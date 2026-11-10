Kết quả giải thưởng 'Hoá đơn may mắn' kỳ quý III/2026

Chương trình được tổ chức dưới sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch và tuân thủ thể lệ.

Các đại biểu tham dự chương trình lựa chọn “Hoá đơn may mắn” kỳ quý III/2026 do Thuế tỉnh Cà Mau tổ chức.

Theo báo cáo của Tổ giúp việc, trong quý III/2026, hệ thống ghi nhận 124.745 hoá đơn điện tử có thông tin người mua là cá nhân, hộ kinh doanh phát sinh trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Qua rà soát, sàng lọc, có 122.313 hoá đơn đủ điều kiện tham gia chương trình.

Cơ cấu giải thưởng kỳ này có tổng giá trị 60 triệu đồng, bao gồm: 1 giải Nhất trị giá 10 triệu đồng; 3 giải Nhì, mỗi giải 6 triệu đồng; 5 giải Ba, mỗi giải 4 triệu đồng và 12 giải Khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng.

Ông Mã Tấn Cọp, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, thành viên Hội đồng giám sát, bấm chọn ngẫu nhiên hoá đơn may mắn kỳ quý III/2026.

Trước đó, qua 2 kỳ lựa chọn quý I và quý II/2026, chương trình có 42 cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng, với tổng giá trị giải thưởng 130 triệu đồng. Đến ngày 19/9/2026, Thuế tỉnh Cà Mau đã hoàn thành chi trả 37 trường hợp, với số tiền 107 triệu đồng.

Chương trình “Hoá đơn may mắn” được ngành thuế triển khai nhằm khuyến khích người tiêu dùng hình thành thói quen lấy hoá đơn khi mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ; đồng thời thúc đẩy các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện xuất hoá đơn điện tử theo quy định. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế, hạn chế thất thu ngân sách và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng./.