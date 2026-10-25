Giáo dục

Kết quả loạt trận chiều 25-10

Kết quả loạt trận chiều 25-10 của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.

Chuyên trang An Ninh Thủ Đô - Báo Công an nhân dân
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13h30

Sân 1, Bảng Ô: THPT Chuyên KHTN 1-2 THPT Việt Hoàng

Sân 2, Bảng E: THPT Nguyễn Văn Cừ 0-0 THPT Lê Quý Đôn Hà Đông

Sân 3, Bảng F: THPT Nguyễn Quốc Trinh 3-1 THPT Nhân Chính

Sân 4, Bảng F: THPT Việt Đức 2-1 THPT Cầu Giấy

Sân 5, Bảng Đ: THPT Huỳnh Thúc Kháng 1-3 THPT Wellspring

14h30

Sân 1, Bảng G: THPT Đồng Quan 6-0 THPT Trí Đức

Sân 2, Bảng H: THPT Marie Curie Mỹ Đình 1-0 THPT Thượng Cát

Sân 3, Bảng H: THPT Trần Quốc Tuấn 3-0 THPT Lương Thế Vinh

Sân 4, Bảng B: THPT Lê Văn Thiêm 2-0 THPT Nguyễn Trãi Ba Đình

Sân 5, Bảng B: THPT Einstein 0-5 THPT Xuân Phương

15h30

Sân 1, Bảng J: THPT FPT 1-0 THPT Everest

Sân 2, Bảng J: THPT Chuyên Nguyễn Huệ 3-0 THPT Hoàng Cầu

Sân 3, Bảng K: THPT Nguyễn Tất Thành CG 0-1 THPT Trần Hưng Đạo TX

Sân 4, Bảng BB: THPT Phan Đình Phùng 1-0 THPT Hà Nội Amsterdam

Sân 5, Bảng CC: THPT Nguyễn Siêu 2-2 THPT Quang Trung Đống Đa

Lê Vinh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ket-qua-loat-tran-chieu-25-10-post673193.antd