Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/10/2026: Ronaldo lập hat-trick

Bóng đá ngày 30/10 tiếp tục mang đến những diễn biến đáng chú ý khi Cristiano Ronaldo tỏa sáng trong trận cầu có tám bàn thắng tại Saudi Pro League, còn Everton giành vé vào tứ kết Cúp Liên đoàn Anh. Tuy nhiên, tâm điểm với người hâm mộ Việt Nam hôm nay là vòng 6 V.League 2026/27, nơi Hà Nội FC tiếp đón Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy, trong khi HAGL và Thanh Hóa đều đứng trước những thử thách quan trọng. Rạng sáng 31/10, PSG, Villarreal cùng nhiều đội bóng châu Âu cũng bước vào loạt trận cuối tuần.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá hôm nay 30/10: Ronaldo lập hat-trick, Everton loại Newcastle

Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm của bóng đá quốc tế rạng sáng 30/10 khi lập hat-trick giúp Al Nassr đánh bại Al Kholood 5-3 tại vòng 12 Saudi Pro League 2026/27.

Trận đấu trên sân Al-Awwal Park diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu. Al Kholood bất ngờ mở tỷ số ở phút 16 nhờ công Julien Domingues, nhưng Al Nassr nhanh chóng đáp trả bằng hai pha lập công của Ângelo và Sadio Mané.

Trước khi hiệp một khép lại, Loïc Essomba ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho đội khách, khiến Al Nassr phải bước vào hiệp hai với không ít áp lực.

Đúng thời điểm đội nhà cần một ngôi sao tạo ra khác biệt, Ronaldo lên tiếng. Tiền đạo người Bồ Đào Nha ghi liên tiếp ba bàn ở các phút 66, 72 và 81, giúp Al Nassr vươn lên dẫn 5-2. Al Kholood sau đó có thêm một bàn thắng trên chấm phạt đền nhưng không thể thay đổi cục diện.

Đáng chú ý, Ronaldo từng hai lần đưa bóng vào lưới đối phương trong hiệp một nhưng đều không được công nhận vì lỗi việt vị. Dù vậy, cầu thủ 41 tuổi vẫn khép lại trận đấu với cú hat-trick trong khoảng 15 phút.

Bên cạnh Ronaldo, João Félix cũng có ngày thi đấu nổi bật khi thực hiện bốn pha kiến tạo. Sự ăn ý giữa hai ngôi sao người Bồ Đào Nha góp phần quyết định vào chiến thắng của Al Nassr.

Kết quả giúp đội bóng thành Riyadh tiếp tục duy trì sức cạnh tranh trong nhóm đầu bảng xếp hạng Saudi Pro League. Quan trọng hơn, màn trình diễn của Ronaldo cho thấy anh vẫn có khả năng định đoạt trận đấu bằng những khoảnh khắc dứt điểm sắc bén.

Tại Anh, Everton giành chiến thắng 3-1 trước Newcastle United ở vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh để ghi tên mình vào tứ kết.

Đội chủ sân Hill Dickinson nhập cuộc đầy quyết tâm và có được hai bàn thắng trong hiệp một nhờ công James Garner và Hayden Hackney. Trong đó, Hackney ghi dấu ấn với bàn thắng đầu tiên cho Everton sau khi chuyển đến từ Middlesbrough.

Newcastle nỗ lực đẩy cao đội hình ở hiệp hai, nhưng khả năng tận dụng cơ hội thiếu hiệu quả khiến họ gặp nhiều khó khăn. Thierno Barry ghi bàn thứ ba cho Everton, gần như chấm dứt hy vọng ngược dòng của đội khách.

Dan Burn sau đó rút ngắn tỷ số cho Newcastle, song bàn thắng đến quá muộn để tạo ra bước ngoặt.

Chiến thắng 3-1 giúp Everton giành quyền vào tứ kết Cúp Liên đoàn Anh, nơi họ sẽ làm khách trước Fleetwood Town, đội bóng trước đó đã gây bất ngờ khi loại Arsenal.

Đây là kết quả đáng khích lệ với thầy trò HLV David Moyes. Everton cho thấy sự hiệu quả trong khâu dứt điểm và khả năng tận dụng sai lầm của đối thủ, dù Newcastle không ít lần tạo ra sức ép.

Ở Serie A, Frosinone gây ấn tượng bằng chiến thắng 5-1 trước Lecce, trong khi Fiorentina và Atalanta chia điểm sau trận hòa 2-2. Kết quả tại Florence khiến cả hai đội chưa thể tạo ra bước tiến như mong muốn trong cuộc cạnh tranh thứ hạng.

Bảng kết quả bóng đá quốc tế đêm 29/10 và rạng sáng 30/10/2026:

Tại Champions League nữ, Barcelona tiếp tục thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng 8-0 trước HB Køge. Trong khi đó, Manchester City và PSG hòa nhau 1-1, cho thấy cuộc cạnh tranh tại giải đấu đang diễn ra quyết liệt.

