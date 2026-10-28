Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 28/10: CAHN thắng lịch sử, Arsenal bị loại sốc

Bóng đá ngày 28/10 mang đến nhiều bất ngờ khi Công an Hà Nội giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự AFC Champions League Elite, trong khi Arsenal gây thất vọng trước một đối thủ đang chơi ở giải hạng Tư nước Anh. Tại Italy, Lazio ghi tới sáu bàn để vươn lên dẫn đầu Serie A, còn Dortmund phải nhờ đến khoảnh khắc tỏa sáng ở phút bù giờ mới giành vé đi tiếp tại Cúp Quốc gia Đức. Sự chú ý trong ngày hôm nay tiếp tục hướng về giải hạng Nhất Việt Nam, trước khi Liverpool, Chelsea, Man City, Bayern Munich và các đội bóng lớn tại Serie A đồng loạt ra sân vào rạng sáng 29/10.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá hôm nay 28/10: Arsenal bị loại sốc, Dortmund thắng phút bù giờ

Bất ngờ lớn nhất của bóng đá châu Âu rạng sáng 28/10 đến từ Cúp Liên đoàn Anh, nơi Arsenal bị Fleetwood Town loại sau loạt sút luân lưu. Hai đội hòa nhau 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức, trước khi đại diện League Two giành chiến thắng 5-3 trên chấm 11 m để đoạt vé vào tứ kết.

Fleetwood gây bất ngờ khi mở tỷ số ngay phút 21 nhờ công Aaron Loupalo-Bi. Arsenal sau đó gia tăng sức ép và có bàn gỡ ở phút 49, khi Viktor Gyokeres tận dụng cơ hội trong vòng cấm để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Dù được đánh giá vượt trội về lực lượng, Arsenal không thể tạo ra khác biệt trong phần còn lại của trận đấu. Khó khăn càng lớn khi tài năng trẻ Max Dowman nhận thẻ đỏ sau tình huống va chạm với cầu thủ đối phương.

Bước vào loạt sút luân lưu, Fleetwood giữ được sự bình tĩnh và tận dụng tốt cơ hội. Thủ môn Jay Lynch trở thành người hùng khi cản phá một cú sút của đội khách, góp phần mang về chiến thắng đáng nhớ cho đội bóng hạng dưới.

Thất bại là lời nhắc nhở với Arsenal về tính khắc nghiệt của các giải đấu cúp. Dù đang có phong độ tốt ở Ngoại hạng Anh và Champions League, đội bóng London vẫn phải dừng bước trước một đối thủ không được đánh giá cao. Đây cũng là cơ hội bị bỏ lỡ trong cuộc đua giành danh hiệu của thầy trò HLV Mikel Arteta mùa giải này.

Ở trận đấu còn lại tại Cúp Liên đoàn Anh, Bradford City vượt qua Peterborough United với tỷ số 2-0 để giành quyền vào tứ kết.

Trong khi Arsenal gây thất vọng, Borussia Dortmund lại trải qua một trận đấu giàu cảm xúc tại vòng 2 Cúp Quốc gia Đức. Đội bóng vùng Ruhr đánh bại Werder Bremen 3-2 nhờ bàn thắng quyết định của Marcel Sabitzer ở phút 90+3.

Dortmund khởi đầu thuận lợi khi Serhou Guirassy mở tỷ số ngay phút thứ 6, trước khi Carney Chukwuemeka nhân đôi cách biệt ở phút 17. Với lợi thế hai bàn, đội chủ nhà tưởng như sẽ có một buổi tối dễ dàng.

Tuy nhiên, Werder Bremen bất ngờ vùng lên trong hiệp hai. Niclas Füllkrug ghi liên tiếp hai bàn ở phút 65 và 68, đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Khi người hâm mộ chuẩn bị nghĩ đến hiệp phụ, Sabitzer thực hiện cú đá phạt trực tiếp thành bàn, ấn định chiến thắng 3-2 cho Dortmund.

Một số đội bóng lớn khác tại Đức cũng giành quyền đi tiếp. RB Leipzig thắng Rot-Weiss Essen 2-1, Eintracht Frankfurt vượt qua Hamburg 3-1, còn Borussia Mönchengladbach đánh bại Karlsruher SC 2-0.

