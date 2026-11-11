Kết quả loạt trận áp chót vòng bảng chiều 11-11

Giải bóng chuyền nam VĐQG 2026 vừa khép lại tại TP.HCM với nhiều dấu ấn đáng chú ý. Chất lượng chuyên môn được cải thiện, sự xuất hiện của dàn ngoại binh giàu năng lực góp phần nâng tầm các cuộc tranh tài, trong khi cuộc đua vô địch diễn ra hấp dẫn đến những thời khắc cuối cùng. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng, giải đấu cũng để lại không ít suy ngẫm, đặc biệt là câu chuyện bản lĩnh của các ứng viên vô địch và tính công bằng trong cuộc chiến trụ hạng.