Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 27/9: Việt Nam thắng Philippines

Sau một ngày sôi động với đội tuyển Việt Nam, ASIAD và Nations League, lịch bóng đá 27/9 tiếp tục trải dài từ đầu giờ chiều tới rạng sáng 28/9.

Người hâm mộ trong nước có thể theo dõi U16 Việt Nam gặp chủ nhà Trung Quốc, trận sớm của giải hạng Nhất, hai cuộc đấu tại FIFA ASEAN Cup trước khi chuyển sang loạt trận đáng chú ý ở châu Âu.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá hôm nay 27/9: Việt Nam thắng trận ra quân, Tây Ban Nha vượt qua Anh

Đội tuyển Việt Nam mở màn FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Philippines. Đình Bắc ghi bàn duy nhất ở phút 25. Philippines từng đưa bóng trúng xà ngang trước bàn mở tỷ số và có một lần đưa bóng vào lưới cuối trận nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi VAR xác định lỗi việt vị.

Tây Ban Nha và Anh tạo nên trận đấu đáng xem nhất rạng sáng. Đội khách giành chiến thắng 3-2 tại Wembley trong màn rượt đuổi năm bàn, qua đó có ba điểm đầu tiên tại bảng A3 Nations League. Croatia cũng khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 2-1 trước CH Séc.

Chiến thắng của Việt Nam mang ý nghĩa lớn hơn cách biệt một bàn. Philippines gây không ít khó khăn và có những thời điểm đẩy hàng thủ Việt Nam vào thế phải chống đỡ. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik chưa tạo được thế trận áp đảo nhưng biết tận dụng thời cơ và bảo vệ lợi thế đến hết trận. Ba điểm giúp Việt Nam bước vào cuộc đối đầu quan trọng với Thái Lan ngày 29/9 trong thế chủ động hơn.

ASIAD xác định đủ bốn đội vào bán kết

Hai trận tứ kết cuối cùng của bóng đá nam ASIAD diễn ra ngày 26/9. U23 Trung Quốc thắng U23 Thái Lan 3-0, còn U23 Nhật Bản vượt qua U23 Triều Tiên 1-0.

Kết quả này đưa U23 Trung Quốc và U23 Nhật Bản vào nhóm bốn đội mạnh nhất cùng U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan. Hai trận bán kết đều được tổ chức ngày 30/9; trong đó Nhật Bản gặp Uzbekistan là cặp đấu đặc biệt đáng chú ý.

U23 Thái Lan kết thúc giải ở tứ kết sau trận đấu mà họ gặp nhiều khó khăn trước khả năng tổ chức và duy trì sức ép của Trung Quốc. Nhật Bản cũng không có trận dễ dàng trước Triều Tiên, nhưng khả năng bảo vệ lợi thế tối thiểu cho thấy sự ổn định của đội bóng trẻ xứ mặt trời mọc.

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam hôm nay 27/9

Theo lịch cập nhật sáng 27/9, bóng đá Việt Nam có hai trận đáng chú ý. U16 Việt Nam gặp U16 Trung Quốc tại CFA Team China 2026, trong khi Sài Gòn FC đấu Thái Nguyên FC ở trận sớm vòng 2 giải hạng Nhất Quốc gia.

U16 Việt Nam vừa thua Australia 2-4 ở lượt đầu. Dù tỷ số không thuận lợi, đội từng mở tỷ số và vẫn tạo thêm cơ hội trong hiệp hai. Chủ nhà U16 Trung Quốc hòa Kyrgyzstan 3-3 ở trận ra quân, cho thấy đây là đối thủ có khả năng tấn công đáng chú ý nhưng hàng phòng ngự không phải không có khoảng trống.

Với một đội hình gồm phần lớn các cầu thủ sinh năm 2010 và 2011, giá trị của trận đấu nằm nhiều ở khả năng thích nghi với tốc độ và cường độ quốc tế. U16 Việt Nam cần cải thiện việc chống phản công sau khi để Australia khai thác khá hiệu quả những khoảng trống khi đội hình dâng cao.

Ở giải hạng Nhất, Sài Gòn FC - Thái Nguyên FC diễn ra lúc 17h00 trên sân Bà Rịa. Đây là trận đấu sớm vòng 2 trong thời điểm các giải chuyên nghiệp trong nước giảm mật độ để nhường chỗ cho FIFA Days.

FIFA ASEAN Cup hôm nay: Hong Kong gặp Lào, Campuchia đấu Myanmar

Division 1 được nghỉ ngày 27/9, nên đội tuyển Việt Nam không thi đấu. Hai trận trong ngày thuộc Division 2 tại Hong Kong (Trung Quốc). Theo lịch chính thức của FIFA, giờ địa phương là 15h00 và 18h00, tương ứng 14h00 và 17h00 giờ Việt Nam.