Đáng chú ý, Cologne thắng đậm Union Berlin 5-0, trong khi Bochum tạo bất ngờ khi loại Mainz với tỷ số 2-0.

Bảng kết quả Cúp Liên đoàn Anh và Cúp Quốc gia Đức rạng sáng 28/10/2026:

Tại Serie A, Lazio trở thành tâm điểm khi đánh bại Sassuolo tới 6-2 ngay trên sân khách. Đội bóng thủ đô Italy thể hiện sức tấn công mạnh mẽ với các pha lập công của Kenneth Taylor, Gustav Isaksen, Romano Floriani Mussolini, Mattia Zaccagni và cú đúp của Tijjani Noslin.

Chiến thắng giúp Lazio có 25 điểm sau chín vòng đấu, tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Đáng chú ý, đội bóng này vẫn duy trì thành tích bất bại với tám chiến thắng và một trận hòa.

AS Roma cũng có một trận đấu không hề dễ dàng khi tiếp đón Cagliari. Hai đội hòa 2-2 cho đến những phút cuối, trước khi Rodrigo Mora và Donyell Malen liên tiếp ghi bàn, giúp Roma thắng 4-2.

Trong khi đó, Como ngược dòng đánh bại Torino 3-1 dù bị dẫn trước trong phần lớn thời gian. Jacobo Ramón, Nico Paz và Martin Baturina ghi ba bàn trong khoảng 10 phút cuối, mang về chiến thắng quan trọng cho đội khách.

Kết quả Serie A rạng sáng 28/10:

Sau những trận đấu này, cuộc cạnh tranh ngôi đầu Serie A tiếp tục diễn ra hấp dẫn khi Lazio, Roma, Inter Milan và Como bám đuổi nhau sát sao. Đặc biệt, Inter có cơ hội gây sức ép trở lại khi làm khách trước Venezia trong loạt trận rạng sáng 29/10.

Kết quả bóng đá Việt Nam 28/10: Công an Hà Nội thắng lịch sử tại Cúp C1 châu Á

Tin vui lớn nhất với người hâm mộ bóng đá Việt Nam đến từ chiến thắng 3-2 của Công an Hà Nội trước Shanghai Port tại lượt trận thứ ba vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026/27.

Làm khách trên sân của nhà vô địch Trung Quốc, Công an Hà Nội nhập cuộc với nhiều áp lực sau hai thất bại liên tiếp trước Gamba Osaka và Kashima Antlers. Tuy nhiên, đại diện Việt Nam đã chơi đầy quyết tâm, tận dụng tốt những cơ hội phản công để tạo nên một trong những kết quả đáng nhớ nhất của bóng đá câu lạc bộ Việt Nam ở đấu trường châu lục.

Brayan Perea mở tỷ số cho Công an Hà Nội ở phút 35, trước khi Emmanuel Ampem gỡ hòa 1-1 cho Shanghai Port ở cuối hiệp một.

Ngay đầu hiệp hai, Leo Artur tiếp tục đưa đội khách vượt lên bằng bàn thắng ở phút 49. Shanghai Port một lần nữa gỡ hòa nhờ công Campos ở phút 60, khiến trận đấu trở thành cuộc rượt đuổi tỷ số căng thẳng.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 69 khi Brayan Perea hoàn tất cú đúp, giúp Công an Hà Nội lần thứ ba vượt lên dẫn trước. Dù đội chủ nhà sau đó gia tăng sức ép và có cơ hội từ chấm phạt đền, đại diện Việt Nam vẫn bảo toàn được chiến thắng 3-2.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Công an Hà Nội tại AFC Champions League Elite, đồng thời giúp thầy trò HLV Mano Polking giành ba điểm đầu tiên ở vòng phân hạng.

Không chỉ có ý nghĩa về mặt điểm số, kết quả này còn mang đến sự tự tin quan trọng cho đội bóng ngành công an sau giai đoạn thi đấu chưa ổn định. Dù chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, việc đánh bại một đại diện mạnh của Trung Quốc ngay trên sân khách cho thấy Công an Hà Nội hoàn toàn có khả năng cạnh tranh ở đấu trường châu Á.

