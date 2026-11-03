Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/11/2026: MU gặp Roma

Bóng đá ngày 3/11 tiếp tục sôi động với các trận đấu tại AFC Champions League Elite và lượt trận thứ tư vòng phân hạng Champions League 2026/27. Sau chiến thắng đậm của Al Nassr dù không có Cristiano Ronaldo, người hâm mộ Việt Nam hướng sự chú ý về trận Công an Hà Nội tiếp Kyoto Sanga trên sân Hàng Đẫy. Đến rạng sáng 4/11, Manchester United đối đầu AS Roma, Barcelona chạm trán Aston Villa, còn Bayern Munich làm khách trước Atletico Madrid. Đây đều là những trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá hôm nay 3/11: Everton thắng Newcastle, Al Nassr ghi 6 bàn

Trận đấu muộn vòng 9 Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng 3/11 khép lại với chiến thắng 1-0 của Everton trước Newcastle United ngay trên sân St James' Park.

Thierno Barry là cầu thủ ghi bàn duy nhất ở phút 49, giúp đội khách giành trọn ba điểm. Bàn thắng đến từ tình huống thủ môn Newcastle xử lý không tốt cú dứt điểm của Tyrique George, tạo điều kiện để Barry đá bồi cận thành.

Everton nhập cuộc khá chủ động và tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp một, nhưng phải chờ đến đầu hiệp hai mới cụ thể hóa được lợi thế. Sau khi bị dẫn bàn, Newcastle nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, song các pha tấn công thiếu sự chính xác ở thời điểm quyết định.

Đội chủ nhà từng có cơ hội đáng chú ý khi Anthony Elanga đưa bóng trúng khung gỗ. Những phút cuối, thủ môn Jordan Pickford tiếp tục có pha cứu thua quan trọng giúp Everton giữ vững tỷ số.

Newcastle còn chịu thêm bất lợi khi Jacob Ramsey nhận thẻ đỏ trong thời gian bù giờ.

Chiến thắng giúp Everton vươn lên vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, đồng thời nối dài niềm vui sau khi vượt qua chính Newcastle 3-1 tại Cúp Liên đoàn Anh cách đây ít ngày.

Ngược lại, Newcastle tiếp tục bộc lộ vấn đề trong khâu tổ chức tấn công. Việc không thể tận dụng lợi thế sân nhà khiến đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh gặp thêm khó khăn trong cuộc cạnh tranh thứ hạng.

Tại AFC Champions League Elite, Al Nassr tạo nên một trong những chiến thắng đáng chú ý nhất khi đánh bại Pakhtakor 6-2 trên sân khách.

Dù Cristiano Ronaldo không góp mặt, đại diện Saudi Arabia vẫn thể hiện sức mạnh tấn công vượt trội. Abdullah Al Hamddan mở tỷ số ở phút 15, trước khi Joao Felix ghi liên tiếp hai bàn ở các phút 17 và 32, giúp Al Nassr tạo khoảng cách an toàn ngay trong hiệp một.

Sau giờ nghỉ, Al Nassr tiếp tục duy trì sức ép với những pha lập công của Abdulelah Al Amri, Abdulrahman Ghareeb và Angelo.

Pakhtakor có hai bàn thắng nhờ công Flamarion và Dostonbek Khamdamov nhưng không thể ngăn đội khách giành chiến thắng cách biệt.

Điểm nhấn lớn nhất của Al Nassr là màn trình diễn của Joao Felix. Tiền đạo người Bồ Đào Nha cho thấy khả năng tạo đột biến và tận dụng cơ hội hiệu quả, giúp đội nhà không phụ thuộc hoàn toàn vào Ronaldo.

Chiến thắng 6-2 giúp Al Nassr giành chiến thắng thứ hai liên tiếp tại đấu trường châu Á, đồng thời cải thiện đáng kể vị trí trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

Một bất ngờ khác đến từ trận Al Ittihad tiếp đón Al Ain. Dù được chơi trên sân nhà, đại diện Saudi Arabia nhận thất bại nặng nề 1-4 trước đối thủ đến từ UAE.

Al Ain sớm tạo lợi thế với hai bàn thắng của Alejandro Romero và Rafael Rodrigues trong hiệp một. Al Ittihad sau đó có bàn rút ngắn cách biệt nhờ công Marwan Al-Sahafi, nhưng những sai lầm phòng ngự khiến đội chủ nhà tiếp tục thủng lưới.

