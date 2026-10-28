Kết quả loạt trận chiều 28-10

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác dữ liệu để bố trí học sinh phù hợp với điều kiện thực tế. Đây cũng là hướng đi Hà Nội đã triển khai từ nhiều năm qua, đặc biệt việc ứng dụng bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo (AI) trong tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027.