Cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2025 của VEAM do KTNN chuyên ngành VI (nay là KTNN chuyên ngành V) thực hiện từ ngày 09/6/2026 đến ngày 02/8/2026, chỉ rõ những rủi ro tài chính tiềm ẩn tại Công ty mẹ VEAM và các công ty thành viên. Ảnh: N.Lộc

Đây là những phát hiện trọng yếu qua kiểm toán tại VEAM được Kiểm toán nhà nước (KTNN) chỉ ra trong Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2025 của VEAM.

Thực hiện Quyết định số 684/QĐ-KTNN ngày 04/6/2026 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2025 của VEAM, KTNN đã tiến hành kiểm toán tại VEAM từ ngày 09/6/2026 đến ngày 02/8/2026.

Kết quả kiểm toán cho thấy, năm 2025, nhìn chung, VEAM và các đơn vị thành viên được kiểm toán hoạt động sản xuất, kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung điều chỉnh phạm vi hoạt động của doanh nghiệp; thực hiện quản lý tài chính và sản xuất kinh doanh theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế tài chính của VEAM và các quy chế, quy trình, quy định nội bộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kết quả kiểm toán cho thấy, Công ty mẹ VEAM và các công ty thành viên còn có những vi phạm trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước.

Đến ngày 31/12/2025, VEAM còn tồn đọng nhiều nội dung tiềm ẩn rủi ro tài chính, mất vốn chủ sở hữu liên quan đến: hoạt động thua lỗ của các công ty thành viên, dẫn đến Công ty mẹ VEAM phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính vào doanh nghiệp khác 385 tỷ đồng.

Các khoản nợ khó thu hồi tại Công ty mẹ VEAM (trong đó chủ yếu là các khoản hỗ trợ vốn và các khoản nợ nội bộ giữa Công ty mẹ VEAM và các công ty thành viên thua lỗ) phải trích lập dự phòng 1.177 tỷ đồng; tài sản đầu tư không hiệu quả, không sử dụng; hàng tồn kho tồn đọng lâu năm, gây ứ đọng vốn; lỗ lũy kế tại Nhà máy Ô tô VEAM.

Tại các đơn vị, một số tồn đọng lâu năm chưa hoàn thành việc xử lý để thu hồi vốn như: hàng tồn kho kiểm kê thừa, thiếu; tài sản cố định hết khấu hao, không còn sử dụng; chi phí xây dựng cơ bản tồn đọng lâu năm; các khoản đầu tư tài chính vào doanh nghiệp khác kém hiệu quả, tiềm ẩn rủi ro tài chính…

Đơn cử, Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị Toàn bộ, Nhà máy luyện kim phi cốc ngừng hoạt động từ năm 2016 nhưng đơn vị chưa phản ánh chi phí khấu hao và các chi phí khác của Nhà máy vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm; Công ty có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ, âm vốn chủ sở hữu 201 tỷ đồng, tồn đọng nhiều các khoản vay, các khoản phải trả quá hạn, không có khả năng thanh toán,…

Ngoài những tồn tại trong công tác quản lý tài chính, VEAM và các đơn vị thành viên còn có những thiếu sót trong quản lý, sử dụng đất. Trong đó, một số diện tích đất còn chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý; còn vướng mắc, tồn tại về nghĩa vụ với ngân sách nhà nước về đất hoặc còn vướng mắc về hồ sơ pháp lý/nằm trong quy hoạch, đang tạm dừng sử dụng đất.

Về công tác xây dựng và ban hành các quy định, hướng dẫn nội bộ, tại một số đơn vị còn tồn tại tình trạng chưa ban hành đầy đủ các quy định, quy chế trong hoạt động quản trị (quy chế quản lý tài sản, quy chế quản lý tiền, quy định về định mức hàng tồn kho;...) hoặc các quy định, quy chế đã ban hành còn có hạn chế, cần hoàn thiện để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản trị.

Trên cơ sở những bất cập được chỉ ra, KTNN kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời có giải pháp đảm bảo bảo toàn, sử dụng hiệu quả vốn nhà nước tại Công ty./.