Chiến thắng giúp Al Ain duy trì thành tích toàn thắng sau bốn lượt trận, sở hữu 12 điểm và dẫn đầu khu vực Tây Á.

Ở những cuộc đối đầu khác, Al Qadsiah thắng đậm Al Gharafa 5-0, còn Al Sadd cầm hòa Al Ahli 0-0. Al Wasl vượt qua Al Quwa Al Jawiya 4-3 trong trận đấu có bảy bàn thắng.

Bảng kết quả bóng đá nổi bật đêm 2/11 và rạng sáng 3/11/2026:

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam 3/11: Công an Hà Nội tiếp đón Kyoto Sanga

Tâm điểm bóng đá Việt Nam tối nay là cuộc đối đầu giữa Công an Hà Nội và Kyoto Sanga tại lượt trận thứ tư vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026/27.

Trận đấu diễn ra lúc 19h15 ngày 3/11 trên sân Hàng Đẫy.

Đại diện Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với sự tự tin được cải thiện đáng kể sau chiến thắng 3-2 trước Shanghai Port ngay trên sân khách ở lượt trận trước.

Đó là trận đấu mà Công an Hà Nội thể hiện khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả, đặc biệt trong những tình huống phản công. Brayan Perea lập cú đúp, còn Leo Artur ghi một bàn, giúp đội bóng ngành công an giành ba điểm đầu tiên tại sân chơi này.

Tuy nhiên, Kyoto Sanga là đối thủ không dễ bị đánh bại. Đại diện Nhật Bản sở hữu lối chơi có tổ chức, khả năng di chuyển đồng bộ và những cầu thủ có thể tạo khác biệt trong các pha chuyển trạng thái.

Đội bóng Nhật Bản cũng vừa đánh bại Newcastle Jets với tỷ số 5-2 ở lượt trận trước, cho thấy khả năng tấn công đáng gờm.

Với Công an Hà Nội, nhiệm vụ quan trọng nhất là duy trì sự chắc chắn ở hàng phòng ngự. HLV Mano Polking cần tìm phương án cân bằng giữa phòng ngự và tấn công, nhất là khi các cầu thủ vừa trải qua lịch thi đấu dày đặc tại V.League và đấu trường châu lục.

Được chơi tại Hàng Đẫy là lợi thế đáng kể. Nếu phát huy tốt khả năng tấn công của Leo Artur cùng các đồng đội, Công an Hà Nội có thể hướng tới kết quả tích cực và tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh suất đi tiếp.

Lịch thi đấu AFC Champions League Elite ngày 3/11/2026 (giờ Việt Nam):

Bên cạnh trận đấu của Công an Hà Nội, cuộc so tài giữa Jeonbuk Hyundai Motors và Johor Darul Ta'zim cũng đáng chú ý khi hai đội đều có khả năng cạnh tranh tại khu vực Đông Á.

Trong khi đó, Vissel Kobe được đánh giá nhỉnh hơn Ratchaburi nhờ chất lượng đội hình và lợi thế sân nhà. Đại diện Thái Lan cần duy trì sự tập trung nếu muốn tìm kiếm điểm số tại Nhật Bản.

Ở bóng đá trong nước, ngày 3/11 không có trận đấu thuộc V.League 1, giải hạng Nhất hay Cúp Quốc gia theo lịch thi đấu đã công bố.

Vòng 7 V.League 2026/27 sẽ bắt đầu ngày 6/11 với hai trận Trường Tươi Đồng Nai - SHB Đà Nẵng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Thép Xanh Nam Định, cùng diễn ra lúc 18h.

Ngày 7/11, HAGL tiếp đón Hà Nội FC lúc 17h, Hải Phòng gặp SLNA và Ninh Bình đối đầu Bắc Ninh lúc 18h, còn Công an Hà Nội tiếp Công an TP.HCM lúc 19h15.

Trong đó, trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Nam Định hứa hẹn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua ngôi đầu bảng xếp hạng khi đội bóng thành Nam đang dẫn đầu với 13 điểm, chỉ hơn SLNA một điểm.

