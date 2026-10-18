Kết quả loạt trận chiều Chủ nhật 18-10
Kết quả chiều 18-10 của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.
13h30
Sân 1, Bảng I: THPT Phan Huy Chú Thạch Thất 1-1 THPT Nguyễn Du Thanh Oai
Sân 2, Bảng K: THPT Nguyễn Tất Thành Cầu Giấy 0-5 THPT Thạch Bàn
Sân 3, Bảng K: THPT Alfred Nobel 1-5 THPT Trần Hưng Đạo Thanh Xuân
Sân 4, Bảng M: THPT Phùng Khắc Khoan Kim Liên 2-2 THPT Ngọc Hồi
14h30
Sân 1, Bảng O: THPT Vinschool Ocean Park 2-3 THPT Ngô Quyền Đông Anh
Sân 2, Bảng O: THPT Bắc Lương Sơn 0-2 THPT Đoàn Kết HBT
Sân 3, Bảng Ư: THPT Lê Lợi Hà Đông 5-0 THPT Đinh Tiên Hoàng
Sân 4, Bảng P: THPT Phùng Khắc Khoan Thạch Thất 3-0 THPT Dewey Tây Hồ Tây
15h30
Sân 1, Bảng R: THPT Xa La 0-0 THPT Lương Văn Can
Sân 2, Bảng T: THPT Thực Nghiệm 6-0 THPT Tạ Quang Bửu
Sân 3, Bảng T: THPT Phenikaa 5-1 THPT Đa Trí Tuệ
Sân 4, Bảng Ư: THPT Marie Curie Long Biên 1-1 THPT Chuyên Sư phạm
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ket-qua-loat-tran-chieu-chu-nhat-18-10-post672424.antd