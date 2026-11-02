Kết quả Giải bóng chuyền nam VĐQG 2026: Thể công Tân Cảng chắc suất bán kết

Trận đấu chứng kiến màn cạnh tranh quyết liệt khi TP.HCM nhiều lần gây khó khăn cho đối thủ, thậm chí đưa cuộc so tài đến set thứ năm. Tuy nhiên, bản lĩnh và sự vượt trội ở những thời điểm quyết định đã giúp đội bóng áo lính giành chiến thắng.

Thể công Tân Cảng khởi đầu thuận lợi nhờ sự nổi bật của Anthony Cherfan trong những tình huống chắn bóng, qua đó giành chiến thắng ở set 1.

Dù vậy, TP.HCM nhanh chóng đáp trả với phong độ ấn tượng của Từ Thanh Thuận. Chủ công này liên tiếp ghi điểm quan trọng, đặc biệt là hai pha xử lý quyết định cuối set 2, giúp đội nhà thắng sát nút 28-26.

Sang set 3, Thể công Tân Cảng lấy lại thế trận khi tổ chức phòng ngự hiệu quả, hai lần hóa giải những pha tấn công của Từ Thanh Thuận để giành chiến thắng cách biệt 25-16.

Không bỏ cuộc, TP.HCM tiếp tục vùng lên ở set 4 với sự bùng nổ của ngoại binh Armin. Những cú đập hàng sau uy lực của chủ công này giúp đội nhà cân bằng tỉ số, buộc hai đội phải bước vào set quyết định.

Ở set 5, đối chuyền Rivan (Indonesia) trở thành nhân tố tạo khác biệt khi liên tục ghi điểm, giúp Thể công Tân Cảng thắng 15-9, khép lại trận đấu với tỉ số chung cuộc 3-2. Đây cũng là chiến thắng thứ năm liên tiếp của đội bóng áo lính tại giai đoạn 2.

Với kết quả này, thầy trò HLV Thái Anh Văn có 9 trận thắng, 3 trận thua, đạt 26 điểm và tạm vươn lên vị trí thứ hai, vượt Công an TP.HCM, đồng thời chính thức góp mặt ở vòng bán kết.