Kết quả, lịch thi đấu Nations League hôm nay 27/9: Ronaldo đối đầu Haaland

Lượt mở màn UEFA Nations League 2026/27 khép lại bằng trận cầu 5 bàn giữa Anh và Tây Ban Nha. Chưa đầy một ngày sau, giải đấu tiếp tục với lượt trận thứ hai, nơi Cristiano Ronaldo và Erling Haaland có thể lần đầu đối đầu ở cấp đội tuyển.

Hình minh họa.

Kết quả Nations League mới nhất

Loạt trận ngày 26/9 theo lịch UEFA đã kết thúc vào đêm 26 và rạng sáng 27/9 theo giờ Việt Nam. Tây Ban Nha giành chiến thắng đáng chú ý nhất khi vượt qua Anh 3-2 tại Wembley, còn Croatia thắng CH Czech 2-1.

Các tỷ số trên khép lại Matchday 1 của Nations League 2026/27.

Tây Ban Nha thắng nghẹt thở Anh tại Wembley

Anh và Tây Ban Nha tạo nên trận đấu hấp dẫn nhất lượt mở màn khi cùng chơi tấn công và liên tục thay đổi cục diện.

Lamine Yamal giúp Tây Ban Nha vượt lên ngay từ những phút đầu, nhưng Anh đáp trả bằng bàn thắng của Anthony Gordon. Harry Kane sau đó góp dấu giày vào tình huống đưa đội chủ nhà dẫn 2-1 trước giờ nghỉ.

Bước ngoặt xuất hiện trong hiệp hai khi Kane không tận dụng được quả phạt đền. Tây Ban Nha nhanh chóng lấy lại thế trận, Álex Baena gỡ hòa trước khi kiến tạo để Mikel Oyarzabal ghi bàn quyết định ở phút 74.

Oyarzabal một lần nữa trở thành cái tên khiến tuyển Anh phải ôm hận. Chính tiền đạo này từng ghi bàn quyết định giúp Tây Ban Nha thắng Anh ở chung kết EURO 2024.

Chiến thắng 3-2 giúp Tây Ban Nha sớm chiếm lợi thế tại bảng A3, trong khi Anh phải tìm điểm ở lượt trận tiếp theo trên sân CH Czech.

Croatia giành 3 điểm tại Prague

Ở trận còn lại của bảng A3, Croatia thắng CH Czech 2-1.

Sau hiệp một không có bàn thắng, Luka Modrić mở tỷ số ngay đầu hiệp hai. CH Czech nhanh chóng gỡ hòa nhờ Adam Karabec, nhưng Marco Pašalić sau đó đánh đầu ghi bàn quyết định từ đường chuyền của Ivan Perišić.

Ở tuổi 41, Modrić vẫn đóng vai trò quan trọng trong cách Croatia kiểm soát nhịp độ trận đấu. Ba điểm trên sân khách giúp đội bóng áo caro có khởi đầu thuận lợi trước khi phải gặp Tây Ban Nha ở lượt kế tiếp.

Phần Lan thắng 7-0, Thụy Sĩ khởi đầu ấn tượng

League B và League C cũng xuất hiện những kết quả đáng chú ý.

Thụy Sĩ thắng Bắc Macedonia 3-0 trong trận đầu tiên kể từ khi xuống League B. Remo Freuler và Zeki Amdouni cùng ghi bàn trước giờ nghỉ để đặt nền móng cho chiến thắng của đội khách.

Phần Lan tạo ra tỷ số đậm nhất lượt đấu khi thắng San Marino 7-0. Joel Pohjanpalo lập hat-trick đầu tiên của Nations League mùa này và tạm thời vươn lên trong cuộc đua Vua phá lưới.

Luxembourg cũng gây chú ý khi thắng Bulgaria 2-1 trên sân khách, trong khi Scotland bị Slovenia cầm hòa 0-0.

Lịch thi đấu Nations League hôm nay 27/9/2026

Theo giờ Việt Nam, lượt trận thứ hai bắt đầu từ tối 27/9 và kéo dài sang rạng sáng 28/9. UEFA xác nhận bốn trận thuộc League A trong ngày gồm Serbia - Hà Lan, Đan Mạch - Xứ Wales, Đức - Hy Lạp và Na Uy - Bồ Đào Nha.