Ở đấu trường AFC Champions League Two, các đại diện Đông Nam Á cũng để lại dấu ấn đáng chú ý. Lion City Sailors của Singapore thắng Adelaide United 2-0 ngay trên sân khách, BG Pathum United của Thái Lan vượt qua Tai Po 3-0, còn Svay Rieng của Campuchia đánh bại Tampines Rovers với tỷ số 5-1.

Đáng chú ý, Machida Zelvia của Nhật Bản tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng sau khi vượt qua Shanghai Shenhua 1-0. Đại diện Nhật Bản ngày càng chiếm ưu thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng G.

Bảng kết quả AFC Champions League Two ngày 29/10:

Lịch thi đấu V.League hôm nay 30/10: Hà Nội FC gặp Ninh Bình, HAGL quyết thoát nhóm cuối

Vòng 6 V.League 2026/27 chính thức khởi tranh trong chiều tối 30/10 với ba cuộc đối đầu đáng chú ý. Trong đó, màn so tài giữa Hà Nội FC và Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy lúc 19h15 được xem là tâm điểm.

Cả hai đội bước vào trận đấu sau những thất bại đáng tiếc ở vòng 5. Hà Nội FC để thua SHB Đà Nẵng 0-1 trên sân khách, trong khi Ninh Bình bất ngờ thất thủ 0-1 trước Công an TP.HCM ngay trên sân nhà.

Kết quả đó khiến Ninh Bình đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Sông Lam Nghệ An. Sau năm vòng đấu, đội bóng cố đô có 10 điểm, kém đội dẫn đầu một điểm. Trong khi đó, Hà Nội FC mới có 6 điểm và đứng thứ 10.

Sự chênh lệch về điểm số không phản ánh đầy đủ tính chất khó lường của cuộc đối đầu này. Hà Nội FC vẫn sở hữu những cầu thủ giàu kinh nghiệm và có khả năng tạo đột biến, đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà.

Ngược lại, Ninh Bình cho thấy họ có thể cạnh tranh với các đối thủ mạnh bằng lối chơi tổ chức tốt và khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh. Nếu giành chiến thắng, đội khách có cơ hội tạm thời trở lại ngôi đầu bảng trước khi SLNA ra sân ở vòng đấu này.

Với Hà Nội FC, ba điểm cũng có ý nghĩa quan trọng không kém. Đội bóng thủ đô cần một chiến thắng để cải thiện thứ hạng và tránh bị nhóm đầu bỏ xa ngay từ giai đoạn đầu mùa giải.

Trước trận cầu tại Hàng Đẫy, người hâm mộ sẽ theo dõi cuộc đối đầu giữa Bắc Ninh và Hoàng Anh Gia Lai lúc 18h trên sân Việt Yên.

Đây là trận đấu có ý nghĩa trực tiếp đối với cuộc đua trụ hạng. Sau năm vòng, HAGL mới có ba điểm và đang đứng áp chót bảng xếp hạng. Đội bóng phố núi vừa nhận thất bại 0-2 trước Sông Lam Nghệ An, nối dài chuỗi trận thiếu ổn định.

Dù vậy, Bắc Ninh cũng chưa tạo được khoảng cách an toàn với nhóm cuối. Tân binh V.League đang tìm kiếm sự ổn định sau những trận đấu đầu tiên tại sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam.

Lợi thế sân nhà là điểm tựa đáng kể cho Bắc Ninh. Tuy nhiên, HAGL hoàn toàn có cơ hội giành điểm nếu cải thiện khả năng phòng ngự và tận dụng tốt những tình huống phản công.

Ở trận đấu diễn ra sớm nhất, Đông Á Thanh Hóa tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lúc 17h. Đây được xem là cuộc đối đầu cân bằng khi Hà Tĩnh đang có phong độ khá tốt, còn Thanh Hóa luôn là đối thủ khó chịu khi được chơi trước khán giả nhà.

Hà Tĩnh vừa đánh bại Hải Phòng 2-1 ở vòng trước, qua đó tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu. Nếu duy trì được sự chắc chắn ở hàng thủ và khả năng tận dụng cơ hội, đội bóng núi Hồng có thể hướng đến một kết quả tích cực.

Thanh Hóa cũng có lý do để tự tin sau trận hòa 1-1 trên sân Công an Hà Nội. Tuy nhiên, nhiệm vụ của đội chủ nhà là cải thiện hiệu quả tấn công để chuyển những thời điểm chơi tốt thành bàn thắng.

Lịch thi đấu V.League 2026/27 hôm nay 30/10:

Sau ba trận đấu hôm nay, vòng 6 V.League tiếp tục vào ngày 31/10 với những cuộc đối đầu đáng chú ý như SLNA gặp Công an Hà Nội, Thép Xanh Nam Định tiếp đón Thể Công Viettel và Hải Phòng đối đầu Trường Tươi Đồng Nai.

