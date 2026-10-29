Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 29/10: Liverpool loại Chelsea

Rạng sáng 29/10, vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh mang đến những màn so tài đầy kịch tính khi Liverpool và Manchester City đều phải bước vào loạt sút luân lưu mới giành quyền vào tứ kết. Tại Italy, Juventus và AC Milan gây thất vọng, trong khi Bayern Munich thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng 6-1 ở Cúp Quốc gia Đức. Với người hâm mộ Việt Nam, thất bại nặng nề của Thể Công Viettel trước đại diện Hàn Quốc cũng là kết quả đáng chú ý. Sau loạt trận này, sự quan tâm tiếp tục hướng về Cúp Liên đoàn Anh, Serie A, Saudi Pro League và AFC Champions League Two trong ngày 29/10.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá hôm nay 29/10: Liverpool hạ Chelsea, Man City thắng nghẹt thở

Tâm điểm loạt trận Cúp Liên đoàn Anh rạng sáng 29/10 là cuộc đối đầu giữa Liverpool và Chelsea trên sân Anfield. Sau 90 phút hòa 1-1, đội chủ nhà giành chiến thắng 6-5 trên chấm luân lưu để ghi tên mình vào vòng tứ kết.

Hai đội nhập cuộc khá thận trọng nhưng vẫn tạo ra những tình huống tranh chấp quyết liệt. Bước ngoặt xuất hiện ở cuối hiệp một khi Chelsea được hưởng phạt đền sau pha phạm lỗi của Ryan Gravenberch với Moisés Caicedo. Morgan Rogers thực hiện thành công, đưa đội khách vượt lên ở phút 40.

Tuy nhiên, lợi thế của Chelsea chỉ tồn tại trong ít phút. Từ một tình huống bóng chạm tay trong vòng cấm, Liverpool được hưởng quả phạt đền và Cody Gakpo không mắc sai lầm để gỡ hòa 1-1 ở phút 43.

Sang hiệp hai, thế trận trở nên cởi mở hơn khi cả hai đội đều có cơ hội ghi bàn. Liverpool gia tăng sức ép với những sự thay đổi trên hàng công, trong khi Chelsea vẫn tạo được các tình huống phản công nguy hiểm. Dù vậy, không bên nào tận dụng thành công để định đoạt trận đấu trong thời gian chính thức.

Ở loạt sút luân lưu, cả Liverpool lẫn Chelsea đều có những cầu thủ thực hiện không thành công. Joe Gomez trở thành một trong những người hùng của đội chủ nhà với cú sút quan trọng, trước khi Wesley Fofana đá hỏng lượt quyết định, giúp Liverpool thắng 6-5.

Chiến thắng này cho thấy bản lĩnh của Liverpool trong một trận đấu loại trực tiếp nhiều sức ép. Chelsea có thể tiếc nuối khi từng vượt lên dẫn trước, nhưng việc bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ở loạt luân lưu khiến đội bóng London phải dừng bước.

Cùng giờ, Manchester City cũng trải qua 90 phút đầy khó khăn trước Brighton. Đội bóng thành Manchester hai lần bị dẫn trước nhưng đều tìm được bàn gỡ, trước khi thắng 4-3 trên chấm 11 m.

Malick Yalcouyé mở tỷ số cho Brighton ở phút 30. Mateo Kovačić gỡ hòa cho Man City ở phút 40, nhưng ngay đầu hiệp hai, Georginio Rutter tiếp tục đưa đội khách vượt lên.

Phải đến phút 72, Vitor Reis mới ghi bàn cân bằng tỷ số 2-2 cho đội chủ sân Etihad. Kết quả này được giữ nguyên đến hết thời gian thi đấu chính thức, buộc hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu.

Thủ môn Gerónimo Rulli trở thành điểm tựa quan trọng của Man City với hai pha cản phá, trong khi Rayan Cherki thực hiện thành công cú sút quyết định. Chiến thắng 4-3 giúp đội chủ sân Etihad vượt qua Brighton để tiếp tục hành trình bảo vệ danh hiệu.

Ở những cuộc đối đầu còn lại, Bournemouth gây ấn tượng khi đánh bại Aston Villa 3-0. Crystal Palace thắng Fulham 1-0 ngay trên sân khách, còn Sunderland vượt qua Brentford 3-2 trong trận đấu có năm bàn thắng.

Bảng kết quả Cúp Liên đoàn Anh rạng sáng 29/10/2026:

Sau loạt trận này, Liverpool, Manchester City, Bournemouth, Crystal Palace và Sunderland đã giành quyền vào tứ kết. Trước đó, Bradford City và Fleetwood Town cũng có vé đi tiếp. Suất còn lại sẽ được xác định sau trận Everton - Newcastle United rạng sáng 30/10.

Tại Serie A, hai đội bóng giàu truyền thống là Juventus và AC Milan cùng gây thất vọng.

