Kết quả khó hiểu ở chung kết Anh trai chông gai 2026

Game show thực tế hot nhất nhì của mùa hè 2026 chính thức khép lại bằng đêm chung kết 2 và trao giải, diễn ra tối 10/10.

Gia tộc anh tài toàn năng của Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai chính thức lộ diện, với những cái tên không nằm ngoài dự đoán của khán giả: Thái Lê Minh Hiếu, Thơm Da LAB, OSAD, Hồ Đông Quan, Thỏ Da LAB, Mew Amazing, Hoàng Tôn, K.O, Cheng, Đông Hùng, It’s Charles, Hoàng Dũng, Trịnh Thăng Bình, Thái VG và Hoàng Rob.

Khác mùa một, năm nay, thể lệ tìm ra 17 nghệ sĩ vào Gia tộc anh tài toàn năng thay đổi khá nhiều. Hai danh hiệu Chiến tướng của năm thuộc về Hà An Huy, Đinh Mạnh Ninh. Trong khi Huỳnh Lập giành danh hiệu Thủ lĩnh nhưng lại không có tên ở Gia tộc.

Sự khó hiểu ở kết quả Anh trai chông gai

Chung kết Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 được ví như "đại hội trao giải" khi tất cả anh tài hầu như đều có cúp để ra về. Một loạt các hạng mục được trao như Anh tài thắp lửa: Phùng Minh Cương; Anh tài truyền lửa: Đại Nghĩa; Anh tài nhiệt huyết: Lê Xuân Tiền; Anh tài biến hóa: Nguyễn Văn Chung; Anh tài bứt phá giới hạn: Thuận Nguyễn; Anh tài kiên cường: Will; Anh tài ấn tượng: Vương Anh Tú...

Cuộc cạnh tranh vào top 17 cũng chẳng còn gay cấn khi hầu hết anh tài đi đến chung kết đều góp mặt trong Gia tộc Anh tài toàn năng, ngoại trừ Huỳnh Lập và hai anh tài bị loại trước đó gồm 14 Casper, Toki Thành Thỏ.

Sự khó hiểu đầu tiên xảy đến khi Huỳnh Lập được vinh danh là Thủ lĩnh xuất sắc (X-Leader) nhưng lại không hiện diện trong đội hình ra mắt. Tại hành trình ở show thực tế, Huỳnh Lập gây chú ý khi 6 lần đảm nhận vai trò đội trưởng, trải qua 5 công diễn và vòng chung kết. Các đội hình do anh dẫn dắt nhiều lần giành chiến thắng áp đảo với không ít tiết mục viral. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ còn ghi dấu với một lần nhận nhẫn Chiến tướng ở công diễn đầu tiên và 5 lần được vinh danh trên con đường danh vọng ở Anh trai vượt ngàn chông gai.

Huỳnh Lập được trao danh hiệu Thủ lĩnh xuất sắc nhưng lại không có tên trong danh sách Gia tộc Anh tài toàn năng.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, đây là lần đầu chương trình áp dụng ngoại lệ khi trao danh hiệu X-Leader cho một nghệ sĩ không góp mặt trong đội hình Gia tộc Anh tài toàn năng. Đơn vị này không công bố lý do cụ thể về trường hợp của Huỳnh Lập.

Tuy nhiên, nguyên nhân có thể xuất phát từ số điểm hỏa lực ở mức thấp của anh qua các công diễn. Cụ thể, nam đạo diễn nhiều lần đứng ở top cuối trong bảng tổng sắp. Ở công diễn 4, Huỳnh Lập chỉ nhận về 170 điểm, xếp hạng 24. Đến công diễn 5, anh giữ thứ hạng 20 với 250 điểm.

Ngoài Huỳnh Lập, một thành viên khác là Jun Phạm gây bất ngờ khi trắng tay tại mùa hai của chương trình. Nam ca sĩ chỉ được trao vài giải thưởng mang tính ghi nhận tại Anh trai vượt ngàn chông gai. Dù trước thềm chung kết, anh luôn góp mặt trong danh sách dự đoán trở thành quán quân. Đáng nói, nam nghệ sĩ cũng áp đảo khi liên tục đứng đầu bảng xếp hạng điểm hỏa lực cá nhân từ công diễn đầu tiên đến công 4. Ở công 5, anh cũng đứng ở vị trí thứ hai với 630 điểm. Ngoài ra, Jun Phạm còn hai lần nhận danh hiệu Chiến tướng.

