Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19/9: Chelsea thua sốc, Arsenal ra sân

Loạt trận diễn ra rạng sáng 19/9 theo giờ Việt Nam mang đến hai kết quả đáng chú ý ở Anh và Đức. Chelsea nhận thất bại 0-3 trên sân Brentford, trong khi Bayern Munich tạo ra màn trình diễn áp đảo khi đánh bại Union Berlin tới 7-0.

Hình minh họa.

Chelsea trải qua một buổi tối đáng quên tại London. Brentford giữ được thế trận chặt chẽ trước khi tăng tốc trong hiệp hai, ghi liên tiếp ba bàn để giành chiến thắng. Jaidon Anthony, Igor Thiago và Fabio Carvalho là những người lập công cho đội chủ nhà.

Thất bại này tiếp tục đặt hàng phòng ngự Chelsea dưới sức ép. Đội bóng áo xanh không chỉ mất điểm mà còn cho thấy sự thiếu ổn định khi đối thủ chuyển trạng thái nhanh.

Trái ngược hoàn toàn là Bayern Munich. Đội bóng Đức vùi dập Union Berlin 7-0, trong trận đấu Harry Kane ghi hai bàn và chạm mốc 100 bàn tại Bundesliga. Michael Olise cũng để lại dấu ấn lớn với cú hat-trick.

Ở Pháp, Monaco vượt qua Lens 2-1. Tại Tây Ban Nha, Elche gây chú ý bằng chiến thắng 3-1 ngay trên sân Espanyol, trong khi Monza đánh bại Sassuolo 2-1 ở Serie A.

Lịch thi đấu Cúp Quốc gia Việt Nam hôm nay 19/9

Bóng đá trong nước trở lại với ba trận thuộc vòng 1/16 Cúp Quốc gia 2026/27.

Long An - Bắc Ninh là cặp đấu đáng chú ý bởi Bắc Ninh đang chơi tại V.League, trong khi Long An có lợi thế sân nhà. Trận đấu diễn ra lúc 16h00 trên sân Long An.

Một giờ sau, Thanh Hóa tiếp Becamex TP.HCM. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng giàu kinh nghiệm ở sân chơi chuyên nghiệp, vì vậy tính chất loại trực tiếp có thể khiến trận đấu diễn ra thận trọng hơn so với một vòng đấu thông thường ở giải vô địch quốc gia.

Khánh Hòa cũng có trận sân nhà đầu tiên của mùa giải khi tiếp Đại học Văn Hiến tại sân 19/8 Nha Trang.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh hôm nay 19/9

Lịch thi đấu cập nhật của Ngoại hạng Anh xác nhận chỉ có 5 trận diễn ra trong ngày thứ Bảy 19/9. Hai trận Man City - Sunderland và Leeds - Crystal Palace đã được chuyển sang Chủ nhật 20/9.

Tâm điểm với người hâm mộ Việt Nam là chuyến làm khách của Arsenal trên sân Brighton. Arsenal bước vào vòng đấu với khởi đầu rất tốt tại Premier League, trong khi Brighton cũng cho thấy khả năng tạo đột biến ở mặt trận tấn công. Đây có thể là bài kiểm tra đáng kể cho đội bóng London khi phải thi đấu trên sân khách. Arsenal đã giành trọn 12 điểm sau bốn vòng đầu mùa.

Tottenham - Aston Villa cũng đáng chờ đợi. Spurs cần cải thiện khả năng tạo cơ hội và ghi bàn sau giai đoạn đầu mùa thiếu ổn định, còn Villa thường khiến các đội bóng lớn gặp khó khi có khoảng trống để phản công.

Lịch thi đấu Bundesliga hôm nay 19/9

Sau màn thị uy sức mạnh của Bayern Munich, sự chú ý ở Bundesliga chuyển sang Dortmund. Chuyến làm khách trước Stuttgart lúc 23h30 là trận đấu đáng xem nhất của bóng đá Đức tối nay, trong bối cảnh hai đội đều sở hữu lối chơi thiên về tốc độ và khả năng chuyển trạng thái.

Lịch thi đấu Serie A hôm nay 19/9

Roma - Inter là tâm điểm của Serie A. Inter vừa trải qua trận thắng 5-3 trước Udinese, còn Roma cũng có khởi đầu mùa giải tương đối tích cực. Với chất lượng nhân sự của hai đội, đây là một trong những trận đáng xem nhất của bóng đá châu Âu trong ngày.

Lịch thi đấu La Liga hôm nay 19/9

Barcelona xuất trận muộn nhất trong nhóm những đội bóng lớn, làm khách trước Sevilla lúc 02h00 rạng sáng 20/9 theo giờ Việt Nam. Đây là trận đáng chú ý nhất của vòng đấu La Liga trong khung giờ đêm 19/9 - rạng sáng 20/9.

Sevilla luôn là đối thủ khó chịu trên sân nhà, trong khi Barcelona sẽ hướng đến khả năng kiểm soát bóng và tạo sức ép từ sớm. Khả năng tận dụng cơ hội trong khu vực 16,5 m có thể là yếu tố quyết định.

Lịch thi đấu Ligue 1 hôm nay 19/9

Sau khi Monaco thắng Lens 2-1 ở trận đấu sớm, cuộc đối đầu Lyon - Rennes là trận nổi bật nhất trong loạt trận còn lại của Ligue 1.

U23 Việt Nam hôm nay có thi đấu?

U23 Việt Nam không thi đấu ngày 19/9. Đội vừa thắng U23 Philippines 2-0 ở lượt trận thứ hai bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 ngày 18/9. Trận tiếp theo của U23 Việt Nam là cuộc đối đầu U23 Uzbekistan lúc 12h00 ngày 22/9.

Khoảng nghỉ này tương đối quan trọng bởi Uzbekistan được xem là đối thủ mạnh nhất bảng. Sau bốn điểm qua hai lượt trận đầu, U23 Việt Nam có thêm thời gian hồi phục trước trận quyết định thứ hạng bảng đấu.

Những trận đáng chú ý nhất trong ngày

Nếu ưu tiên theo dõi các trận có sức hút lớn với khán giả Việt Nam, buổi tối 19/9 bắt đầu bằng Tottenham - Aston Villa lúc 18h30, tiếp đến Brighton - Arsenal lúc 21h00. Sau đó là Roma - Inter lúc 23h00 và Stuttgart - Dortmund lúc 23h30.

Khung giờ rạng sáng 20/9 còn có Sevilla - Barcelona lúc 02h00. Đây cũng là trận khép lại một ngày bóng đá dày đặc, từ Cúp Quốc gia Việt Nam đến các giải vô địch hàng đầu châu Âu.

Lịch thi đấu và giờ bóng lăn được quy đổi theo giờ Việt Nam, có thể tiếp tục được điều chỉnh bởi ban tổ chức hoặc đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình.