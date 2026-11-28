Tối 27/11 tại Đường sách TP.HCM, chương trình Ngày hội Sách và Văn hóa đêm vừa đánh mốc một năm hình thành và phát triển qua 10 kỳ tổ chức. Sự kiện từng bước mở rộng thời gian hoạt động về đêm, biến tuyến đường tri thức thành điểm hẹn văn hóa sinh động giữa trung tâm thành phố.

Từ một không gian chủ yếu nhộn nhịp vào ban ngày, việc tổ chức ngày hội đêm giúp gia tăng sức hút đô thị, kết nối văn hóa đọc với các mô hình nghệ thuật và du lịch. Nhờ ngày hội này, các đơn vị ở Đường sách TP.HCM ghi nhận sự tăng trưởng về doanh thu trong khi nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống ngày càng gần với giới trẻ.

Tăng 20% doanh thu mỗi dịp Ngày hội Sách và Văn hóa đêm

Đánh giá về mô hình, ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM), nhận định hoạt động văn hóa đêm tại Đường sách đã tạo nên sản phẩm du lịch độc đáo. Việc mở rộng khung giờ giúp tri thức và nghệ thuật hiện diện thường xuyên hơn trong đời sống cư dân.

Theo ông Nguyễn Minh Hải, việc lồng ghép các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát bội, đờn ca tài tử hay trải nghiệm làng nghề vào buổi tối giúp công chúng tiếp cận văn hóa một cách tự nhiên. Tác động lan tỏa này từng bước hình thành chuỗi kết nối giữa sách, văn hóa đọc, không gian đêm và kinh tế đêm.

"Đây là hướng tổ chức cần tiếp tục phát huy bởi văn hóa chỉ thực sự lan tỏa khi hiện diện trong đời sống và trở thành một phần sinh hoạt của cộng đồng", ông Nguyễn Minh Hải nhấn mạnh tại lễ kỷ niệm.

Ông Nguyễn Minh Hải (ngoài cùng, bên trái) và ông Lê Hoàng (ngoài cùng, bên phải) trao thư cảm ơn cho các đơn vị tham gia Ngày hội Sách và Văn hóa đêm.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Bùi Xuân Đức, Phó giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP.HCM, cho biết việc mở rộng hoạt động sang khung giờ sau 18h mang lại hiệu quả kinh tế cho các gian hàng. Khi tổ chức sự kiện đêm, lượng khách đến tham quan và thời gian lưu lại của người dân gia tăng đáng kể.

Các khảo sát nội bộ từ các cửa hàng trưởng ghi nhận doanh thu tại Đường sách tăng khoảng 20% trong các kỳ diễn ra ngày hội đêm. Việc kết hợp đọc sách với thưởng thức ẩm thực, âm nhạc và trò chơi dân gian tạo nên nhu cầu tiêu dùng văn hóa phong phú, kéo dài thời gian trải nghiệm của du khách.

Ông Bùi Xuân Đức, Phó giám đốc Đường sách TP.HCM, phát biểu tại lễ kỷ niệm.

"Trong các cuộc họp cửa hàng trưởng gần đây, các đơn vị đều ghi nhận khi Đường sách tổ chức ngày hội đêm thì doanh thu tăng cao. Đây là thời điểm du khách và người dân tới trải nghiệm văn hóa, tạo cơ hội để họ ở lại lâu hơn và gia tăng mua sắm", ông Bùi Xuân Đức chia sẻ.

Đại diện Ban giám đốc Đường sách TP.HCM cho biết định hướng trong năm thứ hai sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung và tăng tần suất tổ chức lên 2 lần/tháng. Mục tiêu nhằm biến các đêm cuối tuần thành lịch sinh hoạt văn hóa định kỳ, đáp ứng nhu cầu giải trí lành mạnh cho người dân đô thị.

Sức hút từ không gian trải nghiệm văn hóa

Ngày hội Sách và Văn hóa đêm lần thứ 11 diễn ra từ 27 đến 29/11 với chủ đề "Cây tre trăm đốt". Lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích quen thuộc, mỗi đơn vị xuất bản, nghệ nhân, nghệ sĩ và du khách được xem như một đốt tre cùng kết nối để tạo mạch nguồn di sản sinh động.

Qua 10 kỳ tổ chức trước đó, ngày hội đã thu hút hơn 30.000 lượt khách và kết nối hơn 100 đối tác văn hóa. Không gian sự kiện lần này chia thành năm trạm trải nghiệm gồm Trạm Chất Việt, Mộng Trúc Viên, Chợ Nét Việt, Hội Quán Khắc Nhập và Chất Việt Workshop, thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia.

Đa dạng hoạt động tại Ngày hội sách và Văn hóa đêm. Ảnh: Phương Lâm.

Lần đầu trải nghiệm không gian đêm tại Đường sách, Khánh Băng (20 tuổi, ngụ quận 12 cũ) tỏ ra thích thú khi được hòa mình vào các trò chơi dân gian như nhảy sạp, đi cầu khỉ và nghe hòa tấu âm nhạc. Không khí buổi tối sôi nổi hơn hẳn vẻ yên tĩnh thường thấy của các tiệm sách ban ngày.

Đi cùng Khánh Băng, Hồng Tươi (20 tuổi, ngụ quận 12) dành nhiều thời gian thưởng thức các món bánh truyền thống Nam Bộ tại gian hàng ẩm thực. Cô đánh giá cách kết hợp giữa đọc sách và ẩm thực dân gian giúp không gian đêm trở nên gần gũi và hấp dẫn với giới trẻ.

"Với mình, Ngày hội Sách và Văn hóa đêm là trải nghiệm rất nên thử. Mình chắc chắn sẽ giới thiệu cho những người bạn có ý định du lịch tới TP.HCM đến tham quan và hiểu thêm về văn hóa", Hồng Tươi chia sẻ.

Nikki (du khách Australia) đã đến TP.HCM một lần khi còn rất nhỏ và bất ngờ trước sự thay đổi của thành phố khi quay lại.

Không chỉ thu hút công chúng trong nước, ngày hội Sách và Văn hóa đêm còn ghi nhận nhiều du khách quốc tế đến tham quan, mua sắm lưu niệm và tìm hiểu di sản. Lần đầu đến Đường sách vào buổi tối cùng bạn trai, Nikki (20 tuổi, du khách Australia) ấn tượng trước sự nồng hậu của người dân và nét đẹp thủ công Việt Nam.

"Mình yêu nơi này. Nơi đây như nhà của mình vậy. Mình có thể cảm nhận sự đáng mến, nồng hậu của những người Việt Nam ở Đường sách. Có khá nhiều hoạt động nên mình mong mình có thể trải nghiệm càng nhiều càng tốt. Đây cũng là một cơ hội để mình có thể tìm hiểu thêm về văn hóa của Việt Nam", Nikki bày tỏ cảm xúc khi trải nghiệm sự kiện đêm.