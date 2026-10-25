Kết quả dễ đoán của Ca sĩ mặt nạ

Sau tập 4 Ca sĩ mặt nạ lên sóng tối 24/10, GAUCI thua cuộc và danh tính ca sĩ đằng sau mascot này chính thức lộ diện. Người đó chính là Negav - quán quân Anh trai “say hi” mùa 2. Đây là kết quả không gây bất ngờ bởi từ tập đầu tiên, khi GAUCI xuất hiện, phần đông khán giả đã dự đoán ca sĩ này chính là Negav bởi quá tương đồng về giọng hát, cách nói chuyện.

Bên cạnh đó, trong tập này, chương trình vẫn gặp tình trạng dài dòng mà khán giả đã phàn nàn từ trước đó. Ê-kíp dành tới 30 phút đầu tiên cho phần giới thiệu và ban cố vấn giao lưu với GAUCI.

Negav lộ diện sớm nhất

GAUCI cũng là mascot đầu tiên biểu diễn trong tập 4. Ở vòng thi này, GAUCI lựa chọn Có hẹn với thanh xuân, ca khúc pop do GREY D và Nicky sáng tác, từng gắn liền với nhóm nhạc MONSTAR. Bản phối nhẹ nhàng, giàu cảm xúc giúp mascot thể hiện màu sắc khác biệt so với phần trình diễn trước đó. Giọng hát của GAUCI cho thấy sự tiến bộ, đặc biệt ở cách hát giọng gió. Khả năng làm chủ sân khấu và giữ nhịp cũng được cải thiện.

Tuy nhiên, tiết mục nhìn chung dừng ở mức dễ nghe, nhẹ nhàng, chưa tạo dấu ấn rõ nét về chất giọng hay kỹ thuật. Ở những nốt cao, GAUCI giữ được sự ổn định nhưng giọng hát thiếu độ vang và sáng. Sang nửa sau, mascot chuyển sang lối trình diễn ngẫu hứng, trẻ trung nhằm đánh lạc hướng người nghe. Dù vậy, chất giọng ấm áp cùng cách nhả chữ mềm mại, uyển chuyển vẫn là những đặc điểm dễ nhận ra của Negav.

Việc GAUCI là Negav vốn được đông đảo khán giả dự đoán. Ảnh: NSX.

GAUCI thừa nhận từng tự ti về giọng hát và chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể tham gia một cuộc thi âm nhạc. Vì vậy, đến với chương trình, mascot muốn tự thử thách giới hạn, tìm câu trả lời cho việc liệu mình có thể làm được hay không. Quan trọng hơn, đây là cơ hội để GAUCI tận hưởng sân khấu và sống với niềm đam mê ca hát.

Kết thúc các phần trình diễn của bảng A vòng 2, GAUCI đứng thứ 4, trong khi DÊ DU KÝ ở vị trí cuối bảng. KOALAOKE tạo bất ngờ khi vươn lên dẫn đầu với 35,2% bình chọn. Báo Berry đứng thứ hai với 22,9%, còn MAD LONG xếp thứ ba với 16,2%.

Tuy nhiên, khi tổng hợp kết quả bình chọn của cả vòng 1 và vòng 2, thứ hạng thay đổi đáng kể. Báo Berry vươn lên dẫn đầu với 26,7% tổng bình chọn, theo sau là KOALAOKE với 24,8%. MAD LONG đứng thứ 3 với 17,6%, DÊ DU KÝ đạt 16,2%, còn GAUCI xếp cuối với 14,8%.

Kết quả khiến GAUCI phải dừng cuộc chơi và tháo mặt nạ. Danh tính được hé lộ là rapper Negav.

Chia sẻ về lý do tham gia chương trình, Negav cho biết anh muốn có cơ hội đứng trên sân khấu, được hát nhiều hơn và tự tin thể hiện bản thân. Cuộc thi cũng giúp nam rapper thử sức trong không gian âm nhạc khác với hình ảnh quen thuộc, đồng thời cho khán giả thấy một khía cạnh khác.

KOALAOKE lộ ngược dòng

Trong khi GAUCI khép lại cuộc thi, KOALAOKE tiếp tục thu hút sự chú ý nhờ màn lội ngược dòng. Ở phần trình diễn, KOALAOKE lựa chọn Ngày gió giông, ca khúc do nhạc sĩ Lê Cương sáng tác, mang màu sắc pop ballad tự sự. Mascot gây ấn tượng ở cách xử lý giọng hát, đặc biệt những nốt cao tròn trịa và trọn vẹn.

Trong 5 mascot của bảng A ở vòng 1, KOALAOKE đứng cuối về bình chọn. Khi đó, nhân vật này thu hút sự chú ý của khán giả khi nhiều manh mối được cho là liên quan đến ca sĩ buitruonglinh. Tuy nhiên, giọng hát được nhận xét là hoàn toàn khác biệt. Do đó, khán giả khá hoang mang ở thời điểm đó.

Tuy nhiên, sau tiết mục mới nhất, khán giả càng chắc chắn mascot này chính là buitruonglinh. Chất giọng ngọt ngào, trầm ấm, giàu cảm xúc, kết hợp kỹ thuật thanh nhạc pha chút hàn lâm với cách thể hiện tự nhiên của nhạc trẻ, đặc biệt là lối rung ngân tinh tế, nhiều khán giả tin rằng buitruonglinh chính là người đứng sau lớp mascot.

Từ vị trí cuối cùng của vòng 1, KOALAOKE vươn lên dẫn đầu vòng 2. Ảnh: NSX.

Trong khi đó ở bảng A, vòng 1, Báo Berry dẫn đầu. Sang vòng 2, mascot tiếp tục chinh phục khán giả nhờ phần trình diễn tốt. Bước sang vòng này, Báo Berry lựa chọn Em mơ về anh, ca khúc do nhạc sĩ Huy Tuấn sáng tác. Đây cũng là lần đầu mascot thể hiện một ca khúc tiếng Việt.

Dù có rào cản ngôn ngữ, Báo Berry vẫn cho thấy khả năng cảm nhạc và xử lý giai điệu linh hoạt. Trên nền phối mới, mascot thể hiện cách nhấn nhá, chuyển sắc thái và ngân rung tinh tế, vừa giữ tinh thần ca khúc gốc, vừa tạo dấu ấn riêng. Phần nhạc được ban nhạc phát triển thêm những giai điệu mới, mở rộng không gian biểu diễn và góp phần đẩy cảm xúc tiết mục lên cao trào.

Sự kết hợp giữa giọng hát và ban nhạc nhận được sự tán thưởng từ ban cố vấn. Với cách xử lý tự tin, nhịp điệu chắc chắn cùng những nốt cao phóng khoáng, Báo Berry liên tục tạo bất ngờ. Không chỉ phô diễn kỹ thuật thanh nhạc, Báo Berry còn chủ động biến hóa giai điệu, nổi bật bằng cách ngân và lên nốt cao.