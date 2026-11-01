Kết quả loạt trận sáng 1-11
Kết quả thi đấu sáng 1-11 Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.
8h
Sân 1, Bảng S: THPT Phan Bội Châu Hà Đông 2-1 THPT Trần Nhân Tông
Sân 2, Bảng D: THPT Tự Lập 2-2 THPT Lê Quý Đôn Mỹ Đình
Sân 3, Bảng T: THPT Thực nghiệm 3-0 THPT Đa Trí Tuệ
Sân 4, Bảng T: THPT Phenikaa 2-1 THPT Tạ Quang Bửu
Sân 5, Bảng U: THPT Vạn Xuân Long Biên 2-2 THPT Bình Minh
9h
Sân 1, Bảng U: THPT Văn Lang 1-2 THPT Hòa Bình Phú Diễn
Sân 2, Bảng Ư: THPT Marie Curie Long Biên 8-0 THPT Đinh Tiên Hoàng
Sân 3, Bảng Ư: THPT Lê Lợi Hà Đông 3-1 THPT Chuyên Sư phạm
Sân 4, Bảng V: THPT Nguyễn Thị Minh Khai 0-1 THPT Đông Mỹ
Sân 5, Bảng V: THPT Yên Hòa 3-0 THPT Mỹ Đình
10h
Sân 1, Bảng X: THPT Hoài Đức B 3-0 THPT Đỗ Mười
Sân 2, Bảng E: THPT Việt Úc Hà Nội 0-3 THPT Lê Quý Đôn Hà Đông
Sân 3, Bảng Y: THPT Vinschool The Harmony 0-5 THPT Hữu Nghị T78
Sân 4, Bảng Y: THPT Nguyễn Văn Huyên 0-7 THPT MAY
Sân 5, Bảng AA: THPT Chuyên KHXH&NV 0-5 THPT Ngôi sao HN Hoàng Mai
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ket-qua-loat-tran-sang-1-11-post674096.antd