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Kết quả loạt trận sáng 1-11

Kết quả thi đấu sáng 1-11 Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.

Chuyên trang An Ninh Thủ Đô - Báo Công an nhân dân
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8h

Sân 1, Bảng S: THPT Phan Bội Châu Hà Đông 2-1 THPT Trần Nhân Tông

Sân 2, Bảng D: THPT Tự Lập 2-2 THPT Lê Quý Đôn Mỹ Đình

Sân 3, Bảng T: THPT Thực nghiệm 3-0 THPT Đa Trí Tuệ

Sân 4, Bảng T: THPT Phenikaa 2-1 THPT Tạ Quang Bửu

Sân 5, Bảng U: THPT Vạn Xuân Long Biên 2-2 THPT Bình Minh

9h

Sân 1, Bảng U: THPT Văn Lang 1-2 THPT Hòa Bình Phú Diễn

Sân 2, Bảng Ư: THPT Marie Curie Long Biên 8-0 THPT Đinh Tiên Hoàng

Sân 3, Bảng Ư: THPT Lê Lợi Hà Đông 3-1 THPT Chuyên Sư phạm

Sân 4, Bảng V: THPT Nguyễn Thị Minh Khai 0-1 THPT Đông Mỹ

Sân 5, Bảng V: THPT Yên Hòa 3-0 THPT Mỹ Đình

10h

Sân 1, Bảng X: THPT Hoài Đức B 3-0 THPT Đỗ Mười

Sân 2, Bảng E: THPT Việt Úc Hà Nội 0-3 THPT Lê Quý Đôn Hà Đông

Sân 3, Bảng Y: THPT Vinschool The Harmony 0-5 THPT Hữu Nghị T78

Sân 4, Bảng Y: THPT Nguyễn Văn Huyên 0-7 THPT MAY

Sân 5, Bảng AA: THPT Chuyên KHXH&NV 0-5 THPT Ngôi sao HN Hoàng Mai

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ket-qua-loat-tran-sang-1-11-post674096.antd