Kết quả loạt trận chiều 25-10

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông, với nhiều điểm mới đáng chú ý. Trong đó, đề xuất thi tuyển vào lớp 10 chỉ gồm hai môn Toán và Ngữ văn, đồng thời chuyển từ tư duy tuyển sinh sang tiếp nhận học sinh, bảo đảm cơ hội học tập cho người học.