Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 10/10: Sôi động V.League và Ngoại hạng Anh

Ngày 10/10 mang đến lịch bóng đá dày đặc từ Việt Nam tới châu Âu. V.League có ba trận, trong đó Nam Định - Ninh Bình tại Thiên Trường là tâm điểm. Từ chiều tối, Ngoại hạng Anh trở lại sau quãng nghỉ với Arsenal - Leeds và MU - Tottenham, trong khi Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, Inter Milan và PSG cũng đồng loạt ra sân.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá mới nhất: Dortmund mất chiến thắng phút bù giờ

Một trong những kết quả đáng chú ý nhất rạng sáng 10/10 là trận hòa 2-2 giữa Dortmund và Werder Bremen. Dortmund tưởng như đã cầm chắc ba điểm khi Daniel Svensson và Nico Schlotterbeck lần lượt lập công ở các phút 80 và 85. Nhưng Bremen ghi liền hai bàn ở phút 88 và 90+2 để giật lại một điểm.

Lens cũng tạo dấu ấn khi thắng Lyon 2-1, qua đó chặn chuỗi bất bại đầu mùa của đối thủ. Florian Sotoca và Matthieu Udol ghi bàn cho đội chủ nhà. Đây là kết quả cho thấy Ligue 1 mùa này không dễ đoán khi nhóm đầu chưa tạo được khoảng cách rõ rệt.

Tại Saudi Arabia, Al Nassr thắng Al Diriyah 3-0. Cristiano Ronaldo tiếp tục ghi bàn sau khi trở lại CLB, góp phần giúp đội chủ nhà giải quyết trận đấu tương đối gọn gàng.

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam hôm nay 10/10

V.League trở lại với ba trận trong chiều tối. Trận được quan tâm nhất là cuộc đối đầu giữa Nam Định và Ninh Bình, hai đội được xem là những ứng viên cạnh tranh nhóm đầu mùa này.

Nam Định - Ninh Bình: Tâm điểm ở Thiên Trường

Nam Định mới có 3 điểm sau hai trận và bước vào vòng đấu trong tình cảnh cần chiến thắng để không bị nhóm đầu bỏ xa. Bất lợi lớn của đội chủ sân Thiên Trường là việc Xuân Son phải nghỉ vì chấn thương.

Ninh Bình lại khởi đầu hoàn hảo với hai trận toàn thắng. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đang cho thấy sự ổn định cả trong cách kiểm soát thế trận lẫn khả năng tận dụng cơ hội.

Đây khó là trận đấu một chiều. Nam Định có lợi thế sân nhà nhưng Ninh Bình đang có tâm lý tốt hơn. Trong thế trận cân bằng, hiệu quả ở những tình huống cố định và khả năng xử lý cơ hội trong vòng cấm có thể quyết định kết quả.

HAGL - SHB Đà Nẵng cũng đáng chú ý bởi đội bóng phố núi chưa giành được điểm nào sau hai lượt. Một kết quả không tốt nữa sẽ khiến sức ép tăng nhanh trong giai đoạn đầu mùa.

Lịch Ngoại hạng Anh hôm nay: MU - Tottenham là trận lớn nhất

Ngoại hạng Anh trở lại sau quãng nghỉ với sáu trận ngày thứ Bảy. Arsenal thi đấu ở khung 18h30, còn MU - Tottenham diễn ra lúc 23h30 theo giờ Việt Nam.

Arsenal - Leeds không đơn giản như tương quan tên tuổi. Arsenal vừa thua Brighton 0-3 trước kỳ nghỉ quốc tế, trong khi Leeds vẫn chưa thua ở Premier League mùa này. Arsenal có thành tích đối đầu rất tốt khi thắng 9 trong 10 lần gặp Leeds gần nhất tại giải, nhưng đội khách đang cho thấy khả năng phòng ngự khá khó chịu.

Với Arsenal, điều quan trọng không phải thắng thật đậm mà là lấy lại nhịp sau cú vấp trước Brighton. Nếu nóng vội và để Leeds đưa trận đấu vào thế giằng co, sức ép tại Emirates có thể tăng nhanh.