Đặc biệt, trận SLNA - Công an Hà Nội diễn ra lúc 18h ngày 31/10 trên sân Vinh hứa hẹn tác động trực tiếp đến cuộc đua ngôi đầu. SLNA đang dẫn đầu với 11 điểm, trong khi Công an Hà Nội có 10 điểm nhưng vừa trải qua lịch thi đấu dày đặc tại đấu trường châu lục.

Lịch thi đấu bóng đá quốc tế tối 30/10: PSG làm khách, Villarreal và Lille ra sân

Sau những trận đấu cúp giữa tuần, các giải vô địch quốc gia châu Âu bắt đầu trở lại từ rạng sáng 31/10 theo giờ Việt Nam.

Tại Ligue 1, PSG có chuyến làm khách trước Le Havre lúc 1h sáng 31/10. Đội bóng thủ đô nước Pháp vừa đánh bại Lyon 2-0 ở vòng đấu trước để trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng.

Chiến thắng đó mang đến sự tự tin đáng kể cho thầy trò HLV Luis Enrique. Tuy nhiên, Le Havre có lợi thế sân nhà và có thể lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ nhằm hạn chế khả năng phối hợp của đội khách.

Với PSG, việc duy trì sức ép liên tục và tận dụng hiệu quả những cơ hội sẽ đóng vai trò quan trọng. Sau giai đoạn thi đấu dày đặc ở cả giải quốc nội lẫn Champions League, khả năng xoay tua lực lượng cũng là yếu tố đáng chú ý.

Cùng giờ, Nice tiếp đón Rennes trong trận đấu được dự báo hấp dẫn. Rennes đang cạnh tranh ở nhóm đầu bảng xếp hạng và cần một kết quả tích cực để tiếp tục bám đuổi PSG.

Đến 3h05, Lille gặp Lens trong cuộc đối đầu giàu duyên nợ của bóng đá Pháp. Đây là trận derby miền Bắc, nơi sự quyết liệt và yếu tố tâm lý thường tạo ra khác biệt. Lille có lợi thế sân nhà, nhưng Lens hoàn toàn đủ khả năng gây khó khăn nếu giữ được sự tập trung.

Tại La Liga, Villarreal tiếp đón Espanyol lúc 3h sáng 31/10. Sau những kết quả không như mong muốn tại Champions League, đội chủ nhà cần tìm lại sự tự tin khi trở về sân chơi quốc nội.

Villarreal được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà và khả năng tấn công đa dạng. Tuy nhiên, Espanyol có thể gây khó khăn bằng cách duy trì cự ly đội hình hợp lý và tận dụng các tình huống chuyển trạng thái.

Ở Bundesliga, Elversberg gặp Mainz lúc 2h30 rạng sáng 31/10. Đây là cuộc đối đầu mà cả hai đội đều hướng đến mục tiêu tích lũy điểm số, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cạnh tranh ở khu vực giữa bảng xếp hạng vẫn khá sít sao.

Trong khi đó, Sheffield United tiếp đón Wrexham tại giải hạng Nhất Anh lúc 3h sáng. Wrexham tiếp tục là cái tên thu hút sự quan tâm nhờ hành trình phát triển đáng chú ý trong những mùa giải gần đây.

Lịch thi đấu bóng đá châu Âu đêm 30/10 và rạng sáng 31/10/2026:

Ở bóng đá châu Á, Saudi Pro League tiếp tục với hai cuộc đối đầu trong chiều tối 30/10. Al Ittihad làm khách trước Abha lúc 20h45, còn NEOM gặp Al Diriyah lúc 21h50.

Al Ittihad được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình, song chuyến làm khách trước Abha vẫn tiềm ẩn những khó khăn. Đây là cơ hội để đội bóng tiếp tục tích lũy điểm số trong cuộc cạnh tranh với các đối thủ như Al Nassr và Al Qadsiah.

Đáng chú ý, Ngoại hạng Anh sẽ trở lại vào tối 31/10 với trận Chelsea - Manchester United lúc 19h30 theo giờ Việt Nam. Đây là cuộc đối đầu rất được chờ đợi khi cả hai đội đều đang chịu sức ép về phong độ và thành tích.

Cùng ngày, Manchester City tiếp Brighton lúc 22h, trong khi Tottenham gặp Crystal Palace vào lúc 0h30 ngày 1/11. Ở Bundesliga, Bayern Munich và Borussia Dortmund cũng có trận đại chiến lúc 0h30 ngày 1/11.

Nhìn chung, bóng đá ngày 30/10 có nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Màn trình diễn của Ronaldo trong chiến thắng 5-3 trước Al Kholood và việc Everton loại Newcastle là những kết quả nổi bật nhất của loạt trận vừa qua. Với độc giả Việt Nam, trận Hà Nội FC - Ninh Bình cùng cuộc đối đầu Bắc Ninh - HAGL là tâm điểm tối nay, trước khi các giải vô địch quốc gia châu Âu trở lại trong rạng sáng 31/10.