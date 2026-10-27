Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 27/10/2026: PSG thắng Lyon

Rạng sáng 27/10, bóng đá châu Âu tiếp tục chứng kiến những kết quả đáng chú ý khi PSG đánh bại Lyon để vươn lên dẫn đầu Ligue 1, Galatasaray thắng trận derby Istanbul nhờ cú đúp của Victor Osimhen, còn Sevilla giành trọn ba điểm trước Osasuna.

Trong ngày hôm nay, sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam hướng về chuyến làm khách của Công an Hà Nội trước Shanghai Port tại AFC Champions League Elite, cùng loạt trận giải hạng Nhất quốc gia và vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá hôm nay 27/10: PSG lên ngôi đầu, Osimhen rực sáng

PSG khép lại vòng 8 Ligue 1 bằng chiến thắng 2-0 trước Lyon trên sân Parc des Princes. Dù gặp không ít khó khăn trong phần lớn thời gian thi đấu, đội bóng thủ đô nước Pháp vẫn biết cách tạo ra khác biệt nhờ những điều chỉnh nhân sự hợp lý của HLV Luis Enrique.

Sau hiệp một không có bàn thắng, Senny Mayulu khai thông thế bế tắc ở phút 72 bằng cú dứt điểm chìm hiểm hóc. Đến phút 84, Mika Godts nhân đôi cách biệt, ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà.

Đáng chú ý, cả hai cầu thủ ghi bàn đều được tung vào sân trong hiệp hai. Riêng Godts có màn trình diễn nổi bật với một bàn thắng và một pha kiến tạo, góp công lớn giúp PSG giành trọn ba điểm.

Chiến thắng đưa PSG trở lại ngôi đầu Ligue 1 với 17 điểm sau tám vòng đấu, hơn đội xếp thứ hai Rennes một điểm. Dù chưa tạo ra khoảng cách lớn, kết quả này cho thấy đội bóng của Luis Enrique vẫn có chiều sâu lực lượng đáng kể, đủ khả năng giải quyết những trận đấu khó khăn ngay cả khi một số trụ cột vắng mặt.

Tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, Galatasaray đánh bại Fenerbahçe 2-1 trong trận derby Istanbul đầy căng thẳng. Victor Osimhen trở thành nhân vật chính khi ghi cả hai bàn thắng cho đội chủ nhà ở phút 29 và 44.

Fenerbahçe nỗ lực vùng lên trong hiệp hai và rút ngắn tỷ số nhờ pha lập công của İrfan Can Kahveci ở phút 62. Tuy nhiên, Galatasaray đã bảo vệ được lợi thế để giành chiến thắng quan trọng trước đối thủ nhiều duyên nợ.

Cú đúp của Osimhen không chỉ mang về ba điểm mà còn cho thấy khả năng tạo khác biệt của tiền đạo người Nigeria trong những trận cầu lớn. Trong khi đó, Fenerbahçe để lộ những hạn chế ở khâu phòng ngự trong hiệp một và không thể hoàn tất màn ngược dòng.

Ở La Liga, Sevilla vượt qua Osasuna 2-0 trên sân Ramón Sánchez Pizjuán. Isaac Romero mở tỷ số ở phút 24 trước khi Félix Correia ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 82. Đây là kết quả tích cực với Sevilla trong cuộc cạnh tranh vị trí ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Benfica cũng có được chiến thắng 2-1 trên sân Santa Clara tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha.

Tại AFC Champions League Elite, Al Ittihad ngược dòng đánh bại Neftchi Fergana 2-1 nhờ bàn thắng quyết định của Youssef En-Nesyri ở phút 90. Trong khi đó, Al Ahli Saudi vượt qua Al Gharafa 2-1, còn Al Ain đánh bại Tractor với cùng tỷ số.

