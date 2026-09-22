Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/9: U23 Việt Nam đại chiến Uzbekistan

Ngày 22/9 không có mật độ các trận cầu lớn tại châu Âu như cuối tuần, nhưng lại đặc biệt đáng chú ý với khán giả Việt Nam.

U23 Việt Nam bước vào trận cuối vòng bảng ASIAD 2026 gặp U23 Uzbekistan lúc 12h, trong thế chỉ cần hòa là chắc suất vào tứ kết.

Cùng ngày, U23 Hàn Quốc đối đầu Saudi Arabia ở bảng D, trong khi các trận đấu tại Nam Mỹ diễn ra vào rạng sáng 23/9.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá gần nhất: Nữ Việt Nam giành vé tứ kết ASIAD

Trước khi U23 Việt Nam ra sân, bóng đá Việt Nam đã đón tin vui từ đội tuyển nữ. Ở lượt cuối bảng E ngày 21/9, Việt Nam hòa Thái Lan 0-0 và giành quyền vào tứ kết ASIAD 2026.

Trận hòa Thái Lan không có bàn thắng nhưng mang giá trị rất lớn với Việt Nam. Sau hai thất bại ở những lượt đầu, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã chơi thận trọng hơn, ưu tiên sự chắc chắn và bảo vệ kết quả cần thiết để đi tiếp. Đối thủ của Việt Nam ở tứ kết là Trung Quốc.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/9/2026

Tâm điểm tuyệt đối trong ngày là lượt cuối vòng bảng bóng đá nam ASIAD 2026.

Hai trận bảng C được tổ chức cùng giờ nhằm bảo đảm tính cạnh tranh. U23 Việt Nam gặp Uzbekistan tại khu thể thao Nagoya City Mizuho, trong khi Philippines và Kuwait đối đầu ở trận còn lại.

U23 Việt Nam - Uzbekistan: Một điểm là đủ, nhưng không nên chỉ nghĩ đến hòa

Sau hai lượt, Uzbekistan dẫn đầu bảng C với 6 điểm, ghi 7 bàn và mới thủng lưới một lần. U23 Việt Nam đứng thứ hai với 4 điểm sau trận hòa Kuwait 1-1 và chiến thắng 2-0 trước Philippines.

Cục diện rất rõ: U23 Việt Nam chỉ cần hòa Uzbekistan là chắc chắn đứng trong hai vị trí đầu và giành vé vào tứ kết. Nếu thắng, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ vượt đối thủ để chiếm ngôi nhất bảng.

Tuy nhiên, cách tiếp cận trận đấu mới là vấn đề đáng quan tâm. Nếu nhập cuộc với tư tưởng chỉ bảo vệ một điểm, U23 Việt Nam có nguy cơ bị đẩy quá sâu trước đối thủ đang đạt phong độ cao. Uzbekistan toàn thắng hai trận, sở hữu khả năng pressing và tốc độ triển khai tốt hơn những đối thủ Việt Nam đã gặp trước đó.

U23 Việt Nam vì thế cần giữ được cấu trúc phòng ngự nhưng vẫn phải duy trì khả năng đưa bóng lên phía trên. Chiến thắng 2-0 trước Philippines cho thấy đội có thể kiểm soát trận đấu tốt hơn khi giữ được khoảng cách giữa các tuyến và không vội vàng trong những pha xử lý quyết định.

Một điểm giúp Việt Nam hoàn thành mục tiêu vào tứ kết, nhưng nếu có thể tạo ra thế trận cân bằng trước Uzbekistan, giá trị thu về còn lớn hơn kết quả. Đây là bài kiểm tra quan trọng về khả năng cạnh tranh với một trong những nền bóng đá trẻ mạnh của châu Á.

U23 Việt Nam có cơ hội tranh ngôi đầu bảng C

Uzbekistan đã chắc chắn đi tiếp với 6 điểm, trong khi Việt Nam nắm quyền tự quyết với 4 điểm. Kuwait chỉ có một điểm nên không thể vượt Việt Nam nếu thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh không thua Uzbekistan.

Bởi vậy, diễn biến trận Việt Nam - Uzbekistan sẽ quyết định trực tiếp thứ tự hai vị trí đầu bảng.

Với Uzbekistan, việc đã giành vé có thể mở ra khả năng điều chỉnh nhân sự. Nhưng đây cũng là trận đấu để họ bảo vệ ngôi nhất bảng, nên khó kỳ vọng đối thủ buông lỏng hoàn toàn.

Về phía Việt Nam, đội hình đã có khoảng nghỉ bốn ngày kể từ chiến thắng Philippines ngày 18/9. Khoảng thời gian này tương đối thuận lợi cho việc hồi phục thể lực trước trận có cường độ được dự báo cao hơn nhiều.

U23 Hàn Quốc - Saudi Arabia cũng đáng chú ý

Sau hai trận của bảng C, bóng đá nam ASIAD tiếp tục với cuộc đối đầu U23 Hàn Quốc - U23 Saudi Arabia lúc 17h00 ở bảng D.

Đây là hai nền bóng đá có chất lượng hàng đầu châu Á và thường xuyên góp mặt ở những vòng đấu sâu của các giải trẻ. Với khán giả Việt Nam, trận đấu cũng đáng theo dõi bởi kết quả các bảng sẽ dần xác định nhánh tứ kết và những đối thủ tiềm năng ở vòng loại trực tiếp.

Đêm 22/9 không có loạt trận lớn ở các giải hàng đầu châu Âu

Khác với cuối tuần vừa qua, lịch ngày 22/9 khá yên ắng đối với nhóm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu và Champions League. Vì vậy, ASIAD trở thành trọng tâm rõ rệt với người hâm mộ Việt Nam.

Bóng đá Anh vẫn có các trận EFL Trophy, trong đó xuất hiện đội trẻ của Liverpool, Aston Villa, Newcastle, Leeds hay Crystal Palace, nhưng sức hút không thể so với Ngoại hạng Anh hoặc Cúp Liên đoàn.

Ở Nam Mỹ, một số trận đáng chú ý diễn ra vào sáng 23/9 theo giờ Việt Nam.

Các trận này chủ yếu phục vụ nhóm độc giả theo dõi bóng đá Nam Mỹ; với số đông người hâm mộ trong nước, trận U23 Việt Nam - Uzbekistan vẫn là cuộc đối đầu đáng chờ đợi nhất ngày 22/9.

Khung giờ đáng chú ý cho người hâm mộ Việt Nam

12h00 là thời điểm không nên bỏ lỡ khi U23 Việt Nam gặp Uzbekistan và Philippines đấu Kuwait. Đến 17h00, U23 Hàn Quốc chạm trán Saudi Arabia.

Trong đó, Việt Nam - Uzbekistan không đơn thuần là trận cuối vòng bảng. Sau một trận hòa và một chiến thắng, đây là cơ hội để U23 Việt Nam kiểm chứng khả năng cạnh tranh trước đối thủ mạnh hơn, đồng thời tự quyết tấm vé tứ kết và vị trí của mình tại bảng C.