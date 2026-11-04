Kết quả kinh doanh quý III ngành cao su: GVR, PHR bứt phá nhờ đền bù đất

Kết quả kinh doanh quý III/2026 của các doanh nghiệp cao su cho thấy sự giá bán mủ cao su duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ doanh thu và lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, tại GVR và PHR, các khoản thu nhập từ đền bù đất và thanh lý cây cao su cũng đóng góp đáng kể vào tăng trưởng lợi nhuận. Trong khi đó, DRC chịu sức ép từ chi phí nguyên vật liệu và dự phòng công nợ, còn TRC ghi nhận lợi nhuận giảm do khoản thu từ thanh lý cao su không còn tập trung trong quý III như cùng kỳ năm trước.

GVR lãi sau thuế hơn 3.300 tỷ đồng, thu nhập khác tăng đột biến

Theo kết quả kinh doanh quý III/2026, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (HoSE: GVR) ghi nhận doanh thu đạt khoảng 9.506 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. LNST của GVR đạt 3.679 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của công ty đạt 25.434 tỷ đồng, tăng 24% và LNST đạt 8.626 tỷ, tăng 65%.

Đáng chú ý, thu nhập khác thuần trong 9 tháng đạt 4.100 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ. Trong đó, thu nhập từ thanh lý cây cao su đạt khoảng 1.500 tỷ đồng, tăng 44%; thu nhập đền bù đạt 2.700 tỷ đồng, gấp 12 lần cùng kỳ, riêng quý III ghi nhận 1.800 tỷ đồng.

Theo đánh giá từ chứng khoán Vietcap, đà tăng mạnh của khoản thu nhập này chủ yếu đến từ các khoản đền bù liên quan đến chuyển đổi đất cao su, đặc biệt tại Bình Dương (nay thuộc TP.HCM), đối với công ty con là CTCP Cao su Phước Hòa (HoSE: PHR), và tại Đồng Nai.

Ở hoạt động kinh doanh cốt lõi, mảng mủ cao su và sản phẩm cao su đóng góp khoảng 6.200 tỷ đồng lợi nhuận gộp trong 9 tháng, chiếm 83% tổng lợi nhuận gộp của tập đoàn. Doanh thu mủ cao su tăng 27% so với cùng kỳ trong bối cảnh giá bán bình quân duy trì ở mức cao, trong khi biên lợi nhuận gộp của mảng này tương đối ổn định, đạt khoảng 29%.

Cao su Phước Hòa hưởng lợi lớn từ đền bù đất

Là một trong những đơn vị đóng góp đáng kể vào kết quả của GVR, PHR ghi nhận doanh thu quý III/2026 đạt 658 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ và tăng 62% so với quý trước. LNST đạt 215 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ.

Động lực chính đến từ thu nhập khác thuần đạt khoảng 470 tỷ đồng, gấp 3,9 lần cùng kỳ. Trong đó, khoản bồi thường liên quan đến Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 1 đóng góp 404 tỷ đồng, bên cạnh khoảng 109 tỷ đồng thu nhập từ thanh lý cây cao su.

Các khoản thu nhập này bù đắp sự suy giảm lợi nhuận của mảng cao su và gỗ, đồng thời hấp thụ phần chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng lên, bao gồm chi phí liên quan đến quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của PHR đạt 1.500 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. LNSTđạt 1.088 tỷ đồng, tăng 135% cùng kỳ năm trước.

Đối với mảng cao su và gỗ, lợi nhuận gộp đạt 312 tỷ đồng, tăng 8% và hoàn thành 68% dự báo cả năm. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp trong 9 tháng đạt 21,3%, thấp hơn mức dự báo cả năm 24,9%, do biên lợi nhuận quý III giảm còn 13,5%, thấp hơn cùng kỳ 8 điểm phần trăm.

Theo phân tích từ Vietcap, ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi, tổng thu nhập tài chính, lợi nhuận được chia từ công ty liên kết và thu nhập khác thuần của PHR đạt khoảng 1.200 tỷ đồng trong 9 tháng, gấp 3,6 lần cùng kỳ. Trong đó, thu nhập bồi thường từ Khu công nghiệp VSIP III và Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 1 lần lượt đạt 323 tỷ đồng và 575 tỷ đồng. PHR không ghi nhận khoản bồi thường từ VSIP III trong quý III. Thu nhập khác còn bao gồm khoảng 110 tỷ đồng từ thanh lý cây cao su, chủ yếu được ghi nhận trong quý III.

Cao su Đồng Phú tăng trưởng nhờ giá bán mủ cao hơn

CTCP Cao su Đồng Phú (HoSE: DPR) cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý III/2026. Doanh thu đạt 559 tỷ đồng, tăng khoảng 16% so với cùng kỳ, trong khi LNSTđạt 125 tỷ đồng, tăng 38%.

Theo giải trình của doanh nghiệp, trong quý III, sản lượng cao su tiêu thụ đạt 5.571 tấn, thấp hơn mức 5.760 tấn của cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá bán bình quân tăng từ khoảng 48,46 triệu đồng/tấn lên 63,16 triệu đồng/tấn, tương ứng mức tăng 30,32%.

Giá bán tăng mạnh đã bù đắp tác động từ sản lượng tiêu thụ giảm, qua đó hỗ trợ doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của DPR đạt 1.219 tỷ đồng, tăng 37% so với mức 886 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. LNTT đạt gần 546 tỷ đồng, tăng 49%, trong khi LNSTtăng 48%, lên 434 tỷ đồng.