Bảng kết quả bóng đá đêm 26/10 và rạng sáng 27/10/2026:

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam 27/10: Công an Hà Nội làm khách trước Shanghai Port

Tâm điểm bóng đá Việt Nam chiều 27/10 là trận đấu giữa Shanghai Port và Công an Hà Nội tại lượt trận thứ ba vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026/27. Cuộc đối đầu diễn ra lúc 17h trên sân Pudong Football Stadium, Trung Quốc.

Đại diện Việt Nam đang đứng trước thử thách không nhỏ sau hai thất bại liên tiếp ở sân chơi châu lục. Công an Hà Nội từng thua Gamba Osaka 1-4 ở trận ra quân, sau đó tiếp tục thất thủ 0-1 trước Kashima Antlers ngay trên sân Hàng Đẫy.

Hai kết quả này khiến đội bóng của HLV Mano Polking chưa có điểm và chịu áp lực phải cải thiện thành tích nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh suất đi tiếp.

Trong khi đó, Shanghai Port đang có khởi đầu tích cực hơn với bốn điểm sau hai lượt trận. Đại diện Trung Quốc từng thắng Ratchaburi 6-4 trong trận đấu có tới 10 bàn thắng, trước khi hòa Daejeon Hana Citizen 1-1.

Với lợi thế sân nhà, Shanghai Port có cơ sở để hướng tới chiến thắng. Tuy nhiên, hàng phòng ngự từng để thủng lưới bốn bàn trong trận gặp Ratchaburi cho thấy đội bóng Trung Quốc không phải không có điểm yếu.

Công an Hà Nội cần duy trì sự chắc chắn ở tuyến dưới, hạn chế mất bóng tại khu vực giữa sân và tận dụng tốt những tình huống chuyển trạng thái. Nếu giữ được sự tập trung, đại diện Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra thế trận khó chịu trước Shanghai Port.

Ngoài trận đấu của Công an Hà Nội, AFC Champions League Elite còn chứng kiến nhiều cuộc đối đầu đáng chú ý tại khu vực Đông Á. Trong đó, Vissel Kobe làm khách trước Daejeon Hana Citizen, Johor Darul Ta'zim gặp Port FC, còn Kashiwa Reysol đối đầu Ratchaburi.

Lịch thi đấu AFC Champions League Elite ngày 27/10 và rạng sáng 28/10 (giờ Việt Nam):

Ở bóng đá trong nước, ngày 27/10 không có trận đấu thuộc V.League 1. Tuy nhiên, giải hạng Nhất quốc gia 2026/27 tiếp tục sôi động với bốn cuộc đối đầu mở màn vòng 5.

Trận đấu diễn ra sớm nhất là cuộc gặp giữa Lâm Đồng và Công an Nhân dân lúc 15h30 trên sân Đà Lạt. Đội chủ nhà cần tìm lại sự tự tin sau thất bại 0-4 trước Quy Nhơn United, trong khi Công an Nhân dân vừa đánh bại Xuân Thiện Phú Thọ 3-2 và đang có bảy điểm.

Đến 17h, Đại học Văn Hiến tiếp đón Xuân Thiện Phú Thọ, còn Khatoco Khánh Hòa gặp Bình Minh Sài Gòn. Đáng chú ý, Khánh Hòa đang bất bại sau bốn vòng với tám điểm và được kỳ vọng tiếp tục duy trì phong độ khi có lợi thế sân nhà.

Trận đấu muộn nhất diễn ra lúc 18h giữa Becamex TP.HCM và Thép Cần Thơ. Sau thất bại 2-3 trước Thái Nguyên ở vòng trước, Becamex TP.HCM cần một chiến thắng để duy trì sức cạnh tranh trong cuộc đua thăng hạng. Dù vậy, Thép Cần Thơ vừa giành điểm trước Khánh Hòa nên không phải đối thủ dễ bị đánh bại.

Lịch thi đấu giải hạng Nhất Việt Nam ngày 27/10/2026:

Các trận đấu giải hạng Nhất được phát sóng trên FPT Play và TV360.

