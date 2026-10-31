Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 31/10: Chelsea đại chiến MU

Ngày 31/10 hứa hẹn là một trong những ngày bóng đá sôi động nhất tuần khi Ngoại hạng Anh chứng kiến cuộc đối đầu Chelsea - Manchester United, Bundesliga có trận đại chiến Bayern Munich - Dortmund, còn Serie A chờ đợi derby thành Milan. Tại Việt Nam, vòng 6 V.League tiếp tục với ba trận đấu diễn ra cùng lúc 18h, trong đó cuộc so tài giữa Sông Lam Nghệ An và Công an Hà Nội có thể quyết định ngôi đầu bảng. Trước đó, PSG đã tạo dấu ấn bằng chiến thắng 5-1 trên sân Le Havre, trong khi Hà Nội FC thắng ngược Ninh Bình nhờ bàn thắng đẹp mắt ở phút bù giờ.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá hôm nay 31/10: PSG thắng 5-1, Hà Nội FC ngược dòng Ninh Bình

PSG tiếp tục thể hiện sức mạnh tại Ligue 1 khi đánh bại Le Havre 5-1 ngay trên sân khách trong trận đấu diễn ra rạng sáng 31/10 theo giờ Việt Nam. Đáng chú ý, Achraf Hakimi trở thành nhân vật chính với một cú hat-trick, góp công lớn vào màn ngược dòng của đội bóng thủ đô nước Pháp.

Le Havre bất ngờ mở tỷ số ở phút 18 nhờ công Josh Maja, nhưng lợi thế của đội chủ nhà không tồn tại lâu. Mika Godts gỡ hòa cho PSG ở phút 26, trước khi Hakimi đưa đội khách vượt lên chỉ hai phút sau đó.

Sang hiệp hai, PSG tiếp tục kiểm soát thế trận và tận dụng tốt những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự đối phương. Hakimi ghi thêm hai bàn ở phút 55 và 69, xen giữa là pha lập công của Senny Mayulu ở phút 62, hoàn tất chiến thắng 5-1.

Đây là trận đấu cho thấy khả năng phản ứng rất tốt của PSG sau khi bị dẫn trước. Việc một hậu vệ như Hakimi ghi tới ba bàn thắng cũng phản ánh sự đa dạng trong những phương án tấn công của đội bóng nước Pháp. Chiến thắng giúp PSG tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu Ligue 1 sau chín vòng đấu.

Ở một trận đấu khác, Nice tạo nên màn trình diễn ấn tượng khi vượt qua Rennes 5-2. Kết quả khiến Rennes bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, Lille đánh bại Lens 1-0 ở trận derby miền Bắc, giành ba điểm quan trọng trong cuộc cạnh tranh thứ hạng.

Tại La Liga, Espanyol gây bất ngờ khi đánh bại Villarreal 1-0 ngay trên sân khách. Đây là kết quả đáng thất vọng với Villarreal trong bối cảnh đội bóng này đang cần tích lũy điểm số để duy trì cuộc đua ở nhóm trên.

Bundesliga cũng chứng kiến bất ngờ khi Elversberg thắng Mainz 4-1. Chiến thắng cách biệt giúp đội chủ nhà có thêm sự tự tin, trong khi Mainz bộc lộ những hạn chế ở khâu phòng ngự.

Bảng kết quả bóng đá quốc tế rạng sáng 31/10/2026:

Ở bóng đá Việt Nam, trận đấu muộn nhất ngày 30/10 giữa Hà Nội FC và Ninh Bình mang đến những diễn biến đầy cảm xúc.

Đội khách Ninh Bình mở tỷ số ngay phút 16 nhờ công Nguyễn Lê Phát. Sau bàn thua, Hà Nội FC nỗ lực tổ chức tấn công nhưng gặp không ít khó khăn trước hàng phòng ngự đội bóng cố đô.

