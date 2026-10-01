Kết quả lấy ý kiến người dân về việc thành lập 5 phường ở Gia Lai

Ngày 1/10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có kết quả lấy ý kiến người dân về việc thành lập 5 phường trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Theo lộ trình thực hiện, năm 2026, UBND tỉnh Gia Lai triển khai xây dựng đề án thành lập phường đối với 5 xã cơ bản đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, gồm: Phù Mỹ, Tây Sơn, Tuy Phước, Chư Sê và An Nhơn Tây.

Một góc của làng rau Thuận Nghĩa bên dòng sông Kôn ở xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai.

Tính đến ngày 22/9, các xã An Nhơn Tây, Chư Sê, Phù Mỹ, Tây Sơn và Tuy Phước đã hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến người dân đối với việc thành lập 5 phường tương ứng. Kết quả lấy ý kiến cho thấy, người dân trên địa bàn các xã đồng thuận rất cao với đề án thành lập phường (tỷ lệ đạt 98,66%).

Sau khi sắp xếp và sáp nhập, tỉnh Gia Lai có tổng cộng 135 đơn vị hành chính cấp xã, phường. Ngoài 5 xã được xây dựng đề án thành lập phường trong năm 2026, theo lộ trình đến năm 2028, tỉnh sẽ xây dựng hồ sơ đề án thành lập phường đối với 8 xã gồm: An Lương, Cát Tiến, Đak Đoa, Đức Cơ, Ia Grai, Phù Cát, Tuy Phước Đông và Bình Khê. Đến năm 2030, tỉnh dự kiến xây dựng hồ sơ đề án thành lập phường đối với 3 xã gồm Đề Gi, Chư Prông và Bình Dương.