Ở các trận đấu khác, Vissel Kobe duy trì thành tích toàn thắng sau khi đánh bại Daejeon Hana Citizen 1-0. Johor Darul Ta'zim thắng Port FC 3-0, còn Kyoto Sanga vượt qua Newcastle Jets 5-2.

Tại khu vực Tây Á, Al Hilal bất ngờ nhận thất bại 1-3 trước Al Shamal. Kết quả cho thấy sự cạnh tranh tại AFC Champions League Elite ngày càng khó lường, ngay cả với những đội bóng được đầu tư mạnh về lực lượng.

Bảng kết quả AFC Champions League Elite ngày 27/10 và rạng sáng 28/10:

Ở giải hạng Nhất quốc gia, vòng 5 chứng kiến cuộc đua nhóm đầu trở nên hấp dẫn hơn. Công an Nhân dân đánh bại Lâm Đồng 2-1 trên sân khách, trong khi Becamex TP.HCM thắng đậm Thép Cần Thơ 4-0.

Công an Nhân dân sớm tạo lợi thế bằng cú đúp của Trần Đình Tiến trong hiệp một. Dù Lâm Đồng nỗ lực vùng lên, đội khách vẫn bảo vệ thành công chiến thắng để tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Becamex TP.HCM cũng có trận đấu thuyết phục trước Thép Cần Thơ. Đội chủ nhà duy trì sức ép và ghi bốn bàn thắng, qua đó có được ba điểm quan trọng.

Trong khi đó, Khatoco Khánh Hòa bất ngờ thua Bình Minh Sài Gòn 0-1 ngay trên sân nhà. Đại học Văn Hiến và Xuân Thiện Phú Thọ chia điểm sau trận hòa 1-1.

Kết quả giải hạng Nhất ngày 27/10/2026:

Ngày 28/10, giải hạng Nhất tiếp tục với ba trận đấu, trong đó tâm điểm là chuyến làm khách của đội đầu bảng Thái Nguyên trước Long An.

Thái Nguyên đang có 12 điểm sau bốn trận và hướng đến mục tiêu duy trì thành tích toàn thắng. Tuy nhiên, Long An cũng rất cần điểm khi đang gặp khó khăn ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

Cùng ngày, CLB TP.HCM tiếp đón Quy Nhơn United trên sân Bà Rịa, còn Hưng Yên gặp Huế tại sân PVF. Đây đều là những cuộc đối đầu có ý nghĩa với cuộc đua thứ hạng sau năm vòng đấu.

Lịch thi đấu giải hạng Nhất Việt Nam ngày 28/10/2026:

Trong ngày 28/10, V.League 1 không có trận đấu. Vòng 6 giải vô địch quốc gia sẽ bắt đầu từ ngày 30/10, với các cuộc đối đầu đáng chú ý như Hà Nội FC - Ninh Bình và Bắc Ninh - Hoàng Anh Gia Lai.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 28/10: Liverpool đại chiến Chelsea, Man City và Bayern ra sân

Sau bất ngờ từ thất bại của Arsenal, vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh tiếp tục sôi động với năm trận đấu trong đêm 28/10 và rạng sáng 29/10. Tâm điểm là cuộc đối đầu Liverpool - Chelsea trên sân Anfield, trong khi Manchester City tiếp đón Brighton và Aston Villa làm khách trước Bournemouth.

Trận Liverpool - Chelsea diễn ra lúc 3h sáng 29/10 theo giờ Việt Nam. Đây được xem là cuộc đối đầu hấp dẫn nhất vòng đấu khi cả hai đều sở hữu đội hình có chiều sâu và mục tiêu cạnh tranh danh hiệu.

Liverpool vừa có chiến thắng 2-0 trước Brighton tại Ngoại hạng Anh, qua đó tìm lại sự tự tin sau giai đoạn thi đấu có phần thiếu ổn định. Với lợi thế Anfield, đội bóng vùng Merseyside được kỳ vọng chủ động gây sức ép và tìm kiếm bàn thắng sớm.

Tuy nhiên, Chelsea là đối thủ có thể tạo ra khó khăn bằng tốc độ trong những tình huống phản công. Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng kiểm soát khu trung tuyến, sự tập trung của hàng phòng ngự và cách hai đội tận dụng cơ hội.