Bên cạnh Jun Phạm, các thành viên của Biệt đội tái xuất ở vòng chung kết như Duy Khánh, BB Trần, Thanh Duy cũng không có mặt trong đội hình Gia tộc anh tài toàn năng. Theo chia sẻ của cựu thành viên 365 ở cuối chương trình, từ khi nhận lời trở lại Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai, cả 5 người đã thống nhất với nhà sản xuất về việc không có tên trong hệ thống giải thưởng chung kết của K26. Mục tiêu ban đầu của họ là kết nối các thành viên của chương trình, không phải tìm kiếm danh hiệu cá nhân.

Tranh luận về chiến thắng của Đinh Mạnh Ninh

Hai danh hiệu Chiến tướng của năm thuộc về Hà An Huy và Đinh Mạnh Ninh. Đây là sự thay đổi về format trao giải chung kết ở mùa hai. Nếu ở Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, danh hiệu Thủ lĩnh xuất sắc thuộc về Cường Seven, đồng thời là quán quân của chương trình. Đến mùa hai, Chiến tướng của năm lại đồng nghĩa với việc giành chiến thắng.

Với Hà An Huy, việc ca sĩ sinh năm 2002 trở thành Chiến tướng không quá khó đoán. Ngay khi xuất hiện ở sân khấu công diễn hội ngộ với Nhức tiềm thức đến chung kết, anh vẫn duy trì phong độ ổn định. Nam ca sĩ tạo được độ nhận diện riêng với chất giọng đặc trưng, kỹ thuật tốt, phong thái lịch lãm qua các vòng thi đấu.

Ngoài ra, anh cũng hai lần nhận danh hiệu Chiến tướng tại chương trình và không ít lần được trao vai trò thủ lĩnh. Hà An Huy sĩ cũng cố gắng thử thách bản thân khi thể hiện khả năng xiếc, nhảy, chơi nhạc cụ.

Tại sân khấu chung kết Anh trai vượt ngàn chông gai, Hà An Huy tiếp tục tỏa sáng với Tóc ngắn, Thăng hoa. Khả năng sản xuất nhạc, sáng tác cũng khiến giọng ca 24 tuổi được săn đón, trọng dụng. Anh tham gia vào X-part, giúp Liên minh, Nhà hoàn thiện nhiều tiết mục ở các công diễn.

Đinh Mạnh Ninh gây bàn luận khi chiến thắng Anh trai vượt ngàn chông gai.

Về phía Đinh Mạnh Ninh, việc nam ca sĩ chiến thắng chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai gây bàn tán. Một bộ phận khán giả cho rằng Đông Hùng, Hoàng Dũng, OSAD hay It’s Charles xứng đáng hơn ở vị trí này. So với những thành viên kể trên, Đinh Mạnh Ninh chưa thể hiện sự bứt phá mạnh mẽ, vượt qua vùng an toàn của bản thân hay đóng góp vào thành công cho tiết mục nhóm.

Nam ca sĩ chủ yếu thể hiện qua giọng hát kỹ thuật, nội lực ở nhiều sân khấu. Vũ đạo, visual hay tham gia sản xuất, lên ý tưởng concept cho các công diễn lại là điểm yếu của Đinh Mạnh Ninh. Nam ca sĩ từng được trao vị trí thủ lĩnh nhưng lại dẫn dắt yếu và kết quả là nhóm thất bại.

Song ở khía cạnh về điểm hỏa lực cá nhân, Đinh Mạnh Ninh cho thấy sự vươn lên. Ở công diễn 1, anh chỉ nhận về 150 điểm (hạng 29). Đến công diễn 2 anh giành hạng 8 với 460 điểm. Công diễn 3, nam ca sĩ nhận về 320 điểm, hạng 13. Hai công diễn 4 và 5, anh đều giữ thứ hạng 5.

Trong khi đó, OSAD, Mew Amazing hay It’s Charles đều là những anh tài tham gia nhiều khâu như lên ý tưởng, sáng tác, hoàn thiện màn trình diễn của cả đội. It’s Charles từng hai lần nhận nhẫn Chiến tướng trước đó, trong khi OSAD cũng một lần được trao danh hiệu Dũng sĩ.

Hoặc Hoàng Dũng, Đông Hùng cũng là những "anh tài" tỏa sáng trong nhiều công diễn. Bộ đôi, ngoài giọng hát thực lực, cũng tạo được dấu ấn rõ rệt ở một số sân khấu. Đông Hùng từng góp công lớn với tiết mục Xa và mang lại câu chuyện truyền cảm hứng ở chương trình. Trong khi đó, Hoàng Dũng toàn năng với hát, sáng tác, vũ đạo, rap và nhiều lần được trao vai trò thủ lĩnh.

An Anh