Lịch thi đấu bóng đá quốc tế 27/10: Arsenal ra sân, Dortmund gặp Bremen

Sau loạt trận vô địch quốc gia cuối tuần, bóng đá châu Âu chuyển sang những cuộc đối đầu tại các giải cúp quốc nội. Trong đó, Arsenal là đội bóng thu hút nhiều sự quan tâm nhất khi làm khách trước Fleetwood Town ở vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh.

Trận đấu diễn ra lúc 3h ngày 28/10 theo giờ Việt Nam. Arsenal được đánh giá vượt trội về chất lượng đội hình, nhưng những cuộc đối đầu tại Cúp Liên đoàn luôn tiềm ẩn bất ngờ, đặc biệt khi các đội bóng lớn thường phải tính toán việc xoay tua lực lượng.

Đội bóng London vừa trải qua trận hòa 2-2 trước Bayern Munich tại Champions League và tiếp tục phải duy trì lịch thi đấu dày đặc. Vì thế, khả năng HLV Mikel Arteta sử dụng những cầu thủ ít được ra sân là điều đáng chú ý.

Với Fleetwood Town, đây là cơ hội lớn để thể hiện năng lực trước một trong những đội bóng hàng đầu nước Anh. Đại diện hạng dưới có thể lựa chọn cách chơi phòng ngự chặt chẽ, hạn chế khoảng trống và tận dụng những tình huống cố định nhằm tạo bất ngờ.

Trận đấu còn lại của Cúp Liên đoàn Anh trong đêm nay là cuộc đối đầu giữa Bradford City và Peterborough United lúc 2h45 ngày 28/10.

Lịch thi đấu Cúp Liên đoàn Anh ngày 27/10 và rạng sáng 28/10:

Ở Đức, vòng 2 Cúp Quốc gia cũng mang đến loạt trận hấp dẫn. Borussia Dortmund tiếp đón Werder Bremen lúc 2h45 rạng sáng 28/10, trong khi RB Leipzig làm khách trước Rot-Weiss Essen ở khung giờ sớm hơn.

Dortmund được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà và chất lượng đội hình. Tuy nhiên, Bremen là đối thủ quen thuộc tại Bundesliga và có khả năng gây khó khăn nếu duy trì được sự chắc chắn ở hàng thủ. Đây là trận đấu mà Dortmund cần tránh tâm lý chủ quan nếu muốn giành vé đi tiếp.

Một cuộc đối đầu đáng chú ý khác là Hamburg gặp Eintracht Frankfurt. Hai đội được dự báo tạo ra trận đấu có tính cạnh tranh cao khi cơ hội tiến sâu tại Cúp Quốc gia là mục tiêu quan trọng.

Tại Serie A, Lazio làm khách trước Sassuolo lúc 0h30 ngày 28/10. Đội bóng thủ đô Italy đang có phong độ tích cực và hướng đến mục tiêu duy trì cuộc đua ở nhóm đầu bảng.

Đến 2h45, AS Roma tiếp đón Cagliari trên sân Olimpico. Sau trận hòa 3-3 trước Napoli, Roma cần cải thiện khả năng phòng ngự và tận dụng lợi thế sân nhà để tìm lại chiến thắng. Cùng giờ, Torino gặp Como trong trận đấu được dự báo khá cân bằng.

Lịch thi đấu bóng đá châu Âu đêm 27/10 và rạng sáng 28/10/2026:

Nhìn chung, bóng đá ngày 27/10 mang đến nhiều điểm nhấn đáng chú ý cho người hâm mộ Việt Nam. Sau chiến thắng của PSG và màn tỏa sáng của Osimhen ở trận derby Istanbul, tâm điểm chiều nay sẽ chuyển sang chuyến làm khách của Công an Hà Nội trước Shanghai Port. Đến rạng sáng 28/10, Arsenal, Dortmund và AS Roma tiếp tục ra sân, khép lại một ngày bóng đá sôi động từ châu Á đến châu Âu.