Ở trận đấu sớm hơn, Manchester City tiếp đón Brighton lúc 2h30. Đội bóng của Pep Guardiola được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà, nhưng Brighton vốn có lối chơi chủ động và không ngại triển khai bóng trước những đối thủ mạnh.

Một cuộc đối đầu cũng đáng chú ý là Bournemouth gặp Aston Villa. Sau chiến thắng 3-0 ngay trên sân Manchester United tại Ngoại hạng Anh, Bournemouth đang có tinh thần tốt và hoàn toàn có thể tiếp tục tạo bất ngờ. Aston Villa vì thế cần duy trì sự tập trung nếu muốn giành quyền vào tứ kết.

Lịch thi đấu vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh rạng sáng 29/10/2026:

Tại Cúp Quốc gia Đức, Bayern Munich ra sân lúc 2h45 ngày 29/10 khi tiếp đón Magdeburg. Với sự chênh lệch về lực lượng cùng lợi thế sân nhà, Bayern được đánh giá cao hơn, nhưng vẫn phải thận trọng trước tính chất loại trực tiếp của giải đấu.

Sau chiến thắng 3-1 trước Freiburg tại Bundesliga, Bayern đang có phong độ tích cực. Tuy nhiên, lịch thi đấu dày đặc có thể khiến đội bóng xứ Bavaria phải tính toán việc sử dụng nhân sự, tạo cơ hội cho những cầu thủ dự bị được thể hiện khả năng.

Cùng giờ, Bayer Leverkusen tiếp đón Nuremberg, trong khi Hannover gặp Kaiserslautern và Holstein Kiel đối đầu Hoffenheim.

Lịch thi đấu Cúp Quốc gia Đức ngày 28/10 và rạng sáng 29/10:

Serie A cũng bước vào loạt trận đáng chú ý khi các đội bóng lớn đồng loạt ra sân ở vòng 9. AC Milan tiếp đón Bologna, Inter Milan làm khách trước Venezia, còn Juventus chạm trán Genoa.

Trong đó, Inter Milan đang chịu sức ép phải giành chiến thắng sau khi Lazio vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Nếu đánh bại Venezia, Inter có cơ hội tiếp tục cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua ngôi đầu.

AC Milan cũng cần ba điểm khi tiếp đón Bologna trên sân San Siro. Sau chiến thắng 2-0 trước Udinese ở vòng đấu trước, đội bóng áo sọc đỏ đen đang hướng đến sự ổn định, đặc biệt sau những kết quả không như mong muốn tại đấu trường châu Âu.

Juventus làm khách trên sân Genoa với mục tiêu tiếp tục duy trì mạch chiến thắng tại Serie A. Trong khi đó, Napoli gặp Monza ở trận đấu cùng giờ.

Lịch thi đấu Serie A ngày 28/10 và rạng sáng 29/10:

Ở đấu trường châu Á, AFC Champions League Elite tiếp tục với hai trận đấu thuộc khu vực Đông Á vào lúc 17h ngày 28/10. Gamba Osaka tiếp đón Buriram United, còn Kashima Antlers gặp Pohang Steelers.

Hai đại diện Nhật Bản đều đang có khởi đầu tích cực với hai chiến thắng sau hai lượt trận đầu tiên. Gamba Osaka được đánh giá cao hơn Buriram, trong khi Kashima Antlers cũng có lợi thế khi tiếp đón Pohang, đội bóng Hàn Quốc chưa giành được điểm nào.

Lịch thi đấu AFC Champions League Elite ngày 28/10:

Bóng đá nữ châu Âu cũng có những cuộc đối đầu đáng chú ý tại Champions League nữ. Chelsea gặp Roma, Bayern Munich đối đầu Real Madrid lúc 0h45 ngày 29/10, trước khi Arsenal gặp Benfica và Lyon tiếp đón Inter Milan lúc 3h.

Nhìn chung, bóng đá ngày 28/10 mang đến nhiều điểm nhấn cho người hâm mộ Việt Nam. Chiến thắng lịch sử của Công an Hà Nội trước Shanghai Port cùng cú sốc Arsenal bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh là những diễn biến đáng chú ý nhất của loạt trận vừa qua. Trong khi đó, Liverpool - Chelsea, Man City - Brighton và Bayern Munich - Magdeburg hứa hẹn tiếp tục tạo nên một đêm bóng đá hấp dẫn ở châu Âu.