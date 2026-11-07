Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 7/11/2026: Everton thắng ngược

Bóng đá ngày 7/11/2026 tiếp tục sôi động với loạt trận tại V.League, Ngoại hạng Anh và các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Rạng sáng nay, Everton ngược dòng đánh bại Coventry City, trong khi Thép Xanh Nam Định giành chiến thắng nghẹt thở dù phải thi đấu thiếu người trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Chiều tối nay, người hâm mộ Việt Nam hướng sự chú ý về các trận HAGL - Hà Nội FC, Công an Hà Nội - Công an TP.HCM, trước khi Arsenal, Manchester City, Bayern Munich và Real Madrid lần lượt ra sân.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá hôm nay 7/11: Everton thắng ngược, Hamburg giành ba điểm

Everton tiếp tục thể hiện phong độ tích cực tại Ngoại hạng Anh khi ngược dòng đánh bại Coventry City 3-1 trên sân nhà trong trận đấu sớm vòng 10 diễn ra rạng sáng 7/11 theo giờ Việt Nam.

Sau hiệp một không có bàn thắng, Coventry bất ngờ vượt lên ở phút 52 nhờ công Yann Gboho. Tuy nhiên, lợi thế của đội khách không duy trì được lâu bởi sự tỏa sáng của Thierno Barry.

Chỉ bốn phút sau khi Everton bị dẫn bàn, Barry bật cao đánh đầu từ đường chuyền của Vitalii Mykolenko để gỡ hòa 1-1. Đến phút 62, tiền đạo người Pháp tiếp tục có mặt đúng lúc để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Không dừng lại ở cú đúp, Barry còn kiến tạo để Kiernan Dewsbury-Hall ghi bàn ở phút 81, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.

Đây là chiến thắng thứ ba liên tiếp của Everton trên mọi đấu trường. Kết quả giúp đội bóng của HLV David Moyes tạm thời vươn lên vị trí thứ năm Ngoại hạng Anh trước khi các đối thủ ra sân trong phần còn lại của vòng đấu.

Với riêng Barry, màn trình diễn gồm hai bàn thắng và một pha kiến tạo tiếp tục cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của anh trên hàng công Everton. Khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả cũng là yếu tố giúp đội chủ nhà vượt qua giai đoạn khó khăn sau bàn thua đầu hiệp hai.

Trong khi đó, Coventry có lý do để tiếc nuối khi không thể bảo vệ lợi thế dù đã mở tỷ số. Những sai lầm trong phòng ngự khiến đội khách phải trả giá trước một Everton đang thi đấu tự tin.

Tại Bundesliga, Hamburg đánh bại Borussia Mönchengladbach với tỷ số 3-1 trên sân Volksparkstadion.

Miro Muheim mở tỷ số cho Hamburg ở phút 11, nhưng Joe Scally giúp đội khách gỡ hòa ngay trước giờ nghỉ.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 49 khi Ko Itakura nhận thẻ đỏ, khiến Mönchengladbach chỉ còn 10 người. Tận dụng lợi thế, Hamburg liên tục đẩy cao đội hình và có thêm hai bàn thắng nhờ công Nandja ở phút 60 và Albert Grønbæk ở phút 70.

Chiến thắng giúp Hamburg cải thiện đáng kể tinh thần sau những kết quả thiếu ổn định. Ngược lại, Mönchengladbach tiếp tục bộc lộ vấn đề trong việc duy trì sự chắc chắn khi phải chịu sức ép.

Ở Serie A, Venezia giành chiến thắng 2-1 trước Udinese trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

Toma Bašić mở tỷ số cho Venezia ở phút 55. Udinese nhanh chóng gỡ hòa nhờ tình huống phản lưới nhà của đối phương, nhưng chỉ ít phút sau, Kike Pérez ghi bàn quyết định, giúp đội chủ nhà giành trọn ba điểm.

Chiến thắng giúp Venezia chấm dứt chuỗi ba thất bại liên tiếp, đồng thời thoát khỏi vị trí cuối bảng. Với Udinese, kết quả này khiến đội bóng tiếp tục gặp khó khăn trong cuộc đua trụ hạng.

Tại La Liga, Sevilla chia điểm với Alavés sau trận hòa không bàn thắng. Trong khi đó, Toulouse đánh bại Strasbourg 3-1 tại Ligue 1, giành ba điểm quan trọng trong cuộc cạnh tranh thứ hạng.

