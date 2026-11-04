Kết quả Giải bóng chuyền nam VĐQG 2026 mới nhất: Biên phòng MB thua trận đầu tiên

Dù cả hai đội đều sớm giành quyền vào bán kết, trận đấu vẫn diễn ra với quyết tâm cao. Biên phòng MB thiếu vắng một số trụ cột nhưng vẫn nhập cuộc chủ động, tạo thế trận cân bằng.

Tuy nhiên, Thể công Tân Cảng cho thấy sự hiệu quả trong những pha tổ chức tấn công, khai thác tốt khoảng trống ở hệ thống chắn bóng đối phương. Đội trưởng Nguyễn Văn Nam ghi điểm quyết định, giúp đội nhà thắng set đầu 25-22.

Ở set 2, thế trận giằng co tiếp tục được duy trì. Thể công Tân Cảng vẫn là đội tận dụng cơ hội tốt hơn nhờ những pha phối hợp tấn công hợp lý. Xuân Ngọc khép lại set đấu bằng chiến thắng 25-22, giúp đội bóng áo đỏ vươn lên dẫn trước 2-0.

Không chấp nhận thất bại dễ dàng, Biên phòng MB vùng lên mạnh mẽ trong set 2. Hai đội tạo nên màn rượt đuổi điểm số căng thẳng, trước khi nhà đương kim vô địch giành chiến thắng nghẹt thở 34-32, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Dẫu vậy, Thể công Tân Cảng không để đối thủ hoàn tất màn ngược dòng. Với sự nổi bật của ngoại binh Anthony Robert, đội bóng áo đỏ kiểm soát tốt thế trận và thắng 25-20 ở set 4, qua đó khép lại trận đấu với tỷ số 3-1.

Kết quả này chấm dứt chuỗi 12 trận toàn thắng của Biên phòng MB. Dù vậy, thất bại chưa ảnh hưởng đến vị thế của nhà đương kim vô địch, khi đội bóng vẫn giữ vững ngôi đầu bảng và chắc suất vào bán kết.