Kết quả loạt trận chiều 1-11

Từ ngày 1/11/2026, Nghị định số 353/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ chính thức có hiệu lực.