Bên cạnh sự cải thiện từ hoạt động kinh doanh cao su, doanh thu tài chính trong 9 tháng đạt 106 tỷ đồng, tăng so với mức 83 tỷ đồng cùng kỳ. Thu nhập khác cũng tăng mạnh từ 31 tỷ đồng lên 156 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận.

Cao su Tây Ninh lãi giảm dù biên lợi nhuận gộp cải thiện

Trái với xu hướng tăng trưởng của GVR, PHR và DPR, CTCP Cao su Tây Ninh (HoSE: TRC) ghi nhận lợi nhuận quý III/2026 giảm so với cùng kỳ, dù doanh thu và lợi nhuận gộp đều tăng.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt khoảng 303 tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng 23%, lên 185 tỷ đồng, đưa lợi nhuận gộp lên gần 118 tỷ đồng, tăng 32%. Biên lợi nhuận gộp đạt 38,9%, cải thiện so với mức 37% cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, LNTT của TRC giảm 14%, còn gần 113 tỷ đồng; LNST đạt 104 tỷ đồng, giảm 11,1%.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng nhờ giá bán mủ cao su cải thiện. Dù vậy, lợi nhuận từ hoạt động khác giảm mạnh, từ khoảng 46 tỷ đồng xuống còn 8,1 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận từ thanh lý cây cao su tại công ty mẹ đã được ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2026, trong khi cùng kỳ năm 2025 khoản lợi nhuận này được ghi nhận trong quý III.

Lũy kế 9 tháng, TRC đạt doanh thu thuần gần 706 tỷ đồng, tăng 18%. LNTT đạt 266 tỷ đồng, tăng 9%, còn LNST đạt 246 tỷ đồng, tăng 10,8%. Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng nhẹ lên gần 23 tỷ đồng, trong khi thu nhập khác tăng từ 48 tỷ đồng lên gần 63 tỷ đồng.

Cao su Đà Nẵng chịu áp lực chi phí, lợi nhuận quý III giảm 64%

CTCP Cao su Đà Nẵng (HoSE: DRC) ghi nhận kết quả kinh doanh kém tích cực. Quý III/2026, doanh thu thuần của DRC đạt 1.048 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm 18%, còn 873 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp đạt 175 tỷ đồng, tăng 5,4%.

Dù lợi nhuận gộp cải thiện, LNTT của doanh nghiệp chỉ đạt khoảng 18 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ. LNST đạt 14,5 tỷ đồng, cũng giảm khoảng 64%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm còn khoảng 3 tỷ đồng, trong khi thu nhập khác chỉ đạt 23 triệu đồng. Các khoản chi phí vẫn ở mức cao, gồm chi phí tài chính 17,7 tỷ đồng, chi phí bán hàng khoảng 87 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp 54 tỷ đồng.

Theo DRC, lợi nhuận giảm do giá nguyên vật liệu trong quý III tăng so với cùng kỳ, gây áp lực lên biên lợi nhuận. Bên cạnh đó, doanh nghiệp trích trước dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với các khoản công nợ xuất khẩu, khiến chi phí quản lý doanh nghiệp tăng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của DRC đạt gần 3.379 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán giảm 16%, còn 2.801 tỷ đồng, đưa lợi nhuận gộp lên 557 tỷ đồng, tăng 23%.

Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh lên 222 tỷ đồng, so với mức gần 60 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính giảm 5%, còn 54 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng giảm 15%, xuống 236 tỷ đồng.

Kết thúc 9 tháng, LNTT của DRC đạt gần 76 tỷ đồng, giảm 22%; LNST đạt khoảng 63 tỷ đồng, cũng giảm 22%.

Cao su Hòa Bình, Cao su Sao Vàng ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng

CTCP Cao su Hòa Bình (HoSE: HRC) ghi nhận doanh thu thuần quý III/2026 đạt gần 82 tỷ đồng, tăng 22% so với mức 67 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, LNTT đạt 17,3 tỷ đồng, giảm 26%, trong khi LNST đạt 17,5 tỷ đồng, giảm 20%.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận hoạt động kinh doanh giảm do công ty thực hiện trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ với mức 20% trên thu nhập tính thuế lũy kế 9 tháng đầu năm 2026.

Bên cạnh đó, lợi nhuận hoạt động tài chính trong quý giảm từ gần 18 tỷ đồng xuống còn 16 tỷ đồng do doanh nghiệp mới ghi nhận cổ tức được chia từ CTCP Cao su Bà Rịa – Kampong Thom, chưa ghi nhận cổ tức từ các đơn vị còn lại. Ở chiều ngược lại, lợi nhuận khác tăng hơn 1 tỷ đồng nhờ khoản thu cố định hằng năm theo hợp đồng hợp tác trồng cây nhàu.

Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của HRC đạt 241 tỷ đồng, tăng khoảng 47% so với cùng kỳ. LNTT đạt gần 71 tỷ đồng, tăng khoảng 153% so với mức 28 tỷ đồng cùng kỳ năm trước; LNST đạt 60 tỷ đồng, tăng 122%.

Trong khi đó, CTCP Cao su Sao Vàng (HoSE: SRC) ghi nhận kết quả kinh doanh quý III khởi sắc. Doanh thu bán hàng đạt 407 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, doanh thu tài chính tăng mạnh lên 19 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ đạt 432 triệu đồng.

Trong kỳ, chi phí tài chính của SRC đạt 9,4 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm còn 4,2 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp gần như đi ngang ở mức 14 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế tăng khoảng 209%, lên gần 26 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 24 tỷ đồng, tăng 266%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của SRC đạt 1.076 tỷ đồng, tăng 17%. LNTT đạt 40 tỷ đồng, tăng khoảng 74%, trong khi LNST đạt 35,5 tỷ đồng, tăng 10%.