Làm khách trên sân Genoa, Juventus nhận thất bại 0-2, qua đó bỏ lỡ cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Trong bối cảnh cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu diễn ra quyết liệt, kết quả này khiến đội bóng thành Turin chịu thêm sức ép.

AC Milan cũng trải qua trận đấu đáng quên khi thua Bologna 2-4 ngay trên sân nhà. Dù có thời điểm vượt lên dẫn trước, đội bóng áo sọc đỏ đen không thể duy trì lợi thế và tiếp tục bộc lộ vấn đề ở khả năng phòng ngự.

Trái ngược với hai đối thủ, Inter Milan giành chiến thắng 2-0 trước Venezia nhờ hai pha phản lưới nhà của đối phương trong những phút cuối. Dù chưa tạo được thế trận thực sự áp đảo, Inter vẫn có được ba điểm quan trọng để duy trì cuộc đua vô địch.

Napoli cũng thắng thuyết phục Monza 4-1, còn Parma và Udinese chia điểm sau trận hòa không bàn thắng.

Bảng kết quả Serie A rạng sáng 29/10/2026:

Ở Cúp Quốc gia Đức, Bayern Munich khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 6-1 trước Magdeburg. Đội bóng xứ Bavaria tạo ra sức ép lớn và tận dụng hiệu quả những cơ hội để giành vé đi tiếp.

Bayer Leverkusen cũng có chiến thắng ấn tượng 5-2 trước Nürnberg, dù từng bị đối thủ dẫn trước hai bàn. Màn ngược dòng cho thấy khả năng xoay chuyển tình thế của Leverkusen, nhưng đồng thời cũng là lời cảnh báo về sự tập trung ở hàng phòng ngự.

Những kết quả đáng chú ý khác gồm Freiburg thắng Wolfsburg 3-2, Stuttgart vượt qua Paderborn 1-0, Hertha Berlin thắng Jeddeloh II 2-0 và Kaiserslautern đánh bại Hannover 2-0.

Bảng kết quả Cúp Quốc gia Đức rạng sáng 29/10:

Kết quả bóng đá Việt Nam 29/10: Thể Công Viettel thua đậm, giải hạng Nhất đổi ngôi đầu

Thất bại 0-5 của Thể Công Viettel trước FC Seoul tối 28/10 là kết quả đáng thất vọng nhất với bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục.

Tiếp đón đội bóng Hàn Quốc trên sân Hàng Đẫy tại lượt trận thứ ba AFC Champions League Two 2026/27, Thể Công Viettel được kỳ vọng sẽ cải thiện thành tích sau hai lượt trận đầu không thành công. Tuy nhiên, đại diện Việt Nam nhanh chóng rơi vào thế bất lợi trước khả năng tấn công hiệu quả của đội khách.

Ngay phút thứ 8, Moon Seon-min mở tỷ số cho FC Seoul. Đến phút 21, Anderson Oliveira nhân đôi cách biệt bằng một cú dứt điểm uy lực. Hwang Do-yun và Cho Young-wook tiếp tục ghi bàn, khiến Thể Công Viettel bị dẫn tới 0-4 chỉ sau 34 phút thi đấu.

Sang hiệp hai, Leonardo Ruiz ghi bàn thứ năm cho đại diện Hàn Quốc ở phút 54. Dù FC Seoul chỉ còn 10 người sau khi Yazan Al-Arab nhận thẻ đỏ ở phút 65, đội bóng áo lính vẫn không thể tìm được bàn thắng danh dự.

Trận thua này khiến Thể Công Viettel chưa có điểm sau ba lượt trận và đối diện nguy cơ bị loại sớm. Đáng lo hơn cả tỷ số là những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự cùng khả năng chống đỡ chưa hiệu quả trước các pha phối hợp tốc độ cao của đối phương.

Sau thất bại tại đấu trường châu Á, Thể Công Viettel cần nhanh chóng ổn định tinh thần để chuẩn bị cho vòng 6 V.League 2026/27.

Ở giải hạng Nhất quốc gia, vòng 5 cũng chứng kiến cuộc đổi ngôi đáng chú ý khi Hưng Yên đánh bại Huế 4-1 trên sân nhà.

Trong khi đó, Thái Nguyên không thể duy trì mạch toàn thắng sau trận hòa 1-1 trước Long An. Dù mở tỷ số trước, đội bóng xứ chè không giữ được lợi thế và phải chia điểm trên sân khách.

Kết quả này tạo điều kiện để Hưng Yên vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Với phong độ ổn định và khả năng tận dụng cơ hội tốt, đội bóng đang trở thành một trong những ứng viên đáng chú ý trong cuộc đua thăng hạng.

Ở trận còn lại, CLB TP.HCM vượt qua Quy Nhơn United 2-1, với bàn thắng quyết định đến ở những phút bù giờ.

