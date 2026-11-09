Kết quả kỳ họp 12 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Tại kỳ họp UBKT Tỉnh ủy xem xét, thảo luận và thống nhất kết luận theo thẩm quyền một số nội dung:

1. Sau khi nghe Tổ giám sát báo cáo kết quả giám sát thường xuyên việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mường Mùn; UBKT Tỉnh uỷ nhận thấy: Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã lãnh đao, chỉ đạo chính quyền, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội quán triệt, triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia giám sát và sử dụng hiệu quả các công trình, nguồn lực được đầu tư, hỗ trợ; kết quả giải ngân cơ bản bảo đảm kế hoạch (đạt 85,8%). Bên cạnh những ưu điểm còn có một số hạn chế, khuyết điểm như: Một số hợp phần dự án chưa triển khai thực hiện (xây dựng vùng nguyên liệu tập trung đạt tiêu chuẩn; phát triển sản phẩm OCOP); việc lồng ghép nguồn vốn, giải ngân kinh phí sự nghiệp và xác định thứ tự ưu tiên, tiến độ tổ chức triển khai thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phát triển kinh tế nông lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng chưa đạt yêu cầu; phê duyệt và triển khai thực hiện một số tiểu dự án hỗ trợ sản xuất quy mô nhỏ tại các bản chưa bảo đảm quy định; còn 03/11 chỉ tiêu giảm nghèo chưa đạt (trong đó có thiếu hụt về nhà ở); chưa tổ chức rà soát, đánh giá số bản đạt chuẩn nông thôn mới sau sáp nhập.

Căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mường Mùn tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khẩn trương tổ chức khắc phục hạn chế, khuyết điểm, báo cáo UBKT Tỉnh ủy kết quả thực hiện trước ngày 15/12/2026.

2. Xem xét, cho ý kiến Tờ trình, dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2027 của Tỉnh uỷ. Theo đó, năm 2027 UBKT Tỉnh uỷ đề xuất với Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiến hành 25 cuộc kiểm tra, giám sát; nội dung tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ; công tác cán bộ; kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quản lý tài nguyên, môi trường, tài chính, ngân hàng, xây dựng cơ bản, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công, các chương trình mục tiêu quốc gia, các công trình dự án, đề án quan trọng, cải cách hành chính môi trương đầu tư; tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông tiềm năng, nguồn lực.

3. Xem xét, cho ý kiến vào báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập đối với 09 đảng viên diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý thuộc 04 tổ chức đảng (Đảng uỷ Sở Công thương và Đảng uỷ các xã: Sín Thầu, Pa Ham, Phình Giàng). Qua thảo luận, UBKT Tỉnh uỷ nhận thấy: Các tổ chức đảng, đảng viên cơ bản chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập. Bên cạnh những ưu điểm còn có một số hạn chế, khuyết điểm như: Chưa nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn kê khai, công khai tài sản, thu nhập có nội dung chưa kịp thời, thể thức một số bản kê khai chưa đúng theo quy định, như thiếu thông tin, nhầm lẫn, hiểu chưa đúng hướng dẫn,...

Căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu tổ chức đảng, đảng viên có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, cung cấp thêm tài liệu minh chứng, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra và thực hiện kê khai tài sản, thu nhập lần tiếp theo bảo đảm đúng quy định.

4. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh uỷ tổ chức phổ biến, quán triệt một số văn bản quan trọng của Trung ương, của Tỉnh ủy như: Quy định số 227-QĐ/TW, ngày 19/10/2026 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng; Kết luận số 107-KL/TW, ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 20/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương về sinh hoạt tổ đảng; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thường trực UBKT giữa 2 kỳ họp UBKT Tỉnh ủy và một số nội dung khác theo thẩm quyền.