MU - Tottenham là cặp đấu giàu sức hút nhất. Cả hai có khởi đầu mùa giải dưới kỳ vọng, với tổng cộng chỉ 7 điểm sau 10 trận của hai đội. Vì vậy, đây không chỉ là cuộc đấu của hai tên tuổi lớn mà còn là trận có thể tác động mạnh tới áp lực dành cho ban huấn luyện đôi bên.

MU có lợi thế Old Trafford, nhưng Tottenham đủ tốc độ để gây nguy hiểm nếu chủ nhà mất bóng khi đội hình dâng cao. Một trận đấu chặt chẽ hơn bình thường là kịch bản không bất ngờ bởi cả hai đều rất cần điểm.

Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid cùng thi đấu

La Liga có bốn trận trong ngày, trải dài từ 19h00 đến 02h00 sáng 11/10 theo giờ Việt Nam.

Barcelona trở lại Camp Nou gặp Getafe. Đây là trận đấu mà Barca được chờ đợi sẽ kiểm soát bóng vượt trội, nhưng Getafe thường khiến các đội lớn khó chịu bằng cách giữ cự ly thấp và kéo trận đấu vào nhiều tình huống tranh chấp. Toàn bộ nhóm tuyển thủ của Barca đã trở lại tập luyện trước trận.

Real Madrid - Villarreal có độ khó cao hơn. Real đã thắng cả bốn trận sân nhà từ đầu mùa, ghi 14 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần. Villarreal lại vừa thắng hai trận liên tiếp và từng đứng thứ ba La Liga mùa trước, nên đây không phải đối thủ để đội chủ sân Bernabeu có thể nhập cuộc chủ quan.

Bayern Munich làm khách Augsburg, Inter và PSG ra sân

Bundesliga có sáu trận trong ngày. Bayern Munich gặp Augsburg lúc 20h30, cùng giờ với Mainz - Leverkusen. Leipzig - Frankfurt là trận muộn nhất lúc 23h30.

Bayern vẫn được đánh giá cao trước Augsburg dù Jamal Musiala vắng mặt vì chấn thương. Đội hình dự kiến của nhà vô địch Đức vẫn có Harry Kane, Luis Díaz và Michael Olise ở tuyến trên, đủ sức tạo sức ép lớn nếu chủ nhà để Bayern kiểm soát khu trung tuyến.

Inter tiếp Parma trên sân nhà và đây là trận mà đội bóng thành Milan cần tận dụng nếu muốn duy trì tốc độ trong nhóm đầu Serie A. Napoli cũng có lợi thế sân nhà khi gặp Frosinone ở trận muộn.

Tại Pháp, PSG tiếp Le Mans rạng sáng 11/10. Với chênh lệch chất lượng đội hình, PSG được đánh giá cao hơn rõ rệt, nhưng sau đợt tập trung đội tuyển, cách các trụ cột hồi phục thể lực cũng là yếu tố cần theo dõi.

Những trận đáng xem nhất ngày 10/10

Nếu ưu tiên bóng đá Việt Nam, Nam Định - Ninh Bình lúc 18h00 là lựa chọn số một. Đây là cuộc đấu trực tiếp giữa một ứng viên vô địch cần điểm và đội bóng đang toàn thắng sau hai vòng.

Ngay sau đó, Arsenal - Leeds lúc 18h30 mở màn một ngày Ngoại hạng Anh rất đáng chú ý. Khung 23h30 đặc biệt hấp dẫn khi MU - Tottenham và Barcelona - Getafe diễn ra đồng thời.

Rạng sáng, Real Madrid - Villarreal lúc 02h00 là trận đáng chờ đợi nhất ở La Liga. Với Real đang toàn thắng trên sân nhà còn Villarreal vừa có hai chiến thắng liên tiếp, cuộc đấu tại Bernabeu hứa hẹn khó đoán hơn tên tuổi hai đội gợi ra.