Kết quả loạt trận sáng 1-11

Thầy giáo Khuất Duy Dũng - giáo viên dạy Sử trường THPT Hà Nội - Amsterdam, cũng chính là người dạy nam sinh Đoàn Lê Anh Đức môn Sử suốt 3 năm. Thầy Dũng bày tỏ niềm vui khi thế hệ trẻ yêu lịch sử bởi điều đó sẽ thôi thúc các em học tập, yêu truyền thống đất nước và nhớ ơn các bậc tiền bối đi trước.