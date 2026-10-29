Kết quả Giải bóng chuyền nam VĐQG 2026: Thể công Tân Cảng tiếp tục mạch thắng

Thể công Tân Cảng khởi đầu thuận lợi khi giành chiến thắng 25-17 trong set đầu tiên.

Tuy nhiên, LPBank Ninh Bình nhanh chóng đáp trả với sự nổi bật của ngoại binh Boy Arnez (Indonesia). Những pha tấn công uy lực giúp đội bóng cố đô thắng 25-23, cân bằng tỉ số trận đấu.

Bước ngoặt xuất hiện ở set thứ 3. Thể công Tân Cảng cải thiện khả năng phối hợp, tổ chức tấn công hiệu quả hơn và tận dụng tốt những cơ hội ghi điểm.

Với sự nổi bật của đối chuyền người Indonesia - Rivan Nurmulki, đội bóng quân đội giành chiến thắng 25-21, tái lập lợi thế dẫn trước.

Sang set thứ tư, Thể công Tân Cảng tiếp tục duy trì thế trận chủ động. Các mũi tấn công hoạt động hiệu quả, trong khi khả năng giao bóng cũng tạo ra khác biệt. Đội khép lại trận đấu bằng chiến thắng cách biệt 25-16, ấn định tỉ số chung cuộc 3-1.

Chiến thắng trước LPBank Ninh Bình giúp Thể công Tân Cảng nâng thành tích lên 6 trận thắng, tiếp tục giữ vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.

Kết quả này cũng tạo thêm động lực cho đội bóng quân đội trong cuộc đua giành quyền vào bán kết.

Chiều và tối 29.10, giai đoạn 2 Giải bóng chuyền nam VĐQG 2026 sẽ tiếp tục diễn ra các trận đấu giữa Sanest Khánh Hòa - Hà Nội và Công an TP.HCM - TP.HCM.