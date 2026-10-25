Kết quả, lịch thi đấu bóng đá ngày 25-10: Nam Định thắng đậm, Man City đứt mạch toàn thắng

Loạt trận ngày 24 và rạng sáng 25-10 chứng kiến những diễn biến đáng chú ý ở V.League và bóng đá châu Âu.

Nam Định ghi 4 bàn trong hiệp 2 để giành chiến thắng trên sân khách. Tại giải Ngoại hạng Anh, Man City nhận thất bại đầu tiên tại giải Ngoại hạng Anh mùa này, còn Tottenham vượt qua Chelsea trong trận derby London.

Kết quả V.League: Nam Định lên nhì bảng, Hà Tĩnh thắng phút cuối

Trên sân Bình Phước tối 24-10, Thép Xanh Nam Định đánh bại CLB Thành phố Đồng Nai 4-0 ở vòng 5 V.League 2026-27.

Sau hiệp 1 hòa không bàn thắng, đội khách tạo khác biệt ngay đầu hiệp hai. Trần Mạnh Quỳnh mở tỷ số ở phút 47, trước khi Trần Ngọc Sơn và Lâm Ti Phông lần lượt lập công ở các phút 55 và 60. Đến thời gian bù giờ, Nguyễn Văn Vĩ ghi bàn ấn định chiến thắng.

Cả 4 bàn thắng đều được ghi bởi các cầu thủ trong nước. Kết quả này giúp Nam Định có 10 điểm sau 5 trận, tạm lên vị trí thứ hai, kém đội đầu bảng Sông Lam Nghệ An 1 điểm. Đồng Nai tiếp tục đứng cuối bảng với một điểm và chưa ghi bàn sau 5 vòng.

Ở trận đấu cùng giờ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng Hải Phòng 2-1 trên sân nhà. Ngô Văn Lương đưa chủ nhà vượt lên ở phút 56, nhưng Joel Tagueu gỡ hòa cho Hải Phòng ở phút 71. Đến phút 89, Daniel Floro ghi bàn quyết định, giúp Hà Tĩnh nâng tổng điểm lên 10. Hải Phòng vẫn có sáu điểm.

Kết quả V.League ngày 24-10 Thành phố Đồng Nai - Thép Xanh Nam Định: 0-4 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hải Phòng: 2-1

Ngoại hạng Anh: Man City thất bại, Arsenal bắt kịp điểm số

Tại Villa Park, Aston Villa đánh bại Man City 2-1 nhờ cú đúp của Nicolas Jackson. Erling Haaland ghi bàn cho đội khách, nhưng không thể giúp Man City duy trì thành tích toàn thắng.

Thất bại khiến Man City dừng ở 21 điểm sau tám trận. Arsenal tận dụng cơ hội bằng chiến thắng 2-0 trước Everton trên sân Emirates, với các pha lập công của Ezri Konsa và Gabriel Magalhães. Hai đội cùng có 21 điểm, nhưng Man City vẫn xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Trong trận derby London tại Stamford Bridge, Tottenham thắng Chelsea 2-0. Đội chủ nhà mất Cole Palmer vì thẻ đỏ trong hiệp 2, sau đó nhận 2 bàn thua từ tình huống phản lưới của thủ môn Mike Penders và pha lập công của Mathys Tel.

Ở trận đấu còn lại, Fulham giành chiến thắng 1-0 trên sân Coventry.

Kết quả Ngoại hạng Anh ngày 24 và rạng sáng 25-10: Aston Villa - Man City: 2-1 Arsenal - Everton: 2-0 Coventry - Fulham: 0-1 Chelsea - Tottenham: 0-2

Bóng đá châu Âu: Napoli hòa Roma, Dortmund giành ba điểm

Tại Serie A, Napoli và Roma chia điểm sau trận hòa 3-3. Lazio thắng Parma 2-1, Como vượt qua Sassuolo 2-0, còn Bologna thắng cùng tỷ số trên sân Cagliari.

Ở Bundesliga, RB Leipzig đánh bại Elversberg 4-0, trong khi Dortmund thắng Frankfurt 1-0. Werder Bremen giành chiến thắng 3-2 trên sân Mainz.

Tại La Liga, Villarreal thắng Valencia 2-1 trên sân khách; Atletico Madrid vượt qua Deportivo 1-0. Hai trận còn lại kết thúc với chiến thắng 3-0 của Elche trước Rayo Vallecano và chiến thắng 2-1 của Racing Santander trước Espanyol.

Một số kết quả bóng đá châu Âu ngày 24 và rạng sáng 25-10: Serie A: Napoli - Roma: 3-3 Lazio - Parma: 2-1 Como - Sassuolo: 2-0 Cagliari - Bologna: 0-2 Bundesliga: RB Leipzig - Elversberg: 4-0 Dortmund - Frankfurt : 1-0 Mainz - Werder Bremen: 2-3 La Liga: Valencia - Villarreal: 1-2 Atletico Madrid - Deportivo: 1-0 Ligue 1 Lens - Paris FC: 2-1

Lịch thi đấu bóng đá ngày 25-10: MU, Liverpool ra sân, chờ Siêu kinh điển

Vòng 5 V.League tiếp tục với 2 trận cùng diễn ra lúc 18 giờ ngày 25-10: SHB Đà Nẵng gặp Hà Nội FC, còn Ninh Bình tiếp Công an TP. Hồ Chí Minh.

Tại Ngoại hạng Anh, Liverpool tiếp Brighton, MU gặp Bournemouth và Crystal Palace đối đầu Newcastle lúc 21 giờ. Trận Sunderland - Leeds diễn ra lúc 23 giờ 30 phút. Cũng trong đêm 25-10, Bayern Munich làm khách trên sân Freiburg.

Tâm điểm của La Liga là cuộc đối đầu giữa Barcelona và Real Madrid. Theo giờ Việt Nam, trận Siêu kinh điển diễn ra lúc 3 giờ ngày 26-10, thuộc loạt trận đêm 25 và rạng sáng 26-10.

Lịch thi đấu ngày 25 và rạng sáng 26-10 (giờ Việt Nam): Ngày 25-10 V.League: SHB Đà Nẵng - Hà Nội FC (18 giờ) Ninh Bình - Công an TP.HCM (18 giờ) La Liga: Athletic Bilbao - Getafe (20 giờ) Ngoại hạng Anh: Liverpool - Brighton (21 giờ) MU - Bournemouth (21 giờ) Crystal Palace - Newcastle (21 giờ) Ligue 1 Monaco - Lille (21 giờ) La Liga: Celta Vigo - Real Betis (22 giờ 15) Ngoại hạng Anh: Sunderland - Leeds (23 giờ 30) Bundesliga: Freiburg - Bayern Munich (23 giờ 30) Ngày 26-10: La Liga: Real Sociedad - Levante (0 giờ 30) Barcelona - Real Madrid (3 giờ)