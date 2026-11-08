Kết quả loạt trận sáng 8-11

Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội đã mở rộng không gian giao tiếp, tạo điều kiện để mỗi người, nhất là các bạn trẻ bày tỏ chính kiến, chia sẻ quan điểm và khẳng định cá tính của bản thân. Đây là nhu cầu chính đáng, góp phần tạo nên sự đa dạng trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, một bộ phận người trẻ đang có biểu hiện nhầm lẫn, không phân biệt được quyền thể hiện bản thân với việc phát ngôn tùy tiện, thậm chí lấy cá tính, sự thẳng thắn và tự do ngôn luận làm lý do để công kích, miệt thị, xúc phạm người khác.