Kết quả cuối cùng phải thể hiện bằng công việc chuyển động, sản phẩm tạo ra và lợi ích thiết thực

Tham dự có lãnh đạo các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Thống kê tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo đánh giá kịch bản tăng trưởng năm 2026.

9 tháng năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh ước tăng 7,96% so với cùng kỳ năm trước, riêng quý III tăng 8,93%. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,24%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 14,49%, khu vực dịch vụ tăng 6,71%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 9,20%. Tổng vốn đầu tư thực hiện đạt 9.739,01 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Tài chính và Thống kê tỉnh đánh giá, phân tích mục tiêu hoàn thành tăng trưởng 10% năm 2026. Các đại biểu thảo luận, đề nghị các xã, phường rà soát toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát sinh trên địa bàn, bảo đảm thống kê đầy đủ giá trị thực tế. Tập trung đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thi công, giải ngân các công trình, dự án; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và khai thác hiệu quả các nguồn thu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch chỉ đạo các địa phương quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, tạo sản phẩm giá trị thực tế thúc đẩy tăng trưởng.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch đề nghị các sở, ngành, địa phương phải xác định rõ những nhiệm vụ thuộc địa bàn, có thể triển khai ngay và tạo ra kết quả thực tế. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo nhiệm vụ tăng trưởng; trong đó, cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo những nhiệm vụ lớn; tổ chức thực hiện, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn và chịu trách nhiệm về kết quả.

Yêu cầu các xã, phường coi công tác thống kê là nhiệm vụ thường xuyên của chính quyền địa phương. Kết quả thống kê phải được phản ánh bằng sản lượng, doanh thu, giá trị sản xuất, khối lượng xây lắp hoặc các chỉ tiêu đầu ra cụ thể. Rà soát toàn bộ nhiệm vụ tăng trưởng đã được giao và đăng ký, nhất là thực hiện 182 nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 29/08/2026 của UBND tỉnh giao thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế các tháng cuối năm 2026 trên địa bàn tỉnh, xác định rõ nhiệm vụ đã hoàn thành, nhiệm vụ chưa hoàn thành, thời gian hoàn thành.

Đối với đầu tư công, xây dựng và giải ngân, yêu cầu rà soát từng công trình, dự án, xác định cụ thể những vướng mắc về mặt bằng, vật liệu, hồ sơ; khối lượng đủ điều kiện thi công phải triển khai ngay. Các nhiệm vụ cuối năm phải hướng đến tạo ra sản phẩm, khối lượng, doanh thu và thu nhập cho người dân. Đối với khó khăn thuộc thẩm quyền địa phương phải xử lý ngay; nội dung vượt thẩm quyền phải báo cáo rõ vấn đề, cơ quan cần xử lý và đề xuất hướng giải quyết.

Yêu cầu ngay sau cuộc họp, các xã, phường khẩn trương thực hiện 4 nhiệm vụ: kiện toàn 1 lãnh đạo UBND và 1 công chức làm đầu mối phụ trách công tác thống kê; hoàn thành đăng ký KPI quý IV; Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND cùng rà soát tiến độ các nhiệm vụ tăng trưởng, nhất là nhiệm vụ đột phá, đầu tư, giải ngân và tháo gỡ vướng mắc; đồng thời bảo đảm kết quả thực hiện được thống kê, cập nhật đầy đủ trong báo cáo kinh tế - xã hội hằng tháng.

Nhấn mạnh, cấp ủy lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện; kết quả cuối cùng phải thể hiện bằng công việc chuyển động, sản phẩm tạo ra và lợi ích thiết thực cho người dân.