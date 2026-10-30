Kết quả của U15 Việt Nam ở chung kết World Cup trẻ

U15 Việt Nam kết thúc U15 World Cup & Festival 2026 với thứ hạng 82/189. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Thế trận trên sân 9A khu thi đấu phức hợp Hovsan, Baku, Azerbaijan diễn ra khá cân bằng. Nhưng U15 Hungary phần nào nhỉnh hơn do có lợi thế về thể hình và sức vóc trong các pha tranh chấp. Đại diện Trung Âu mở tỷ số ở phút 12. Nhận đường chuyền của số 4 ở sân nhà, số 2 đi bóng lên giữa sân rồi sút xa. Bóng đi không quá khó nhưng thủ môn Vũ Nhật Minh mắc lỗi di chuyển và chọn vị trí khi lựa chọn bắt bài cú dứt điểm nhưng không thành.

U15 Hungary nhân đôi cách biệt ở phút 20. Số 9 chuyền vào vùng cấm cho số 7 dứt điểm một chạm. Nhật Minh cản được cú sút đầu tiên, nhưng bóng bật ra đúng vị trí đối phương và số 7 đá bồi tung lưới U15 Việt Nam. Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về U15 Hungary.

U15 Việt Nam rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 ở phút 32. Bóng đến chân Trần Huy Huỳnh sau tình huống tranh chấp lộn xộn giữa cầu thủ hai đội trong vùng cấm đại diện châu Âu. Số 6 lập tức sút chéo góc thành bàn.

Nhưng U15 Hungary đã dập tắt hy vọng của đại diện Đông Nam Á ở phút 38. Số 10 bình tĩnh, tự tin làm động tác giả, đánh lừa Nhật Minh. Sau khi rê qua cả thủ môn U15 Việt Nam, cầu thủ này chuyền đơn giản sang cho số 13 đệm bóng vào lưới trống.

Dù vậy, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn quyết không bỏ cuộc. Chỉ một phút sau, Nguyễn Khắc Hiếu chuyền từ sân nhà. Xuân Vinh nhận bóng ở cánh phải, rê vào rồi dứt điểm vào góc cao theo kiểu "lá vàng rơi".

Tuy nhiên, thời gian còn lại không đủ để U15 Việt Nam ghi thêm bàn và chấp nhận thua chung cuộc 2-3 cũng như đứng hạng 82/189. Sau 10 trận trong 6 ngày thi đấu ở U15 World Cup & Festival 2026, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn thắng 6 và thua 4. U15 Việt Nam ghi 33 bàn thắng và nhận 22 bàn thua.