Lịch đấu trên được quy đổi từ lịch chính thức của UEFA sang giờ Việt Nam.

Na Uy - Bồ Đào Nha: Ronaldo và Haaland đối đầu

Trận đấu được chờ đợi nhất rạng sáng 28/9 là cuộc chạm trán giữa Na Uy và Bồ Đào Nha.

Cả hai đội đều có 3 điểm sau lượt đầu. Na Uy thắng Đan Mạch 3-2 trong trận cầu kịch tính, còn Bồ Đào Nha đánh bại Xứ Wales 1-0.

Sự chú ý đặc biệt đổ dồn vào Cristiano Ronaldo và Erling Haaland. Theo UEFA, đây có thể là lần đầu hai chân sút nổi tiếng này trực tiếp đối đầu trong màu áo đội tuyển quốc gia. Haaland từng công khai xem Ronaldo là thần tượng và là nguồn cảm hứng lớn trong sự nghiệp của mình.

Haaland vừa lập cú đúp ở lượt mở màn và hiện là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử Nations League với 21 bàn. Trong khi đó, Ronaldo vẫn đang tìm bàn thắng đầu tiên tại mùa giải mới sau khi Bồ Đào Nha thắng Xứ Wales nhờ pha lập công của João Félix.

Với hai đội cùng thắng trận ra quân, cuộc đối đầu tại Oslo không chỉ hấp dẫn bởi màn so tài giữa hai tiền đạo mà còn có ý nghĩa trực tiếp trong cuộc đua đầu bảng A4.

Đức cần chiến thắng đầu tiên dưới thời Klopp

Đức tiếp Hy Lạp trong hoàn cảnh hai đội có khởi đầu trái ngược.

Đội tuyển Đức chỉ giành được một điểm trước Hà Lan dù Felix Nmecha mở tỷ số. Cody Gakpo ghi bàn ở thời gian bù giờ, khiến trận ra mắt của Jürgen Klopp trên cương vị HLV trưởng tuyển Đức kết thúc với tỷ số 1-1.

Trong khi đó, Hy Lạp thắng Serbia 2-1 ngay trên sân khách. Christos Tzolis và Tasos Douvikas giúp đội bóng này lội ngược dòng sau khi bị dẫn trước từ rất sớm.

Vì vậy, Đức chịu áp lực lớn hơn ở lượt đấu thứ hai. Nếu tiếp tục mất điểm, đội bóng của Klopp có nguy cơ bị các đối thủ tạo khoảng cách trong một bảng đấu chỉ có sáu lượt trận.

Hà Lan làm khách trước Serbia

Hà Lan cũng chưa có chiến thắng sau trận hòa Đức và sẽ làm khách của Serbia lúc 23h00.

Đội bóng của Xavi Hernández cho thấy tinh thần tốt khi giành lại một điểm ở phút bù giờ trong trận mở màn. Serbia lại để thua Hy Lạp dù có bàn dẫn trước từ phút thứ 4.

Một chiến thắng tại Belgrade sẽ giúp Hà Lan tạo lợi thế trước khi tiếp tục gặp Hy Lạp ở lượt trận thứ ba.

Ở bảng A4, Đan Mạch và Xứ Wales đều cần điểm sau những thất bại trong ngày ra quân. Đan Mạch từng kéo tỷ số từ 0-2 lên 2-2 trước Na Uy nhưng vẫn thua 2-3 vì bàn quyết định của Haaland. Xứ Wales cũng chơi không tệ trên sân Bồ Đào Nha nhưng phải ra về với thất bại 0-1.

Nations League bắt đầu tăng tốc

Lượt trận thứ hai diễn ra từ ngày 27 đến 29/9. Sau nhóm trận hôm nay, ngày 28/9 sẽ có Belgium - France và Türkiye - Italy; ngày 29/9 đáng chú ý với CH Czech - Anh và Tây Ban Nha - Croatia.

Nếu lượt đầu mang đến khá nhiều kết quả sít sao, lượt thứ hai bắt đầu tạo sức ép thực sự lên các đội chưa thắng. Đức, Hà Lan, Đan Mạch và Xứ Wales đều cần cải thiện điểm số, trong khi Na Uy, Bồ Đào Nha, Hy Lạp có cơ hội củng cố vị trí sau khởi đầu thuận lợi.