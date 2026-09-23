Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 23/9: U23 Nhật Bản đấu Thái Lan

Ngày 23/9, tâm điểm bóng đá với khán giả Việt Nam tiếp tục nằm ở ASIAD 2026. U23 Việt Nam không thi đấu nhưng đã xác định đối thủ tại tứ kết là U23 Hàn Quốc.

Trong ngày, bốn trận cuối vòng bảng sẽ hoàn tất hai cặp tứ kết còn lại, đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu U23 Nhật Bản - U23 Thái Lan lúc 17h30.

Hình minh họa.

Ở châu Âu, bóng đá nam cấp CLB hàng đầu tạm lắng, nhưng Champions League nữ bước vào ngày thi đấu thứ hai của lượt mở màn với Barcelona, Chelsea, Roma và OL Lyonnes cùng xuất trận.

Kết quả bóng đá mới nhất: U23 Việt Nam thua nhưng vẫn vào tứ kết

U23 Việt Nam khép lại vòng bảng ASIAD bằng thất bại 0-2 trước Uzbekistan. Đội bóng Trung Á mở tỷ số ngay phút 5 nhờ Urinboev trước khi Ibraimov Nurlan nhân đôi cách biệt ở phút 67.

Dù không có điểm trước Uzbekistan, U23 Việt Nam vẫn đứng nhì bảng C bởi ở trận cùng giờ, Philippines đánh bại Kuwait 2-1. Kết quả đưa thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vào tứ kết gặp U23 Hàn Quốc lúc 17h30 ngày 25/9.

Nhìn vào diễn biến trận gặp Uzbekistan, U23 Việt Nam đã có những khoảng thời gian gây sức ép và từng đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận vì việt vị. Tuy nhiên, khi Uzbekistan đẩy cao pressing, khả năng thoát áp lực và tổ chức bóng từ phần sân nhà của Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Sang hiệp hai, khi thể lực giảm, khoảng trống xuất hiện nhiều hơn và đối thủ kiểm soát trận đấu tốt hơn.

Đây là điều U23 Việt Nam cần cải thiện nhanh trước Hàn Quốc, đội vừa thắng Saudi Arabia 2-0 bằng hai bàn trong hiệp hai. Hàn Quốc đứng đầu bảng D và cho thấy khả năng duy trì áp lực tốt trong suốt trận đấu.

Arsenal thắng phút bù giờ, Man City ngược dòng lấy một điểm

Champions League nữ cũng mang đến nhiều diễn biến đáng chú ý rạng sáng 23/9. Arsenal phải chờ đến phút bù giờ mới đánh bại HB Køge 1-0 nhờ quả phạt đền của Mariona Caldentey. Trong khi đó, Man City bị Bayern dẫn hai bàn nhưng vẫn trở lại để hòa 2-2.

Benfica tạo bất ngờ khi thắng Juventus 2-1 ngay trên sân khách, Inter vượt qua Häcken 1-0, còn Real Madrid chia điểm với PSG sau trận hòa 1-1.

Những kết quả này cho thấy ngay lượt đầu, Champions League nữ đã có sự cạnh tranh khá rõ. Arsenal thắng nhưng chưa thật sự thuyết phục, trong khi khả năng trở lại sau khi bị dẫn hai bàn của Man City là điểm đáng chú ý.

Lịch thi đấu bóng đá ASIAD hôm nay 23/9

Bốn trận cuối vòng bảng môn bóng đá nam diễn ra trong ngày, qua đó xác định đầy đủ tám đội vào tứ kết.

Bảng B căng thẳng đến lượt cuối

U23 Iran và U23 Trung Quốc cùng có 4 điểm trước lượt trận cuối, trong khi Triều Tiên và UAE cùng có một điểm. Vì vậy, cả Iran lẫn Trung Quốc vẫn chưa thể xem tấm vé tứ kết là chắc chắn nếu để thua với cách biệt lớn.

U23 Trung Quốc gặp UAE trong thế có nhiều lợi thế hơn về điểm số, nhưng một trận đấu chỉ cần xuất hiện bàn thua sớm có thể khiến cục diện trở nên phức tạp.

Iran cũng ở tình cảnh tương tự trước Triều Tiên. Sau chiến thắng 3-1 trước UAE và trận hòa 0-0 với Trung Quốc, Iran cho thấy khả năng tổ chức tương đối chắc chắn. Tuy nhiên, Triều Tiên vẫn còn cơ hội nên khó có chuyện nhập cuộc với tư tưởng buông xuôi.

Hai trận diễn ra cùng giờ khiến bảng B trở thành bảng đấu đáng theo dõi nhất trong buổi trưa 23/9.

