Kết quả loạt trận sáng Chủ nhật 18-10

Một gia đình có thể đủ đầy về vật chất nhưng chưa chắc đã hạnh phúc. Dù ông bà thương cháu, cha mẹ hết lòng vì con, khoảng cách giữa các thế hệ vẫn có thể ngày một lớn. Để gia đình thực sự trở thành nơi gắn kết, mỗi thành viên cần học cách tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ.