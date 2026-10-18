Kết quả loạt trận sáng Chủ nhật 18-10
Kết quả loạt trận sáng Chủ nhật 18-10 của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.
8h
Sân 1, Bảng Y: THPT Vinschool The Harmony 1-2 THPT MAY
Sân 2, Bảng Y: THPT Nguyễn Văn Huyên 0-12 THPT Hữu Nghị T78
Sân 3, Bảng W: THPT Chúc Động 3-1 THPT Nguyễn Tất Thành Thanh Xuân
Sân 4, Bảng W: THPT FPT Tây Hà Nội 0-1 THPT Vân Tảo
Sân 5, Bảng AA: THPT Văn Hiến 0-1 THPT Ngôi sao Hà Nội
9h
Sân 1, Bảng AA: THPT Chuyên KHXH-NV 1-3 THPT Quang Trung Hà Đông
Sân 2, Bảng B: THPT Lê Văn Thiêm 1-1 THPT Xuân Phương
Sân 3, Bảng B: THPT Einstein 0-2 THPT Nguyễn Trãi Ba Đình
Sân 4, Bảng D: THPT Tự Lập 1-0 THPT Hoàng Mai
10h
Sân 1, Bảng X: THPT Hoài Đức B 3-0 THPT Hà Thành
Sân 2, Bảng E: THPT Nguyễn Văn Cừ 5-0 THPT Việt Úc Hà Nội
Sân 3, Bảng G: THPT Phú Xuyên A 0-0 THPT Trí Đức
Sân 4, Bảng G: THPT Đồng Quan 2-0 THPT Lê Quý Đôn Đống Đa
Sân 5, Bảng I: THPT Phúc Thọ 0-1 THPT Lý Thường Kiệt Việt Hưng
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ket-qua-loat-tran-sang-chu-nhat-18-10-post672423.antd