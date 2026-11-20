Kết quả trao giải cho đêm đầu tiên của Lễ trao giải MAMA 2026 đã ngã ngũ. 2026 là một năm "ăn nên làm ra" của IVE với giải thưởng Nhóm nữ xuất sắc nhất (Best female group). Đây là lần đầu tiên nhóm nữ nhà "Tàu sao" chạm tay đến danh hiệu này tại MAMA. Đáng chú ý, chiến thắng này đến chỉ chưa đầy một tuần sau khi IVE đại thắng tại MMA với 5 chiếc cúp, trong đó cũng có giải Best Female Group.

IVE lập "cú đúp" vẻ vang chỉ trong chưa đầy 1 tuần.

Kết quả BTS thắng hạng mục Daesang Nghệ sĩ của năm không nằm ngoài dự đoán của người hâm mộ cũng như các trang dự đoán. Sau gần 3 năm tạm ngưng hoạt động nhóm để các thành viên thực hiện nghĩa vụ quân sự, BTS chính thức trở lại đường đua âm nhạc trong năm 2026 với album ARIRANG và nhanh chóng khẳng định vị thế của mình. Chiến thắng lần này cũng đánh dấu màn tái xuất đầy ấn tượng của nhóm tại "đường đua" Daesang của MAMA, kể từ lần gần nhất được vinh danh vào năm 2022.

Dù không thể tham dự MAMA 2026, BTS đã gửi một video ghi lại lời cảm ơn của nhóm dành cho người hâm mộ.

Với chiếc cúp thứ 80 trong sự nghiệp, BTS chính thức trở thành nghệ sĩ sở hữu nhiều giải Daesang nhất K-Pop. Đáng chú ý, nhóm vẫn còn cơ hội nối dài chuỗi thành tích ấn tượng này khi tiếp tục góp mặt trong danh sách đề cử của hai hạng mục Daesang khác là Bài hát của năm (Song of the Year) và Album của năm (Album of the Year), sẽ được công bố trong đêm trao giải ngày mai (21/11).

ENHYPEN không nén được nước mắt ở khoảnh khắc được xướng tên cho giải Daesang.

ENHYPEN tiếp tục là chủ nhân cho chiếc cúp Daesang Lựa chọn của người hâm mộ trong năm (Fan's choice of the year) tại MAMA 2026. Trước đó, hạng mục này từng được xem là “sân chơi riêng” của BTS khi nhóm liên tục thống trị trong 6 năm kể từ khi giải thưởng ra đời, trước khi Jimin tiếp nối chuỗi chiến thắng tại MAMA 2024.

Tuy nhiên, ENHYPEN đã tạo nên bước ngoặt khi giành chiếc cúp Daesang này tại MAMA 2025 và tiếp tục "phá chuỗi lửa" của BTS. Đến nay, nhóm đã sở hữu tổng cộng 9 Daesang và là nhóm nhạc Gen 4 đầu tiên giành giải "Fans’ Choice of the Year" tại lễ trao giải MAMA nhiều lần.

Khung cảnh rơi lệ của Sunghoon vô tình được ống kính bắt cận, ngay lập tức "khuấy đảo" cõi mạng với nhan sắc vô thực.

Kết quả MAMA 2026 - Day 1: Daesang Nghệ sĩ của năm: BTS Daesang Lựa chọn của người hâm mộ trong năm (Fan's choice of the year): ENHYPEN Nhóm nam xuất sắc nhất: BTS Nhóm nữ xuất sắc nhất: IVE Nghệ sĩ nữ xuất sắc nhất: Soyeon (I-DLE) Tân binh xuất sắc nhất: ALPHA DRIVE ONE, TUIDE Top 10 nghệ sĩ nam do fan bình chọn: BIGBANG, BTS, EVAN, SEVENTEEN, STRAY KIDS, TXT, ENHYPEN, TREASURE, CORTIS, LNGSHOT Top 10 nghệ sĩ nữ do fan bình chọn: APINK, NMIXX, LE SSERAFIM, I-DLE, TWICE, YOONA (SNSD), ILLIT, TUIDE, BABYMONSTER, HEARTS2HEART Nghệ sĩ VISA super stage: TREASURE Sân khấu MCD được yêu thích nhất: ENHYPEN Best Of Next: RESCENE Worldwide KCONers’ Choice: ZEROBASEONE