Phải đến phút 64, đội chủ sân Hàng Đẫy mới tìm được bàn gỡ khi Yuval Sade tận dụng đường chuyền của Nguyễn Hai Long để dứt điểm thành công.

Kịch tính được đẩy lên cao ở phút 90+2. Aymeric Faurand-Tournaire, cầu thủ Việt kiều Pháp vào sân thay người, thực hiện pha xử lý kỹ thuật rồi tung cú sút xa đẹp mắt, đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm, ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Nội FC.

Ba điểm giúp đội bóng thủ đô nâng tổng số điểm lên 9 sau sáu vòng đấu, thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu. Ngược lại, Ninh Bình nhận thất bại thứ hai liên tiếp sau trận thua Công an TP.HCM ở vòng trước, qua đó bỏ lỡ cơ hội trở lại ngôi đầu bảng.

Tại sân Việt Yên, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục gây thất vọng khi thất bại 0-1 trước tân binh Bắc Ninh. Bàn thắng duy nhất xuất hiện ở những phút bù giờ cuối cùng, khi Brenner thực hiện thành công quả phạt đền sau quyết định của trọng tài có tham khảo VAR.

Thất bại khiến HAGL vẫn chỉ có 3 điểm sau sáu trận, tiếp tục đứng trong nhóm cuối bảng xếp hạng. Với Bắc Ninh, chiến thắng mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua trụ hạng, nhất là khi đội bóng này mới lần đầu thi đấu tại V.League.

Ở trận đấu sớm nhất, Thanh Hóa và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hòa nhau 1-1. Saliou Guindo mở tỷ số cho đội chủ nhà trong hiệp một, nhưng Daniel Passira ghi bàn gỡ hòa cho Hà Tĩnh sau giờ nghỉ.

Kết quả V.League vòng 6 ngày 30/10/2026:

Sau loạt trận này, Sông Lam Nghệ An vẫn tạm dẫn đầu với 11 điểm sau năm trận, bằng điểm Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhưng thi đấu ít hơn một trận. Thép Xanh Nam Định và Công an Hà Nội cùng có 10 điểm sau năm vòng, khiến cuộc đua ngôi đầu càng trở nên đáng chú ý trước loạt trận tối 31/10.

Lịch thi đấu V.League hôm nay 31/10: SLNA gặp Công an Hà Nội, Nam Định tiếp Thể Công Viettel

Ba trận đấu thuộc vòng 6 V.League 2026/27 sẽ diễn ra cùng lúc 18h ngày 31/10. Đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu giữa Sông Lam Nghệ An và Công an Hà Nội trên sân Vinh.

SLNA bước vào trận đấu với vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng, có 11 điểm sau năm vòng và vẫn duy trì thành tích bất bại. Chiến thắng 2-0 trước HAGL ở vòng trước tiếp tục cho thấy sự tiến bộ của đội bóng xứ Nghệ, đặc biệt ở khả năng tổ chức phòng ngự và tận dụng cơ hội.

Tuy nhiên, Công an Hà Nội là thử thách lớn hơn nhiều. Đội bóng ngành công an sở hữu đội hình có chiều sâu cùng nhiều cầu thủ chất lượng và đang có 10 điểm sau năm trận.

Đáng chú ý, Công an Hà Nội vừa giành chiến thắng 3-2 trước Shanghai Port tại AFC Champions League Elite. Kết quả này có thể tạo thêm động lực tinh thần cho đội khách, dù lịch thi đấu dày đặc và quãng đường di chuyển là những yếu tố cần được tính toán.

Với lợi thế sân Vinh cùng phong độ ổn định, SLNA có cơ sở để hướng tới một kết quả tích cực. Tuy nhiên, trước đối thủ có nhiều phương án tấn công như Công an Hà Nội, đội chủ nhà cần duy trì sự tập trung xuyên suốt trận đấu.

Nếu giành chiến thắng, một trong hai đội sẽ tạo ra lợi thế đáng kể trong cuộc đua nhóm đầu.

