Kết quả MMA 2026: BTS ẵm 3 cúp kèm Daesang, Choi San ATEEZ 'giật ngực, bắn tim'

BTS thắng 4 giải tại ngày đầu tiên của MMA 2026, gồm Daesang Album của năm (Album of the Year), Sân khấu của năm (Stage of the Year) với ARIANG và Global Top 10, (Bonsang) Top 10 Artists. Tất cả những chiếc cúp này đều nằm trong dự đoán từ trước của người hâm mộ cũng như các chuyên trang thống kê.

aespa là chủ nhân của Global-K Artist of the Year (Nghệ sĩ của năm Global-K). Đây là hạng mục Daesang mới, không liên quan đến Daesang thường niên "Nghệ sĩ của năm" (Artist of the Year). Fan K-Pop đặt dấu hỏi cho ban tổ chức MMA vì cho rằng hạng mục này không cần thiết.

aespa giữ vững bản sắc và đạt thành tích nhất định trong năm qua nhưng nhạc số từ album Lemonade lép vế hẳn so với những gì Armageddon từng làm được, chưa đủ đô để nhóm được vinh danh là "Nghệ sĩ của năm". Bên cạnh Daesang, aespa cũng được xướng tên ở giải thưởng Global Top 10.

Love Language - nhạc phim Can This Love Be Translate (Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không) thắng giải Best OST. Chiến thắng này quá dễ đoán. Bởi bản nhạc phim này không chỉ sở hữu lượt stream cao, "chạy bền tốt" mà còn trở thành nhạc nền xu hướng trong loạt video du lịch, phong cảnh... được dân Hàn ưa chuộng suốt đầu năm 2026.

Bên cạnh các giải thưởng chính, khu vực nghệ sĩ theo dõi lễ trao giải cũng có phần giải phụ mang tính giải trí. ATEEZ thắng "challenge daesang" với thử thách "giật ngực" trong ca khúc BAD. Fan không nhịn được cười khi ngay lúc nhóm được gọi tên, ai nấy đều hướng ánh nhìn về Choi San - nhân tố khiến vũ đạo viral ngoài mong đợi. ATEEZ thực hiện vũ đạo của BAD để ăn mừng. San đứng trung tâm, làm động tác "giật ngực" bản "bắn tim".

Kết quả MMA 2026 - Day 1: Daesang Album của năm (Album of the Year): BTS - ARIRANG Daesang Nghệ sĩ của năm Global-K (Global-K Artist of the Year): aespa Global Top 10: BTS, RIIZE, RESCENE, aespa, Hearts2Hearts and G-DRAGON Nhóm nam biểu diễn xuất sắc nhất (Best performance male): ATEEZ và RIIZE Kakao Bank Everyone’s Star: RESCENE Phong cách âm nhạc xuất sắc (Best Music Style): I.O.I Hot Trend: ATEEZ và RESCENE Nghệ sĩ có sức ảnh hưởng toàn cầu (Global Impact Artist): Hearts2Hearts và TWS Nghệ sĩ có đang lên toàn cầu (Global rising artist): TUIDE Nghệ sĩ Pop xuất sắc nhất (Best pop artist): Bruno Mars Nhạc phim xuất sắc nhất (Best OST): Kim Minseok - Love Language Nhà sản xuất xuất sắc nhất (Best producer): Kim Hyun Jung Sân khấu của năm (Stage of the Year): BTS Nghệ sĩ nữ solo xuất sắc nhất (Best female solo): Yena Nghệ sĩ nam solo xuất sắc nhất (Best male solo): Lim Young Woong Nghệ sĩ J-Pop được yêu thích J-Pop Favorite Artist: HANA