Bảng kết quả bóng đá quốc tế đêm 6/11 và rạng sáng 7/11/2026:

Kết quả V.League hôm nay 7/11: Nam Định thắng nghẹt thở, Đồng Nai có chiến thắng đầu tiên

Tại V.League 2026/27, hai trận mở màn vòng 7 diễn ra tối 6/11 mang đến những kết quả đáng chú ý. Thép Xanh Nam Định đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-1 trong thế thiếu người, còn Trường Tươi Đồng Nai có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Trên sân Hà Tĩnh, Nam Định nhập cuộc chủ động nhưng gặp không ít khó khăn trước hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đội chủ nhà.

Phải đến phút 31, Caio César mới khai thông thế bế tắc bằng pha đánh đầu cận thành sau một tình huống phối hợp đá phạt góc.

Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện ở đầu hiệp hai khi Nguyễn Hồng Duy nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đối phương.

Thi đấu thiếu người, Nam Định buộc phải lùi sâu đội hình để bảo vệ lợi thế. Hà Tĩnh gia tăng sức ép và cuối cùng tìm được bàn gỡ ở phút 83 nhờ cú dứt điểm của Luiz Antonio.

Tưởng như hai đội sẽ chia điểm, Nguyễn Văn Vĩ bất ngờ trở thành người hùng của Nam Định. Phút 90+4, cầu thủ này bật cao đánh đầu ghi bàn quyết định, giúp đội khách giành chiến thắng 2-1.

Ba điểm trên sân Hà Tĩnh giúp Nam Định nâng tổng điểm lên 16 sau bảy trận, tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng V.League.

Đáng chú ý, đội bóng thành Nam vẫn giành chiến thắng dù phải chơi thiếu người trong phần lớn hiệp hai. Kết quả cho thấy khả năng tận dụng cơ hội và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt.

Ở trận đấu cùng giờ, Trường Tươi Đồng Nai đánh bại SHB Đà Nẵng 1-0 trên sân Bình Phước.

Sau sáu vòng liên tiếp không biết đến chiến thắng, đồng thời chưa ghi được bàn nào, Đồng Nai bước vào trận đấu với áp lực rất lớn.

Phút 39, Nguyễn Công Phượng bị phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho đội chủ nhà. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài giữ nguyên quyết định.

Trên chấm 11 m, Milos Vulić thực hiện thành công, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Dù Đà Nẵng nỗ lực tìm bàn gỡ trong phần còn lại, Đồng Nai vẫn bảo vệ được tỷ số 1-0 để có chiến thắng đầu tiên tại V.League mùa này.

Đây là kết quả mang ý nghĩa lớn với đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng. Ba điểm không chỉ giúp Đồng Nai cải thiện vị trí mà còn mang đến sự tự tin sau giai đoạn đầu mùa đầy khó khăn.

Bảng kết quả V.League vòng 7 đã diễn ra:

Lịch thi đấu V.League hôm nay 7/11: HAGL gặp Hà Nội FC, Công an Hà Nội đại chiến Công an TP.HCM

Sau hai trận mở màn vòng 7, V.League tiếp tục với bốn cuộc đối đầu diễn ra trong chiều tối 7/11.

Tâm điểm sớm nhất là trận Hoàng Anh Gia Lai gặp Hà Nội FC lúc 17h trên sân Pleiku.

Đội bóng phố núi đang đối diện nhiều khó khăn sau giai đoạn đầu mùa thi đấu thiếu ổn định. Thất bại 0-1 trước Bắc Ninh ở vòng 6 khiến HAGL tiếp tục nằm trong nhóm cuối bảng xếp hạng.

Được chơi trên sân Pleiku là lợi thế đáng kể, nhưng HAGL cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội và hạn chế những sai lầm ở hàng phòng ngự nếu muốn giành điểm.

Trong khi đó, Hà Nội FC đang có tinh thần tốt sau chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Ninh Bình. Đội bóng thủ đô sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và có khả năng tạo ra khác biệt trong những tình huống tấn công.

Dù vậy, chuyến làm khách tại Pleiku không phải thử thách đơn giản. HAGL có thể gây khó khăn nếu duy trì được sự tập trung và tận dụng lợi thế sân nhà.

Đến 18h, Hải Phòng tiếp đón Sông Lam Nghệ An trên sân Lạch Tray.

SLNA đang nằm trong nhóm dẫn đầu sau sáu vòng và vừa hòa Công an Hà Nội 1-1. Đội bóng xứ Nghệ cho thấy sự tiến bộ trong khả năng phòng ngự cũng như tinh thần thi đấu.

