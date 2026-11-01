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Kết quả loạt trận chiều 1-11

Kết quả loạt trận chiều 1-11 của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.

Chuyên trang An Ninh Thủ Đô - Báo Công an nhân dân
3 liên quanGốc

13h30

Sân 1, Bảng Z: THPT Lạc Long Quân 5-2 THPT Hà Nội Academy

Sân 2, Bảng W: THPT Chúc Động 1-1 THPT Vân Tảo

Sân 3, Bảng W: THPT FPT Tây Hà Nội 1-1 THPT Ng Tất Thành Thanh Xuân

Sân 4, Bảng AA: THPT Văn Hiến 1-0 THPT Quang Trung Hà Đông

Sân 5, Bảng D: THPT Đông Kinh 1-3 THPT Hoàng Mai

14h30

Sân 1, Bảng BB: THPT Tân Lập 1-0 THPT Đống Đa

Sân 2, Bảng BB: THPT Hà Nội Amsterdam 4-1 THPT Marie Curie Hà Đông

Sân 3, Bảng CC: THPT Chu Văn An 2-0 THPT Khương Đình

Sân 4, Bảng CC: THPT Quang Trung Đống Đa 1-1 THPT Green City Academy

Sân 5, Bảng A: THPT Vinschool Times City 2-4 THPT Nguyễn Trãi Thường Tín

15h30

Sân 1, Bảng A: THPT Quốc Oai 3-4 THPT Đại Mỗ

Sân 2, Bảng B: THPT Lê Văn Thiêm 5-0 THPT Einstein

Sân 3, Bảng B: THPT Nguyễn Trãi Ba Đình 0-3 THPT Xuân Phương

Sân 4, Bảng Đ: THPT Phạm Văn Đồng 1-2 THPT Huỳnh Thúc Kháng

Sân 5, Bảng C: THPT Xuân Đỉnh 0-0 THPT Khương Hạ

Lê Vinh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ket-qua-loat-tran-chieu-1-11-post674076.antd