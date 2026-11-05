Kết quả hội thi góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, huấn luyện trong Quân khu 9

Trong thời gian diễn ra hội thi, 30 cán bộ tham gia thi các nội dung về công tác tham mưu tác chiến: Soạn thảo văn kiện; thực hành trên cương vị Trung đoàn trưởng, Lữ đoàn trưởng báo cáo quyết tâm (kế hoạch) với cấp trên hoặc giao nhiệm vụ cho cấp dưới. Công tác tham mưu huấn luyện: Xây dựng kế hoạch huấn luyện chiến đấu, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, điều lệnh, xây dựng chính quy, thể lực.

Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất phát biểu bế mạc hội thi.

Các đại biểu dự bế mạc hội thi.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, cán bộ dự thi đã chấp hành nghiêm quy định và điều lệnh Quân đội, nhiều đồng chí có phương pháp, tác phong tốt, nắm chắc các nội dung, tham dự thi đạt kết quả cao. Qua hội thi, từng đồng chí cán bộ được nâng cao về kiến thức, bản lĩnh, phương pháp, tác phong công tác; đồng thời là cơ sở để các đồng chí từng bước tự hoàn thiện bản thân, bảo đảm hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Kết quả hội thi góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, huấn luyện và xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 9 vững mạnh toàn diện.

Phát biểu bế mạc hội thi, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất đánh giá cao sự điều hành của Ban tổ chức, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị từ khâu chuẩn bị nội dung, chương trình, thời gian; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giám khảo, hội nghị kỹ thuật; điều hành hội thi chặt chẽ, nghiêm túc, khoa học, đúng kế hoạch và quy chế. Các đồng chí cán bộ dự thi đã thể hiện tốt trách nhiệm, tinh thần thi đua, đoàn kết, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong hội thi.

Trao bằng khen tặng các đồng chí đạt giải nhất, nhì, ba toàn năng.

Trao giấy khen tặng các đồng chí đạt giải nhất, nhì, ba các nội dung.

Trao chứng nhận các đồng chí đạt kết quả giỏi trong hội thi.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất yêu cầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị tiếp tục bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ trong cơ quan, đơn vị những nội dung còn yếu, chưa đạt; bên cạnh đó phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường rèn luyện thể lực, bắn súng, điều lệnh cho cơ quan, đơn vị; đồng thời phải gắn kết quả kiểm tra vào bình xét chất lượng cán bộ hằng năm, cũng như xem xét, bổ nhiệm cán bộ.

Đối với cán bộ dự thi từ kết quả đạt được cần nghiên cứu làm tốt hơn nữa, nâng cao tính tự học, tự rèn, từng bước hoàn thiện bản thân đáp ứng theo yêu cầu, nhiệm vụ. Chú trọng rèn luyện thể lực, bắn súng, động tác điều lệnh, tác nghiệp trên bản đồ giấy; tư thế, tác phong công tác; rút kinh nghiệm từ bản thân để kịp thời chỉ đạo chuyên môn xây dựng kế hoạch huấn luyện và rèn luyện cho cơ quan, đơn vị thuộc quyền.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba tặng cán bộ toàn năng; trao 12 giấy khen tặng các đồng chí đạt giải nhất, nhì, ba các nội dung; trao chứng nhận tặng 7 đồng chí đạt kết quả giỏi trong hội thi.