Kết quả cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 là sự tổng hòa của quá trình đánh giá lâu dài

Hành trình Miền Hương Sắc năm nay bắt đầu từ tháng 5/2026 và khép lại bằng đêm Chung kết ngày 7/11 tại Hải Phòng. Đây là hành trình có nhiều cảm xúc, nhiều trải nghiệm, chứng kiến sự trưởng thành của các thí sinh đến từ mọi miền đất nước.

Từ những ngày đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký, sau đó tổ chức hai vòng sơ khảo tại khu vực phía Nam và phía Bắc, Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 đã tiếp nhận hơn 400 hồ sơ. Qua các vòng tuyển chọn, 53 thí sinh bước vào vòng chung khảo, từ đó lựa chọn 25 cô gái tiêu biểu nhất tham dự vòng chung kết.

Để có được thành công từ khi mở hồ sơ đăng ký đến khi khép lại đêm Chung kết, lựa chọn được chủ nhân vương miện Hoa hậu, các Á hậu, những danh hiệu Đại sứ cùng Top 5, Top 10, đó là cả một quá trình nỗ lực.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 phát biểu tại Họp báo sau đăng quang.

Trước hết, Ban tổ chức đánh giá rất cao sự chủ động, tích cực tham gia và tuân thủ các quy định, quy chế của các thí sinh. Các bạn đã thực sự trưởng thành qua hành trình này. Kết quả được công bố trong đêm Chung kết không chỉ dựa trên phần trình diễn, thể hiện của các thí sinh tại đêm thi quyết định mà còn là kết quả của quá trình đánh giá lâu dài từ Ban tổ chức và Ban giám khảo đối với từng thí sinh.

Trong suốt hành trình ấy, các bạn đã trưởng thành rất nhiều, từ việc bồi đắp kiến thức, trau dồi kỹ năng, khả năng ứng xử, giao tiếp đến việc thể hiện tấm lòng nhân ái qua những hoạt động của cuộc thi. Việc lựa chọn các danh hiệu cũng thể hiện cách làm khoa học, công tâm, khách quan và minh bạch của Ban tổ chức, Ban giám khảo tại một cuộc thi có truyền thống 38 năm, với kỳ tổ chức lần thứ 20.

Chỉ ngày hôm qua thôi, các bạn vẫn còn là những thí sinh. Nhưng hôm nay, khi đã đội trên đầu chiếc vương miện hoặc nhận trọng trách của một Đại sứ, các bạn đã bước sang một vị trí hoàn toàn khác. Nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ chiếc vương miện có lẽ chỉ được trao cho một người, nhưng cơ hội để cống hiến, học tập và làm những việc tốt đẹp cho xã hội thì dành cho tất cả các bạn, không riêng ai.

Tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang.

Chiếc vương miện không chỉ là ánh hào quang trong đêm đăng quang mà còn là sức nặng trách nhiệm trong suốt chặng đường tiếp theo. Đêm đăng quang chỉ là một khoảnh khắc, một thời điểm, còn các bạn sẽ phải tiếp tục phấn đấu trong cả hành trình phía trước. Các bạn đã bước ra khỏi vùng an toàn, khám phá chính mình và cố gắng cống hiến thật nhiều cho cộng đồng.

Trong chặng đường tiếp theo, Ban Tổ chức mong muốn các cô gái tiếp tục tiếp thu kiến thức, trau dồi kỹ năng với tinh thần khiêm nhường và cầu thị nhất để hoàn thiện bản thân, hoàn thành sứ mệnh của một Hoa hậu, một Á hậu hay một Đại sứ, không chỉ trong hai năm nhiệm kỳ của mình. Đó không chỉ là trách nhiệm gắn với chiếc vương miện mà còn là sự kỳ vọng của người hâm mộ và công chúng.