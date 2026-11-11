Kết quả loạt trận áp chót vòng bảng chiều 11-11
Kết quả loạt trận chiều 11-11 của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.
13h30
Sân 1, Bảng X: THPT Đỗ Mười 2-2 THPT Hà Thành
Sân 2, Bảng Y: THPT Vinschool The Harmony 1-1 THPT Nguyễn Văn Huyên
Sân 3, Bảng Y: THPT Hữu Nghị T78 0-1 THPT MAY
Sân 4, Bảng Z: THPT Tây Hồ 2-1 THPT Lạc Long Quân
Sân 5, Bảng Z: THPT Minh Khai Kiều Phú 15-1 THPT Hà Nội Academy
14h30
Sân 1, Bảng BB: THPT Tân Lập 1-2 THPT Hà Nội Amsterdam
Sân 2, Bảng CC: THPT Khương Đình 2-0 THPT Nguyễn Siêu
Sân 3, Bảng CC: THPT Chu Văn An 1-0 THPT Quang Trung Đống Đa
Sân 4, Bảng E: THPT Ngô Gia Tự Hà Đông 0-0 THPT Nguyễn Văn Cừ
Sân 5, Bảng BB: THPT Đống Đa 2-4 THPT Phan Đình Phùng
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ket-qua-loat-tran-ap-chot-vong-bang-chieu-11-11-post675288.antd