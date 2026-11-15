Kết quả loạt trận cuối cùng vòng bảng sáng 15-11

Sáng 15/11, Trường Trung học phổ thông Quế Võ số 1 tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1966 - 2026) và chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Trải qua 6 thập kỷ xây dựng và phát triển, nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục có chất lượng của thành phố Bắc Ninh.