Lào bước vào lượt hai sau khi thắng Brunei 3-1. Nếu tiếp tục có điểm trước chủ nhà Hong Kong, họ sẽ tạo lợi thế rõ rệt trong cuộc đua giành vị trí đầu bảng A, bởi Division 2 chỉ lấy đội nhất bảng vào chung kết.

Myanmar cũng đã có ba điểm nhờ chiến thắng 2-0 trước Timor-Leste. Campuchia mới đá trận đầu nên cuộc đối đầu lúc 17h00 có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cục diện bảng B. FIFA cho biết mỗi bảng đá vòng tròn một lượt, vì vậy biên độ sửa sai rất nhỏ.

Nations League: Hà Lan, Đức và Bồ Đào Nha cùng ra sân

Lượt trận thứ hai UEFA Nations League bắt đầu tối 27 và rạng sáng 28/9. Các cặp đáng chú ý nhất với người hâm mộ Việt Nam là Serbia - Hà Lan, Đức - Hy Lạp và Na Uy - Bồ Đào Nha.

Lịch trên được quy đổi sang giờ Việt Nam từ lịch thi đấu chính thức của UEFA.

Serbia - Hà Lan: Cả hai đều cần cải thiện sau trận mở màn

Hà Lan hòa Đức 1-1 ở lượt đầu, trong khi Serbia thua Hy Lạp 1-2 trên sân nhà. Điều đó khiến trận đấu tại Belgrade có ý nghĩa khá rõ: Hà Lan cần chiến thắng đầu tiên, còn Serbia không muốn rơi vào thế bất lợi sau hai lượt.

Hà Lan có chất lượng kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng Serbia trên sân nhà thường chơi quyết liệt và sẵn sàng đẩy trận đấu vào các pha tranh chấp. Nếu Hà Lan không luân chuyển bóng đủ nhanh, trận đấu có thể trở nên khó chịu hơn dự kiến.

Đức - Hy Lạp: Chủ nhà không được phép chủ quan

Đức khởi đầu bằng trận hòa 1-1 trên sân Hà Lan, còn Hy Lạp gây bất ngờ khi thắng Serbia 2-1. Đây là chi tiết khiến cuộc đấu rạng sáng 28/9 không đơn giản chỉ là câu chuyện Đức có lợi thế sân nhà.

Đội tuyển Đức cần cải thiện hiệu quả trong những thời điểm kiểm soát thế trận. Hy Lạp có cơ sở để tiếp tục lựa chọn cách đá chặt, giữ quân số ở phần sân nhà và chờ cơ hội chuyển trạng thái. Một bàn thắng sớm sẽ giúp Đức dễ đá hơn rất nhiều; ngược lại, nếu trận đấu kéo dài ở tỷ số hòa, sức ép dành cho chủ nhà sẽ tăng lên.

Na Uy - Bồ Đào Nha: Haaland đối đầu Ronaldo

Đây là trận đáng chờ đợi nhất trong loạt Nations League hôm nay. UEFA cũng chọn màn đối đầu giữa Cristiano Ronaldo và Erling Haaland làm một trong những điểm nhấn của lượt hai.

Na Uy thắng Đan Mạch 3-2 ở lượt đầu với cú đúp của Haaland, trong khi đương kim vô địch Bồ Đào Nha thắng Xứ Wales 1-0. Hai đội vì thế cùng bước vào trận này với ba điểm.

Khác với một trận đấu mà một bên có thể ưu tiên giữ điểm, cả Na Uy lẫn Bồ Đào Nha đều có lý do để hướng tới chiến thắng. Na Uy có lợi thế sân nhà và khả năng đưa bóng nhanh tới Haaland; Bồ Đào Nha lại sở hữu nhiều phương án triển khai hơn ở tuyến giữa. Khả năng hạn chế nguồn bóng cho hai tiền đạo chủ lực có thể là chi tiết định hình trận đấu.

Những trận đáng chú ý nhất ngày 27/9

Với độc giả Việt Nam, lịch theo dõi có thể bắt đầu từ 13h00 với U16 Việt Nam - U16 Trung Quốc. Một giờ sau là Hong Kong - Lào ở FIFA ASEAN Cup, đến 17h00 có Sài Gòn FC - Thái Nguyên FC và Campuchia - Myanmar.

Buổi tối chuyển sang bóng đá châu Âu. Serbia - Hà Lan diễn ra lúc 23h00, trước khi Đức - Hy Lạp và Na Uy - Bồ Đào Nha cùng bắt đầu lúc 01h45 ngày 28/9.

Đội tuyển Việt Nam được nghỉ trong ngày 27/9 sau chiến thắng Philippines. Trận tiếp theo của thầy trò HLV Kim Sang Sik là cuộc đối đầu Thái Lan lúc 19h30 ngày 29/9, trận đấu có thể ảnh hưởng trực tiếp tới vị trí đầu bảng B FIFA ASEAN Cup