Bảng kết quả giải hạng Nhất ngày 28/10/2026:

Ngày 29/10, V.League 1 và giải hạng Nhất không có trận đấu trong lịch thi đấu đã công bố. Vòng 6 V.League sẽ bắt đầu từ ngày 30/10, với ba cuộc đối đầu đáng chú ý là Thanh Hóa - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lúc 17h, Bắc Ninh - HAGL lúc 18h và Hà Nội FC - Ninh Bình lúc 19h15.

Đặc biệt, trận Hà Nội FC gặp Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy được chờ đợi khi cả hai đội đều muốn tìm lại sự ổn định sau những kết quả không như mong muốn ở vòng trước. Trong khi đó, HAGL tiếp tục đứng trước thử thách khi làm khách trước Bắc Ninh.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 29/10: Everton gặp Newcastle, Ronaldo cùng Al Nassr ra sân

Sau loạt trận kịch tính rạng sáng 29/10, vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh sẽ khép lại bằng cuộc đối đầu giữa Everton và Newcastle United lúc 2h45 ngày 30/10 theo giờ Việt Nam.

Đây là trận đấu quyết định tấm vé cuối cùng vào tứ kết. Everton được thi đấu trên sân nhà Hill Dickinson, nhưng Newcastle sở hữu đội hình có khả năng cạnh tranh và đủ sức tạo ra khó khăn.

Với tính chất loại trực tiếp, hai đội nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn trước khi nghĩ đến việc đẩy cao đội hình. Khả năng tận dụng những tình huống cố định và sự tập trung trong khâu phòng ngự có thể trở thành yếu tố quyết định.

Tại Serie A, Fiorentina tiếp đón Atalanta lúc 2h45 rạng sáng 30/10. Đây là cuộc đối đầu được đánh giá khá cân bằng khi cả hai đều có tham vọng cạnh tranh ở nhóm dự cúp châu Âu.

Fiorentina có lợi thế sân nhà, trong khi Atalanta sở hữu lối chơi giàu sức mạnh và khả năng tạo sức ép từ nhiều vị trí. Trận đấu được kỳ vọng sẽ có những tình huống tranh chấp hấp dẫn ở khu vực giữa sân.

Trước đó, Frosinone gặp Lecce lúc 0h30. Với hai đội bóng đang cần tích lũy điểm số để cải thiện thứ hạng, đây cũng là trận đấu có ý nghĩa quan trọng.

Một tâm điểm khác của bóng đá quốc tế là cuộc đối đầu giữa Al Nassr và Al Kholood tại Saudi Pro League, diễn ra lúc 1h ngày 30/10.

Cristiano Ronaldo tiếp tục là cái tên được người hâm mộ chờ đợi trong đội hình Al Nassr. Với lợi thế sân nhà cùng chất lượng hàng công, Al Nassr được đánh giá cao hơn, nhưng vẫn phải thận trọng trước khả năng phản công của đối thủ.

Lịch thi đấu bóng đá quốc tế tối 29/10 và rạng sáng 30/10/2026:

Ở châu Á, vòng phân hạng AFC Champions League Two tiếp tục diễn ra với sáu cuộc đối đầu trong chiều tối 29/10.

Đáng chú ý, Shanghai Shenhua gặp Machida Zelvia lúc 19h15. Đại diện Nhật Bản được đánh giá có khả năng tạo ra khó khăn cho đội chủ nhà nhờ lối chơi tốc độ và tổ chức tốt. Tuy nhiên, Shanghai Shenhua vẫn có lợi thế khi được thi đấu trước khán giả nhà.

Cùng giờ, BG Pathum United làm khách trước Tai Po. Đại diện Thái Lan hướng đến mục tiêu giành điểm trong cuộc cạnh tranh tại bảng F, nhưng không thể chủ quan trước đối thủ Hong Kong.

Hai đội bóng Đông Nam Á khác cũng ra sân là Lion City Sailors của Singapore và Svay Rieng của Campuchia. Trong đó, Lion City Sailors có chuyến làm khách trước Adelaide United, còn Svay Rieng đối đầu Tampines Rovers.

Lịch thi đấu AFC Champions League Two ngày 29/10/2026:

Nhìn chung, bóng đá ngày 29/10 mang đến nhiều cảm xúc trái ngược. Liverpool và Manchester City thể hiện bản lĩnh khi vượt qua những loạt sút luân lưu căng thẳng, trong khi Juventus và AC Milan tiếp tục gây thất vọng tại Serie A. Với bóng đá Việt Nam, thất bại của Thể Công Viettel trước FC Seoul là kết quả đáng suy ngẫm trước khi V.League trở lại. Đêm nay và rạng sáng mai, Everton - Newcastle, Fiorentina - Atalanta và trận đấu của Ronaldo cùng Al Nassr tiếp tục là những cuộc đối đầu đáng chú ý.