Kết quả điều tra vụ lừa đảo dưới danh nghĩa trường quốc tế tại Đà Nẵng

Theo Công an TP. Đà Nẵng, Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân được Sở GD&ĐT TP. Đà Nẵng cho phép thành lập ngày 31/10/2017, do Trương Văn Thiên Tư (SN 1970, trú phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) làm Giám đốc. Tuy nhiên, theo giấy phép được cấp, trung tâm chỉ có chức năng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, không được tổ chức giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông hoặc liên kết đào tạo với nước ngoài.

Dù vậy, từ năm 2019, Tư tự xưng là Hiệu trưởng Trường Prinberk Academy (Hoa Kỳ), tổ chức tuyển sinh và giảng dạy chương trình phổ thông toàn thời gian theo mô hình “Homeschooling” cho hơn 200 học sinh từ 5 đến 16 tuổi tại Đà Nẵng. Học sinh học từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, với mức học phí từ 7-8 triệu đồng/tháng. Để che giấu hoạt động đào tạo trái phép, đối tượng quy định nội dung xuất hóa đơn là “hỗ trợ giáo dục”, “vui chơi phát triển thể chất”.

Tự làm học bạ, bảng điểm mang danh trường Mỹ

Quá trình tư vấn tuyển sinh, Tư đưa ra những cam kết về tư cách pháp nhân và giá trị đào tạo của Prinberk Academy, khẳng định đây là trường quốc tế đã đăng ký, được cấp phép tại Hoa Kỳ. Học sinh hoàn thành chương trình sẽ được cấp học bạ, bảng điểm và giấy chứng nhận có giá trị chuyển tiếp lên các cấp học tiếp theo tại Mỹ.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Văn Thiên Tư về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2019 đến cuối năm 2024, không tồn tại trường tư thục nào mang tên Prinberk Academy.

Cơ sở này không nằm trong hệ thống được cơ quan chức năng Hoa Kỳ chứng nhận để cấp Mẫu I-20 phục vụ xin thị thực du học; do đó, không được kiểm định theo quy định, không có thẩm quyền cấp văn bằng và không thể bảo lãnh học sinh sang Mỹ học tập chuyển tiếp như những gì Tư cam kết với phụ huynh.

Đáng chú ý, các giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học hằng năm và bảng điểm (Transcript) giao cho phụ huynh đều được thực hiện tại Việt Nam. Tư đã đặt làm hai con dấu nổi mang tên Prinberk Academy, trực tiếp thiết kế hoặc chỉ đạo người thân sử dụng máy in màu để in ấn, đóng dấu lên các giấy tờ này.

Dù tự làm toàn bộ giấy tờ trong nước, Tư vẫn thông tin với phụ huynh rằng các tài liệu được cấp từ Hoa Kỳ. Đối tượng còn yêu cầu những người có nhu cầu nhận bảng điểm nộp thêm 100-120 USD, với lý do thanh toán phí vận chuyển từ Mỹ về Việt Nam và hẹn giao sau 15-20 ngày. Những chiếc bì thư in hình quốc kỳ Hoa Kỳ, ghi địa chỉ gửi từ bang California cũng được đặt làm nhằm tạo dựng lòng tin.

Chuyển địa điểm, tiếp tục duy trì mô hình đào tạo

Một tình tiết đáng chú ý trong quá trình điều tra là sau khi hoạt động giảng dạy sai phép tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân bị phản ánh, tháng 11/2024, khi làm việc với đại diện Sở GD&ĐT TP. Đà Nẵng, Tư không thừa nhận việc tổ chức giảng dạy chương trình của Prinberk Academy tại trung tâm.

Sau đó, đối tượng chuyển học sinh sang Công ty TNHH Dịch vụ Bảo An Nhiên, có trụ sở tại 729 Nguyễn Tất Thành và chi nhánh tại 210 Văn Tiến Dũng (TP. Đà Nẵng), do người thân đứng tên Giám đốc, để tiếp tục tuyển sinh, đào tạo theo mô hình cũ.

Theo cơ quan điều tra, tin tưởng vào những thông tin và cam kết của Tư, nhiều phụ huynh đã rút con khỏi các cơ sở giáo dục công lập để chuyển sang học tại đây, với số tiền học phí lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi trường hợp. Khi phát hiện các giấy tờ được cấp không có giá trị pháp lý như cam kết, phụ huynh yêu cầu cung cấp học bạ và hoàn trả học phí nhưng không được đáp ứng.

Trước đó, ngày 14/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Văn Thiên Tư về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh tố tụng đã được Viện KSND TP. Đà Nẵng phê chuẩn. Đến nay, bị can đã khai nhận hành vi vi phạm. Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.