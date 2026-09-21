Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21/9: Nữ Việt Nam đấu Thái Lan

Ngày 21/9 không dày đặc các trận cấp CLB hàng đầu châu Âu như cuối tuần, nhưng vẫn có nhiều câu chuyện đáng chú ý với độc giả Việt Nam.

Loạt trận đêm 20 và rạng sáng 21/9 chứng kiến MU phải cứu một điểm trên sân Fulham, Real Madrid thất bại trong derby, AC Milan thắng đậm còn PSG vượt qua Marseille.

Trong ngày, tâm điểm chuyển sang ASIAD 2026, nơi đội tuyển nữ Việt Nam gặp Thái Lan trong trận đấu có ảnh hưởng lớn tới cơ hội đi tiếp.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá hôm nay 21/9: MU thoát thua, Real Madrid gục ngã

Loạt trận diễn ra tối 20 và rạng sáng 21/9 theo giờ Việt Nam mang đến khá nhiều kết quả đáng chú ý.

Manchester United một lần nữa trải qua trận đấu vất vả. Fulham dẫn trước sau pha phản lưới của Lisandro Martinez, trước khi Matheus Cunha gỡ hòa ở phút 89. MU tung ra khá nhiều pha dứt điểm nhưng hiệu quả chưa cao, và một điểm tại Craven Cottage tiếp tục cho thấy đội bóng vẫn còn nhiều việc phải cải thiện ở khả năng biến thế trận thành bàn thắng.

Liverpool có chiến thắng 1-0 trên sân Bournemouth nhờ bàn duy nhất của Alexander Isak ở hiệp hai. Đây không phải màn trình diễn áp đảo của Liverpool, nhưng khả năng chắt chiu cơ hội cùng sự chắc chắn ở hàng thủ giúp họ rời sân với trọn vẹn ba điểm.

Man City lại tạo ra một trận đấu hoàn toàn khác khi thắng Sunderland 5-3. Sunderland ba lần tìm được bàn thắng nhờ Brian Brobbey, nhưng chiều sâu và sức tấn công của Man City cuối cùng vẫn tạo ra khác biệt.

Real Madrid thua derby, Barcelona hưởng lợi

Một trong những kết quả gây chú ý nhất là thất bại 1-2 của Real Madrid trước Atletico Madrid. Real phải chơi thiếu người từ đầu hiệp hai sau thẻ đỏ của Dean Huijsen. Atletico tận dụng lợi thế quân số với các bàn của Alejandro Grimaldo và Jonathan David; Antonio Rudiger chỉ có thể rút ngắn tỷ số vào cuối trận.

Kết quả khiến cuộc đua đầu bảng La Liga thêm đáng chú ý sau khi Barcelona đã thắng Sevilla 3-1 ở vòng đấu này.

Trong trận muộn nhất, Real Sociedad giành chiến thắng 3-2 ngay trên sân Valencia. Đội khách giành trọn ba điểm nhờ bàn quyết định ở những phút cuối, khép lại một cuộc rượt đuổi hấp dẫn tại Mestalla.

Juventus, AC Milan cùng có 3 điểm

Serie A chứng kiến Juventus vượt qua Atalanta 2-0. Francisco Conceicao và Bremer là những người ghi bàn cho đội bóng thành Turin. Juventus không hoàn toàn áp đảo, nhưng khả năng kiểm soát những thời điểm quan trọng giúp họ có chiến thắng khá thuyết phục.

AC Milan cũng có một buổi tối thuận lợi khi thắng Lecce 3-0. Christian Pulisic, Adrien Rabiot và Diego Moreira lần lượt lập công. Kết quả này giúp Milan tiếp tục cải thiện vị trí sau giai đoạn đầu mùa chưa thật sự ổn định.

PSG thắng Marseille trong trận Le Classique

PSG đánh bại Marseille 2-1 ngay tại Velodrome. Ferran Torres đưa đội khách vượt lên, Angel Gomes gỡ hòa cho Marseille trước khi Marquinhos ghi bàn quyết định ở phút 74. Marseille sau đó còn mất Timothy Weah vì thẻ đỏ.

PSG không có một trận đấu quá dễ dàng, nhưng khả năng xử lý tốt các thời điểm then chốt một lần nữa giúp đội bóng Paris giành điểm tối đa.