Lịch thi đấu Champions League hôm nay 3/11: MU gặp Roma, Barcelona đấu Aston Villa

Sau những trận đấu tại các giải vô địch quốc gia cuối tuần, Champions League 2026/27 trở lại với lượt trận thứ tư vòng phân hạng vào đêm 3/11 và rạng sáng 4/11 theo giờ Việt Nam.

Manchester United là một trong những đội bóng được quan tâm nhất khi tiếp đón AS Roma trên sân Old Trafford lúc 3h ngày 4/11.

Đội chủ nhà đang trải qua giai đoạn khó khăn với chuỗi kết quả không như mong đợi. Thất bại 0-2 trước Chelsea tại Ngoại hạng Anh cuối tuần qua khiến MU chịu thêm sức ép, đặc biệt ở khả năng tận dụng cơ hội và sự chắc chắn của hàng phòng ngự.

Tại Champions League, MU cũng chưa tạo được sự ổn định sau ba lượt trận. Vì vậy, cuộc đối đầu Roma mang ý nghĩa rất quan trọng nếu đội bóng thành Manchester muốn cải thiện thứ hạng và duy trì cơ hội đi tiếp.

Roma lại đang có phong độ tích cực. Đại diện Italy từng đánh bại Slovan Bratislava 4-0 tại Champions League và sở hữu những cầu thủ giàu kinh nghiệm.

MU có lợi thế sân nhà, nhưng nếu tiếp tục mắc sai lầm trong tổ chức phòng ngự, đội bóng Anh hoàn toàn có thể gặp khó khăn trước một Roma thi đấu kỷ luật.

Một cuộc đối đầu khác được chờ đợi là Barcelona gặp Aston Villa tại Camp Nou, cũng diễn ra lúc 3h ngày 4/11.

Barcelona vừa đánh bại Alavés 6-1 ở La Liga, qua đó lấy lại sự tự tin sau thất bại trước Real Madrid. Hàng công đội bóng xứ Catalunya đang có phong độ tốt với nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Dù vậy, Aston Villa không phải đối thủ dễ chịu. Đại diện Ngoại hạng Anh đang có thành tích toàn thắng sau ba lượt trận Champions League, trong đó có chiến thắng 6-0 trước Fenerbahçe và 3-1 trước Viking.

Barcelona có lợi thế sân nhà và chất lượng tấn công, nhưng Aston Villa đủ khả năng gây khó khăn bằng lối chơi tốc độ và những pha phản công trực diện.

Cùng giờ, Atletico Madrid tiếp đón Bayern Munich trên sân Metropolitano. Đây được xem là một trong những cuộc đối đầu cân bằng và giàu tính chiến thuật nhất lượt trận.

Bayern vừa hòa Dortmund 2-2 ở Bundesliga và đang hướng tới chiến thắng để cải thiện vị trí tại Champions League. Trong khi đó, Atletico luôn là đối thủ khó chịu khi được chơi trên sân nhà, đặc biệt ở khả năng tranh chấp và tổ chức phòng ngự.

Cuộc đối đầu Villarreal - PSG cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Đội bóng nước Pháp đang có phong độ tấn công ấn tượng sau chiến thắng 5-1 trước Le Havre tại Ligue 1. Tuy nhiên, PSG cần thận trọng trước Villarreal, nhất là khi phải thi đấu trên sân khách.

Lịch thi đấu Champions League đêm 3/11 và rạng sáng 4/11/2026:

Lượt trận thứ tư Champions League sẽ tiếp tục vào rạng sáng 5/11 với những cuộc đối đầu đáng chú ý như Fenerbahçe - Liverpool, AEK Athens - Real Madrid, Slavia Praha - Arsenal và RB Leipzig - Manchester City.

Đây đều là những trận đấu có thể tạo ra thay đổi đáng kể trên bảng xếp hạng khi vòng phân hạng đang bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt hơn.

Nhìn chung, bóng đá ngày 3/11 mang đến nhiều điểm nhấn cho người hâm mộ Việt Nam. Sau chiến thắng của Everton trước Newcastle và màn trình diễn ấn tượng của Al Nassr tại châu Á, tâm điểm tối nay sẽ là cuộc đối đầu Công an Hà Nội - Kyoto Sanga. Tiếp đó, MU - Roma, Barcelona - Aston Villa và Atletico Madrid - Bayern Munich hứa hẹn tạo nên một đêm Champions League hấp dẫn.