Tuy nhiên, Hải Phòng luôn là đối thủ khó chịu khi được chơi tại Lạch Tray. Với lối chơi giàu tốc độ và khả năng tạo áp lực, đội bóng đất Cảng có thể gây khó khăn cho hàng phòng ngự SLNA.

Cùng giờ, Ninh Bình tiếp đón Bắc Ninh trong cuộc đối đầu mà đội chủ nhà rất cần chiến thắng.

Ninh Bình vừa nhận hai thất bại liên tiếp trước Công an TP.HCM và Hà Nội FC. Những kết quả này khiến đội bóng cố đô đánh mất lợi thế trong cuộc đua nhóm đầu.

Đối đầu Bắc Ninh là cơ hội để Ninh Bình tìm lại sự tự tin. Tuy nhiên, tân binh V.League vừa đánh bại HAGL ở vòng trước nên cũng đang có động lực tích cực.

Trận đấu muộn nhất và được chờ đợi nhất diễn ra lúc 19h15 trên sân Hàng Đẫy, nơi Công an Hà Nội tiếp đón Công an TP.HCM.

Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng có tham vọng cạnh tranh ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Công an Hà Nội sở hữu đội hình có chiều sâu cùng nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng lịch thi đấu liên tục ở V.League và AFC Champions League Elite đặt ra không ít thách thức về thể lực.

Trong khi đó, Công an TP.HCM đã cho thấy khả năng gây bất ngờ khi từng đánh bại Ninh Bình ngay trên sân khách. Dù vừa để thua Đà Nẵng, đội bóng này vẫn đủ khả năng tạo ra khó khăn nếu duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự.

Lợi thế sân Hàng Đẫy giúp Công an Hà Nội được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng đội chủ nhà cần tận dụng tốt cơ hội nếu muốn giành trọn ba điểm.

Lịch thi đấu V.League 2026/27 hôm nay 7/11:

Giải hạng Nhất quốc gia cũng tiếp tục vòng 7 với ba trận trong ngày 7/11. Lâm Đồng tiếp đón Khánh Hòa, Long An gặp Bình Minh Sài Gòn, trong khi Becamex TP.HCM đối đầu Công an Nhân dân.

Lịch thi đấu giải hạng Nhất ngày 7/11:

Các cuộc đối đầu tại giải hạng Nhất đều có ý nghĩa trong cuộc cạnh tranh thứ hạng, đặc biệt khi khoảng cách giữa nhiều đội còn khá nhỏ.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh hôm nay 7/11: Arsenal tiếp Hull City, Man City làm khách

Ngoại hạng Anh tiếp tục vòng 10 trong tối 7/11 với bốn trận đấu đáng chú ý. Trong đó, Arsenal tiếp đón Hull City trên sân Emirates, Manchester City làm khách trước Nottingham Forest, còn Tottenham đối đầu Leeds United.

Arsenal bước vào vòng đấu với sự tự tin sau chiến thắng quan trọng 1-0 trước Liverpool ở vòng trước.

Đội bóng London đang duy trì sự ổn định tại Ngoại hạng Anh, đặc biệt nhờ hàng phòng ngự chắc chắn và khả năng tận dụng những thời điểm quyết định.

Tiếp đón Hull City lúc 22h, Arsenal được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà và chất lượng đội hình.

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Mikel Arteta cần tránh tâm lý chủ quan, nhất là khi phải duy trì lịch thi đấu dày đặc ở nhiều đấu trường.

Với Hull City, chuyến làm khách tại Emirates là thử thách lớn. Đội khách nhiều khả năng cần ưu tiên sự chắc chắn trong phòng ngự và tìm kiếm cơ hội từ những tình huống phản công.

Trận đấu muộn nhất là cuộc đối đầu Nottingham Forest - Manchester City lúc 0h30 ngày 8/11.

Man City đang cần tìm lại chiến thắng tại Ngoại hạng Anh sau hai thất bại liên tiếp trước Aston Villa và Brighton. Dù đã có những kết quả tích cực ở các giải đấu cúp, đội bóng thành Manchester vẫn cần cải thiện hiệu quả phòng ngự khi trở lại giải quốc nội.

Trong khi đó, Nottingham Forest chưa có chiến thắng trên sân nhà từ đầu mùa và đang đối diện nhiều sức ép về kết quả.

Đội khách được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng Forest hoàn toàn có thể tạo ra khó khăn bằng lối chơi quyết liệt và sự cổ vũ từ khán đài City Ground.