Trên sân Thiên Trường, Thép Xanh Nam Định tiếp đón Thể Công Viettel trong trận đấu cũng được chờ đợi.

Nam Định đang có phong độ tích cực với 10 điểm sau năm vòng, đặc biệt sau chiến thắng 4-0 trước CLB Thành phố Đồng Nai. Khả năng tấn công là điểm mạnh giúp đội bóng thành Nam duy trì sự cạnh tranh với các ứng viên vô địch.

Trái lại, Thể Công Viettel chưa có được sự ổn định. Đội bóng áo lính mới giành 4 điểm sau năm trận V.League và vừa nhận thất bại 0-5 trước FC Seoul tại AFC Champions League Two.

Với tình hình hiện tại, chuyến làm khách tại Thiên Trường được dự báo rất khó khăn cho Thể Công Viettel. Đội khách cần cải thiện khả năng phòng ngự, đồng thời hạn chế những sai lầm cá nhân nếu muốn tìm kiếm điểm số.

Ở trận đấu còn lại, Hải Phòng tiếp đón Thành phố Đồng Nai trên sân Lạch Tray. Đội bóng đất Cảng được đánh giá có lợi thế nhờ sân nhà và khả năng chơi tấn công giàu tốc độ, trong khi Đồng Nai đang gặp nhiều khó khăn ở nhóm cuối bảng.

Sau năm vòng, Đồng Nai mới giành được một điểm. Vì vậy, mỗi trận đấu tiếp theo đều có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu trụ hạng của đội bóng này.

Lịch thi đấu V.League 2026/27 hôm nay 31/10:

Bên cạnh V.League 1, giải hạng Nhất quốc gia cũng có hai trận trong ngày 31/10. Thép Cần Thơ tiếp đón Lâm Đồng trên sân Cần Thơ, còn Xuân Thiện Phú Thọ gặp Becamex TP.HCM tại sân Việt Trì.

Lịch thi đấu giải hạng Nhất ngày 31/10/2026:

Lịch thi đấu bóng đá quốc tế 31/10: Chelsea đại chiến MU, Bayern - Dortmund và derby Milan

Nếu bóng đá Việt Nam có cuộc cạnh tranh hấp dẫn giữa SLNA và Công an Hà Nội, sân cỏ châu Âu còn chứng kiến loạt trận lớn trải dài từ tối 31/10 đến rạng sáng 1/11.

Tâm điểm tại Ngoại hạng Anh là cuộc đối đầu Chelsea - Manchester United diễn ra lúc 19h30 trên sân Stamford Bridge.

MU bước vào trận đấu với áp lực không nhỏ sau thất bại 0-3 trước Bournemouth ở vòng đấu trước. Phong độ thiếu ổn định, đặc biệt trong những chuyến làm khách, là vấn đề khiến đội bóng thành Manchester cần sớm tìm lời giải.

Chelsea cũng chưa đạt được sự ổn định như kỳ vọng. Dù có lợi thế sân nhà, đội bóng London vẫn phải thận trọng trước một MU đang rất cần chiến thắng để cải thiện tinh thần.

Đây là cuộc đối đầu được dự báo khó lường khi cả hai đều sở hữu những cầu thủ có khả năng tạo đột biến, nhưng cũng bộc lộ vấn đề trong tổ chức phòng ngự. Sự hiệu quả ở các tình huống dứt điểm và khả năng kiểm soát khu trung tuyến có thể quyết định kết quả trận đấu.

Đến 22h, Manchester City tiếp đón Brighton trên sân Etihad. Đội bóng của Pep Guardiola đang có phong độ tích cực và được đánh giá cao hơn, nhưng Brighton vẫn là đối thủ có khả năng gây khó khăn bằng lối chơi chủ động.

Ở vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh giữa tuần, hai đội từng hòa 2-2 trước khi Man City đi tiếp sau loạt sút luân lưu. Cuộc tái đấu tại Ngoại hạng Anh vì thế hứa hẹn hấp dẫn khi Brighton có cơ hội tìm lại kết quả tốt hơn.

