Kết quả loạt trận chiều 25-10
Kết quả loạt trận chiều 25-10 của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.
13h30
Sân 1, Bảng Ô: THPT Chuyên KHTN 1-2 THPT Việt Hoàng
Sân 2, Bảng E: THPT Nguyễn Văn Cừ 0-0 THPT Lê Quý Đôn Hà Đông
Sân 3, Bảng F: THPT Nguyễn Quốc Trinh 3-1 THPT Nhân Chính
Sân 4, Bảng F: THPT Việt Đức 2-1 THPT Cầu Giấy
Sân 5, Bảng Đ: THPT Huỳnh Thúc Kháng 1-3 THPT Wellspring
14h30
Sân 1, Bảng G: THPT Đồng Quan 6-0 THPT Trí Đức
Sân 2, Bảng H: THPT Marie Curie Mỹ Đình 1-0 THPT Thượng Cát
Sân 3, Bảng H: THPT Trần Quốc Tuấn 3-0 THPT Lương Thế Vinh
Sân 4, Bảng B: THPT Lê Văn Thiêm 2-0 THPT Nguyễn Trãi Ba Đình
Sân 5, Bảng B: THPT Einstein 0-5 THPT Xuân Phương
15h30
Sân 1, Bảng J: THPT FPT 1-0 THPT Everest
Sân 2, Bảng J: THPT Chuyên Nguyễn Huệ 3-0 THPT Hoàng Cầu
Sân 3, Bảng K: THPT Nguyễn Tất Thành CG 0-1 THPT Trần Hưng Đạo TX
Sân 4, Bảng BB: THPT Phan Đình Phùng 1-0 THPT Hà Nội Amsterdam
Sân 5, Bảng CC: THPT Nguyễn Siêu 2-2 THPT Quang Trung Đống Đa
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ket-qua-loat-tran-chieu-25-10-post673193.antd