Ở trận đấu sớm lúc 19h30, Tottenham làm khách trước Leeds United. Đây là cuộc đối đầu được dự báo giàu tính cạnh tranh khi Leeds có lợi thế sân nhà, còn Tottenham cần điểm để tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Fulham cũng ra sân lúc 22h khi tiếp đón Newcastle. Hai đội đều muốn tích lũy thêm điểm số sau những kết quả chưa thật sự ổn định.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh ngày 7/11 và rạng sáng 8/11:

Lịch thi đấu bóng đá châu Âu 7/11: Bayern và Dortmund ra sân, Real Madrid gặp Valencia

Bên cạnh Ngoại hạng Anh, các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu cũng có nhiều cuộc đối đầu đáng chú ý trong tối 7/11 và rạng sáng 8/11.

Tại Bundesliga, Bayern Munich làm khách trước Mainz lúc 21h30. Sau những màn trình diễn tích cực tại Champions League, đội bóng xứ Bavaria hướng đến mục tiêu duy trì sức cạnh tranh tại giải quốc nội.

Bayern được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình và khả năng tấn công đa dạng. Tuy nhiên, Mainz có lợi thế sân nhà và có thể gây khó khăn nếu tổ chức phòng ngự chặt chẽ.

Cùng giờ, Borussia Dortmund tiếp đón Elversberg. Đội bóng vùng Ruhr có cơ hội giành ba điểm khi được thi đấu trước khán giả nhà, nhưng vẫn cần duy trì sự tập trung để tránh bất ngờ.

RB Leipzig gặp Augsburg cũng là cặp đấu đáng theo dõi khi cả hai cần tích lũy điểm số trong cuộc cạnh tranh thứ hạng.

Lịch thi đấu Bundesliga ngày 7/11 và rạng sáng 8/11:

Tại La Liga, Real Madrid có chuyến làm khách được chờ đợi trước Valencia lúc 3h sáng 8/11 theo giờ Việt Nam.

Đội bóng Hoàng gia đang có phong độ tích cực, nhưng việc phải thi đấu trên sân Mestalla luôn tiềm ẩn những khó khăn.

Valencia có lợi thế khán giả nhà và khả năng chơi quyết liệt, trong khi Real Madrid sở hữu nhiều cầu thủ có thể tạo ra khác biệt trong các tình huống tấn công.

Kylian Mbappé cùng các đồng đội cần duy trì sự tập trung nếu muốn giành ba điểm để tiếp tục cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu La Liga.

Trước đó, Osasuna tiếp đón Athletic Bilbao, còn Espanyol gặp Deportivo La Coruña.

Lịch thi đấu La Liga ngày 7/11 và rạng sáng 8/11:

Tại Serie A, AS Roma tiếp đón Sassuolo lúc 2h45 ngày 8/11. Đây là cơ hội để đội bóng thủ đô Italy tìm kiếm kết quả tích cực khi được thi đấu trên sân nhà.

Roma được đánh giá nhỉnh hơn về lực lượng, nhưng Sassuolo có thể tạo ra khó khăn nếu duy trì được sự chắc chắn trong phòng ngự.

Ngoài ra, Parma gặp Bologna, Torino tiếp đón Lecce, còn Cagliari đối đầu Frosinone.

Lịch thi đấu Serie A ngày 7/11 và rạng sáng 8/11:

Tại Ligue 1, PSG tiếp đón Troyes lúc 3h05 ngày 8/11. Đội bóng thủ đô nước Pháp đang sở hữu hàng công có khả năng tạo ra sức ép lớn và được kỳ vọng tận dụng lợi thế sân nhà.

Tuy nhiên, việc phải thi đấu liên tục cũng đòi hỏi PSG tính toán hợp lý về nhân sự. Đội chủ nhà cần duy trì sự hiệu quả trong khâu dứt điểm nếu muốn sớm kiểm soát cục diện.

Lịch thi đấu Ligue 1:

Nhìn chung, bóng đá ngày 7/11 mang đến nhiều điểm nhấn cho người hâm mộ Việt Nam. Everton thắng ngược Coventry, Nam Định tiếp tục củng cố ngôi đầu V.League, còn Đồng Nai có chiến thắng đầu tiên tại mùa giải 2026/27.

Trong chiều tối nay, các trận HAGL - Hà Nội FC, Hải Phòng - SLNA và Công an Hà Nội - Công an TP.HCM là tâm điểm của bóng đá trong nước. Sau đó, Arsenal, Manchester City, Bayern Munich và Real Madrid lần lượt ra sân, hứa hẹn tạo nên một ngày bóng đá sôi động từ Việt Nam đến châu Âu.