U23 Nhật Bản - U23 Thái Lan: Trận đáng xem nhất trong ngày

Nếu chọn một trận có sức hút lớn nhất với khán giả Việt Nam, U23 Nhật Bản - U23 Thái Lan lúc 17h30 là ứng viên rõ ràng.

Hai đội đều có 6 điểm và đã chắc suất vào tứ kết. Nhật Bản đã thắng Hong Kong (Trung Quốc) 2-0 và Kyrgyzstan 7-0, trong khi Thái Lan lần lượt vượt qua Kyrgyzstan 3-2 và Hong Kong 5-1.

Nhật Bản đang có lợi thế hiệu số nên chỉ cần hòa để bảo vệ ngôi đầu. Thái Lan muốn đứng nhất bảng phải hướng tới chiến thắng.

Đáng chú ý, đội chủ nhà Nhật Bản sử dụng lực lượng trẻ hướng tới Olympic 2028 nhưng vẫn thể hiện khả năng pressing đồng bộ, tốc độ xử lý cao và ghi tới 9 bàn mà chưa thủng lưới. Phía Thái Lan cũng có hàng công chơi khá hứng khởi, đặc biệt Pariphan Wongsa đã ghi ba bàn sau hai lượt trận.

Điểm đáng xem nằm ở cách Thái Lan xử lý sức ép của Nhật Bản. Nếu mất bóng thường xuyên ở khu vực giữa sân, đại diện Đông Nam Á có thể phải đối mặt với những đợt tấn công liên tục. Ngược lại, nếu vượt được lớp pressing đầu tiên, Thái Lan có những cầu thủ đủ tốc độ để tạo ra khoảng trống phía sau đội hình Nhật Bản.

U23 Việt Nam nghỉ một ngày, chuẩn bị gặp Hàn Quốc

Ngày 23/9, U23 Việt Nam không thi đấu. Đội đã xác định đứng nhì bảng C và gặp U23 Hàn Quốc ở tứ kết lúc 17h30 ngày 25/9. U23 Uzbekistan gặp Saudi Arabia lúc 12h cùng ngày.

Trận gặp Hàn Quốc sẽ là thử thách lớn hơn nhiều so với Philippines hay Kuwait. Đại diện Đông Á kết thúc bảng D ở vị trí số một sau chiến thắng 2-0 trước Saudi Arabia, trong đó cả hai bàn đều đến trong khoảng thời gian chỉ hai phút của hiệp hai.

Khoảng nghỉ từ ngày 23 đến trước trận tứ kết vì thế có ý nghĩa quan trọng với U23 Việt Nam, đặc biệt trong việc hồi phục thể lực và điều chỉnh cách chống pressing sau những vấn đề xuất hiện trước Uzbekistan.

Lịch Champions League nữ đêm 23/9 và rạng sáng 24/9

Bóng đá châu Âu tối nay không có trận nam thuộc Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga hay Champions League. Điểm nhấn nằm ở lượt mở màn Champions League nữ.

Barcelona - Paris FC là trận được chú ý nhiều nhất. Barcelona bước vào mùa giải với tư cách đương kim vô địch châu Âu và đã giành bốn chức vô địch trong sáu mùa gần đây. Dù đội hình có nhiều thay đổi trong mùa hè, họ vẫn còn những nhân tố tấn công chất lượng như Ewa Pajor và Aitana Bonmatí.

Chelsea cũng bắt đầu hành trình châu Âu bằng cuộc tiếp đón Austria Wien. Đại diện Áo lần đầu góp mặt ở giai đoạn league phase, trong khi Chelsea tiếp tục nằm trong nhóm những CLB Anh được kỳ vọng tiến sâu.

Những trận đáng chú ý nhất ngày 23/9

Với độc giả Việt Nam, khung giờ đáng theo dõi nhất bắt đầu lúc 12h30 với hai trận quyết định bảng B ASIAD. Đến 17h30, U23 Nhật Bản - U23 Thái Lan sẽ phân định ngôi đầu bảng A.

Buổi tối và rạng sáng chuyển sang bóng đá nữ châu Âu. Roma và Lyon ra sân lúc 23h45, trước khi Barcelona và Chelsea đồng loạt thi đấu lúc 02h00 ngày 24/9.

Riêng bóng đá Việt Nam, câu chuyện đáng quan tâm nhất trong ngày không phải một trận đấu mới mà là quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam cho cuộc chạm trán U23 Hàn Quốc ở tứ kết. Sau thất bại trước Uzbekistan, đây sẽ là bài kiểm tra lớn hơn về khả năng phòng ngự, thoát pressing và hiệu quả trong những tình huống chuyển trạng thái của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.