Tottenham gặp Crystal Palace lúc 0h30 ngày 1/11. Đây cũng là cặp đấu đáng chú ý bởi cả hai đội đều cần điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh ngày 31/10 và rạng sáng 1/11/2026:

Ngoài Ngoại hạng Anh, trận đấu được chờ đợi tại Bundesliga là cuộc đối đầu Bayern Munich - Borussia Dortmund lúc 0h30 ngày 1/11.

Đây là trận đại chiến có thể tác động trực tiếp đến ngôi đầu bảng khi cả hai đang có 17 điểm sau bảy vòng đấu và cùng duy trì thành tích bất bại. Bayern xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Đội bóng xứ Bavaria sở hữu hàng công đang đạt hiệu suất cao, trong khi Dortmund nổi bật với khả năng phòng ngự. Sự đối lập này khiến trận đấu trên sân Allianz Arena trở nên đáng xem.

Bayern có lợi thế sân nhà và được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng Dortmund hoàn toàn có thể tạo ra khó khăn nếu hạn chế được khoảng trống và tận dụng hiệu quả những tình huống phản công.

Đặc biệt, cả hai đều hiểu rằng một chiến thắng không chỉ mang về ba điểm mà còn có ý nghĩa lớn về mặt tinh thần trong cuộc đua vô địch Bundesliga mùa này.

Lịch thi đấu Bundesliga ngày 31/10 và rạng sáng 1/11:

Tại Serie A, trận derby thành Milan giữa AC Milan và Inter Milan diễn ra lúc 2h45 ngày 1/11 là một tâm điểm khác của bóng đá châu Âu.

AC Milan vừa trải qua hai trận đấu đáng thất vọng, trong đó có thất bại 2-4 trước Bologna ngay trên sân nhà. Vì vậy, cuộc đối đầu Inter là cơ hội để đội bóng áo sọc đỏ đen lấy lại sự tự tin.

Trong khi đó, Inter Milan đang duy trì sức cạnh tranh ở nhóm đầu bảng và có phong độ tốt hơn. Tuy nhiên, tính chất của một trận derby khiến lợi thế về phong độ không bảo đảm chiến thắng cho bất kỳ đội bóng nào.

AC Milan cần cải thiện sự chắc chắn ở hàng phòng ngự, trong khi Inter phải tận dụng tốt khả năng tổ chức tấn công và kiểm soát trận đấu để hướng tới ba điểm.

Lịch thi đấu Serie A ngày 31/10 và rạng sáng 1/11:

Tại La Liga, Barcelona tiếp đón Alavés lúc 3h ngày 1/11. Sau thất bại 1-2 trước Real Madrid ở trận Siêu kinh điển, đội bóng xứ Catalunya cần chiến thắng để tiếp tục duy trì lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Barcelona có lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn về lực lượng, nhưng vẫn phải cải thiện khả năng phòng ngự, đặc biệt trong những tình huống đối phương chuyển trạng thái nhanh.

Atlético Madrid cũng ra sân trong ngày 31/10 khi làm khách trước Levante lúc 20h. Đây là cơ hội để đội bóng thủ đô Tây Ban Nha tiếp tục tích lũy điểm số trong cuộc cạnh tranh nhóm đầu.

Lịch thi đấu La Liga ngày 31/10 và rạng sáng 1/11:

Nhìn chung, bóng đá ngày 31/10 mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn cho người hâm mộ Việt Nam. Sau chiến thắng đậm của PSG và màn ngược dòng đầy cảm xúc của Hà Nội FC, tâm điểm chiều tối nay sẽ là ba cuộc đối đầu tại V.League, đặc biệt là SLNA - Công an Hà Nội. Tiếp đó, trận Chelsea - MU, đại chiến Bayern - Dortmund và derby Milan hứa hẹn tạo nên một đêm bóng đá sôi động từ nước Anh đến Đức và Italy.