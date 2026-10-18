Kết quả loạt trận chiều Chủ nhật 18-10

Sau 45 năm xây dựng và phát triển, Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM đã trở thành ngôi nhà chung của nhiều chị em phụ nữ tại thành phố và các tỉnh, thành lân cận. Đến đây, ngoài việc được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng, sự tự tin trong chăm sóc gia đình và nuôi dạy con cái, chị em còn có thể nuôi dưỡng đời sống tinh thần, kết nối các giá trị cộng đồng bền vững.