Kết quả bóng đá Việt Nam: HAGL, Hải Phòng và Hà Nội cùng bị loại

Cúp Quốc gia tối 20/9 tạo ra hàng loạt bất ngờ. HAGL thua Hưng Yên 2-3, Hải Phòng thất bại 0-1 trước Thép Cần Thơ. Xuân Thiện Phú Thọ hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-0 rồi thắng 3-2 ở loạt luân lưu. Hà Nội FC cũng bị SHB Đà Nẵng loại sau khi hòa 1-1 trong 90 phút và thua 3-4 trên chấm 11 m.

Ở V.League, Công an Hà Nội thắng TP Đồng Nai 3-0 trong trận đấu sớm vòng 3. Đội chủ nhà phải chơi thiếu người từ phút 16, trước khi CAHN ghi ba bàn trong hiệp hai để duy trì thành tích toàn thắng sau ba trận.

Theo lịch chính thức của VPF, ngày 21/9 không có trận V.League, hạng Nhất hoặc Cúp Quốc gia. Vì vậy, sự chú ý của bóng đá Việt Nam trong ngày chuyển hoàn toàn sang ASIAD.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21/9: Việt Nam - Thái Lan là tâm điểm

Môn bóng đá nữ ASIAD 2026 bước vào lượt trận cuối vòng bảng. Sáu trận đấu diễn ra trong ngày, với trận nữ Việt Nam - nữ Thái Lan lúc 17h30 được người hâm mộ trong nước đặc biệt quan tâm.

Việt Nam - Thái Lan: Trận đấu không còn nhiều đường lùi

Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào lượt cuối sau hai thất bại: 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa và 0-8 trước Nhật Bản. Thái Lan cũng chưa có điểm khi thua Nhật Bản 0-8 và Đài Bắc Trung Hoa 0-1.

Cục diện đó khiến cuộc đối đầu lúc 17h30 có ý nghĩa đặc biệt. Theo thể thức, hai đội nhất và nhì mỗi bảng cùng hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào tứ kết. Với cả Việt Nam lẫn Thái Lan, ba điểm sẽ giúp mở ra cơ hội cạnh tranh suất dành cho đội đứng thứ ba, trong khi một trận hòa khiến cánh cửa đi tiếp trở nên rất hẹp.

Đây cũng là cặp đấu quen thuộc của bóng đá nữ Đông Nam Á. Hai đội hiểu khá rõ cách chơi của nhau, nên sự khác biệt có thể nằm ở khả năng tận dụng cơ hội và hạn chế sai sót hơn là một thế trận chênh lệch hoàn toàn.

Sau trận thua Nhật Bản, điều quan trọng với Việt Nam là nhanh chóng lấy lại sự cân bằng. Thái Lan cũng ở hoàn cảnh tương tự, vì vậy trận đấu nhiều khả năng sẽ mang tính thận trọng ở giai đoạn đầu trước khi hai bên buộc phải đẩy cao đội hình nếu chưa tìm được bàn thắng.

U23 Việt Nam hôm nay không thi đấu

Đội U23 Việt Nam được nghỉ ngày 21/9. Thầy trò đội tuyển sẽ trở lại vào 12h00 ngày 22/9 gặp U23 Uzbekistan ở lượt cuối bảng C bóng đá nam ASIAD. U23 Việt Nam hiện có 4 điểm sau trận hòa Kuwait 1-1 và thắng Philippines 2-0.

Uzbekistan là thử thách lớn nhất bảng, nên quãng nghỉ trước lượt cuối có ý nghĩa quan trọng với U23 Việt Nam trong việc hồi phục thể lực và chuẩn bị phương án cho một trận đấu có thể quyết định thứ hạng bảng.

Những trận đáng chú ý nhất ngày 21/9

Nếu xét theo mức độ quan tâm của độc giả Việt Nam, lịch bóng đá ngày 21/9 tập trung chủ yếu vào ASIAD. Các giải hàng đầu châu Âu đã hoàn tất loạt trận cuối tuần vào rạng sáng và không có trận mới đáng chú ý trong tối thứ Hai.

Trận nữ Việt Nam - Thái Lan lúc 17h30 vì thế là tâm điểm rõ ràng nhất. Cùng thời điểm, Nhật Bản gặp Đài Bắc Trung Hoa cũng ảnh hưởng trực tiếp tới thứ hạng bảng E. Ở khung 14h00, Hàn Quốc - Triều Tiên và Trung Quốc - Philippines là hai cặp đấu đáng theo dõi của bóng đá nữ châu Á.

Lịch thi đấu và kết quả trong bài được cập nhật theo giờ Việt Nam sáng 21/9/2026; giờ bóng lăn có thể được điều chỉnh theo quyết định của ban tổ chức.