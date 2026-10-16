Kết quả khả quan với Kỳ Duyên và Quốc Anh

Chị Chị Em Em 3 tiếp tục ghi nhận kết quả khả quan khi góp mặt trong Top 5 phim Việt Nam chiếm sóng mạng xã hội đầu tháng 10. Tác phẩm đạt hơn 4,4 nghìn lượt thảo luận, 443 nghìn lượt tương tác và 95,8% cảm xúc. Những con số này cho thấy bộ phim đang nhận được sự quan tâm của khán giả trước khi chính thức ra rạp, trong đó sự góp mặt của Hoa hậu Kỳ Duyên và diễn viên Quốc Anh là một trong những điểm đáng chú ý.

Chị Chị Em Em 3 đánh dấu màn kết hợp giữa Kỳ Duyên và Quốc Anh trong câu chuyện tình cảm lấy bối cảnh Bắc Bộ xưa. Kỳ Duyên vào vai Thị Mầu, tiểu thư nổi tiếng tài sắc, còn Quốc Anh đảm nhận Văn Tài, công tử xuất thân từ gia đình danh giá, có cha là quan lớn. Tưởng chừng là đôi trai tài gái sắc, cả hai lại bị cuốn vào những mối quan hệ chồng chéo, nơi tình yêu, lòng tin và sự phản bội đan xen. Với hình tượng nhân vật có nhiều khúc mắc trong chuyện tình cảm, hai diễn viên có cơ hội thể hiện những sắc thái khác nhau trong mối quan hệ trên màn ảnh.

Chị Chị Em Em 3 đánh dấu màn kết hợp giữa Kỳ Duyên và Quốc Anh trong câu chuyện tình cảm lấy bối cảnh Bắc Bộ xưa.

Trailer chính thức mở đầu bằng cuộc gặp giữa hai gia đình để bàn chuyện hôn sự của Thị Mầu và Văn Tài. Tuy nhiên, kế hoạch nhanh chóng xuất hiện biến số khi Thị Nương (Chi Pu) chất vấn Văn Tài: "Sao phải vội thế?". Trong khi đó, Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc) nhắc đến khoảng thời gian 15 năm, gợi mở mối liên hệ trong quá khứ với nam nhân vật. Những tình tiết này đặt ra nghi vấn về các mối quan hệ tình cảm chưa được giải quyết trước khi Văn Tài tiến tới hôn nhân với Thị Mầu.

Mâu thuẫn tiếp tục leo thang khi Thị Nương chỉ trích Văn Tài vì khiến cả cô, Thị Mầu và Thị Liễu tổn thương. Văn Cường (Steven Nguyễn), chồng của Thị Liễu, cũng xác nhận với cha Văn Tài rằng con trai ông có quan hệ với vợ mình. Những lời đối chất liên tiếp cho thấy câu chuyện không dừng lại ở mối quan hệ giữa Văn Tài và Thị Mầu, mà còn liên quan đến những nhân vật có ràng buộc tình cảm từ trước. Các bí mật dần được hé lộ khiến cuộc hôn nhân tưởng như đã được định đoạt đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Sau khi phát hiện mối quan hệ giữa Văn Tài và Thị Liễu, Thị Mầu chủ động đề nghị hợp tác với Văn Cường để khiến cả hai phải trả giá. Cô nói: "Tôi có một người chồng, anh có một cô vợ, và giờ họ yêu nhau. Tôi muốn họ phải trả giá". Chi tiết này cho thấy nhân vật của Kỳ Duyên không chỉ đối diện với nguy cơ bị phản bội mà còn có ý định đáp trả. Trong khi đó, Văn Tài hiện lên giữa những mối quan hệ phức tạp, phải đối diện với những chuyện chưa được giải quyết từ quá khứ. Trailer chưa tiết lộ toàn bộ nguyên nhân dẫn đến những rạn nứt, để lại nhiều câu hỏi về lựa chọn và cái giá mà các nhân vật phải trả.

Chị Chị Em Em 3 ghi nhận kết quả khả quan khi góp mặt trong Top 5 phim Việt Nam chiếm sóng mạng xã hội đầu tháng 10.

Việc Chị Chị Em Em 3 lọt Top 5 phim Việt Nam chiếm sóng mạng xã hội đầu tháng 10, cùng hơn 4,4 nghìn lượt thảo luận và 95,8% cảm xúc tích cực, là tín hiệu khả quan đối với tác phẩm trước thềm phát hành. Sự kết hợp giữa Kỳ Duyên và Quốc Anh, cùng câu chuyện xoay quanh hôn nhân, phản bội và những mối quan hệ đan xen, tạo thêm lý do để khán giả chờ đợi bộ phim. Tác phẩm do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, dự kiến ra rạp vào cuối tháng 10.