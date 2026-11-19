UBND phường Phương Liệt vừa thông tin kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm tại Trường Mầm non Phương Liệt do Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia thực hiện, nhằm kịp thời cung cấp thông tin đến phụ huynh và ổn định dư luận.

Tổ tự giám sát an toàn thực phẩm cùng nhà trường kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đưa vào bếp ăn. Ảnh: NT

Trước đó, ngày 4-11-2026, trong quá trình giao nhận thực phẩm do Công ty cổ phần Thực phẩm Ngôi Sao Xanh cung cấp, Tổ tự giám sát an toàn thực phẩm của nhà trường phát hiện thịt lợn có biểu hiện bất thường qua quan sát trực quan.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm của phường, trong đó có cán bộ Trạm Y tế phường, đã tiến hành test nhanh chỉ tiêu sulfite trên 2 mẫu thịt lợn, kết quả đều âm tính. Đồng thời, đoàn lấy 150 gram thịt lợn gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm chuyên sâu.

Theo Phiếu kết quả kiểm nghiệm số 102498/PKN-VKNQG, mẫu thịt lợn không phát hiện các chất Clenbuterol, Ractopamine và Salbutamol.

Về nguồn gốc thực phẩm, Trường Mầm non Phương Liệt ký hợp đồng cung cấp nguyên liệu thực phẩm với Công ty cổ phần Thực phẩm Ngôi Sao Xanh. Đơn vị này ký hợp đồng mua bán với Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh NM3 tại Hà Nội; thịt lợn cung cấp cho nhà trường có nguồn hàng từ đơn vị trên, được Ngôi Sao Xanh sơ chế, đóng gói và phân phối. Theo hồ sơ xuất trình tại thời điểm kiểm tra, lô hàng có hóa đơn, phiếu xuất hàng và các tài liệu liên quan đến nguồn gốc thực phẩm.

UBND phường Phương Liệt xác định bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với trách nhiệm trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Thời gian tới, phường tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng bữa ăn bán trú.

Theo đó, các cơ sở giáo dục được yêu cầu chủ động thông tin đầy đủ, kịp thời, khách quan đến phụ huynh về tình hình và các biện pháp xử lý, khắc phục; qua đó tạo sự đồng thuận, tránh gây tâm lý hoang mang.

Phòng Văn hóa - Xã hội phường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm tại các trường học, đơn vị cung cấp nguyên liệu và suất ăn sẵn. Nội dung kiểm tra tập trung vào toàn bộ quy trình cung ứng, giao nhận, truy xuất nguồn gốc, bảo quản, sơ chế, chế biến và tổ chức bữa ăn bán trú. Các vi phạm sẽ được phát hiện, xử lý nghiêm, đồng thời làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

UBND phường cũng yêu cầu các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn sẵn tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, chịu trách nhiệm về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong công tác giám sát.

Đối với phụ huynh và Ban đại diện cha mẹ học sinh, phường đề nghị tiếp tục phối hợp với nhà trường giám sát bữa ăn bán trú, góp phần bảo đảm an toàn cho học sinh trong năm học 2026-2027; đồng thời chia sẻ thông tin chính thống, không phát tán những nội dung chưa được kiểm chứng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.