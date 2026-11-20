Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhau tại thượng đỉnh ba bên chưa từng có tiền lệ tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, ngày 19/11. (Nguồn: TASS)

Theo nội dung được hãng thông tấn Tân Hoa xã và Điện Kremlin công bố, ba nhà lãnh đạo tái khẳng định không bao giờ được phép để xảy ra chiến tranh hạt nhân. Đây là một trong những nội dung trọng tâm được Tổng thống Trump thúc đẩy tại cuộc gặp, trong bối cảnh Mỹ, Nga và Trung Quốc là ba cường quốc sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới.

Trước đó, khi phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trump thừa nhận những khó khăn của việc giải trừ vũ khí hạt nhân, gọi đây là một nhiệm vụ không hề dễ dàng.

Tuyên bố này cũng cam kết rằng ba quốc gia sẽ khuyến khích các giải pháp chính trị và ngoại giao cho các xung đột quốc tế. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh trong cuộc họp rằng, các cường quốc nên duy trì quan hệ hòa bình, bởi sự hợp tác giữa các quốc gia hùng mạnh góp phần vào sự ổn định quốc tế, trong khi đối đầu có nguy cơ gây ra bất ổn trên diện rộng.

Ngoài vấn đề an ninh hạt nhân, tuyên bố này còn bao gồm các cam kết thúc đẩy cải cách Liên Hợp Quốc và tăng cường nguồn cung các sản phẩm dầu mỏ tinh chế cho các quốc gia trên toàn thế giới và bảo vệ quyền miễn trừ của quan chức nhà nước trước các tòa án quốc tế.

Những nội dung này phản ánh một số lợi ích chung của ba nước trong việc duy trì chủ quyền quốc gia và định hình các quy tắc hoạt động của những thể chế quốc tế. Tuy nhiên, văn kiện chưa giải quyết được những khác biệt về cách áp dụng luật pháp quốc tế cũng như vai trò của các tổ chức quốc tế trong xử lý xung đột liên quan đến các cường quốc.

Tổng kết những nhận thức chung chủ yếu đạt được tại hội nghị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, ba nhà lãnh đạo đã đạt kết quả tích cực, mang tính xây dựng và hiệu quả. Ông nhấn mạnh: “Hòa bình vẫn có hy vọng chừng nào đối thoại chưa chấm dứt và cánh cửa chưa khép lại”.

Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, ba nước có chung quan điểm về duy trì hòa bình thế giới và đều nhấn mạnh cần phải tôn trọng nền hòa bình khó khăn mới có được. Ba nước cũng nhất trí cho rằng hợp tác là nhân tố thiết yếu để vượt qua các thách thức.

Cũng theo ông Tập Cận Bình, cả ba nước đều nhất trí rằng các nước lớn cần nghiêm túc xem xét những quan ngại chính đáng về an ninh của mọi quốc gia, đồng thời, đối thoại và đàm phán là lựa chọn đúng đắn để giải quyết bất đồng. Ba nước cần triển khai những nhận thức chung đạt được tại hội nghị thượng đỉnh, tiếp tục tăng cường trao đổi, thúc đẩy hòa bình thông qua hợp tác và cùng nỗ lực xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Những khác biệt và ý nghĩa thực sự

Dù nhấn mạnh cam kết duy trì hòa bình, ba nước vẫn tồn tại những khác biệt đáng kể về các vấn đề quốc tế. (Nguồn: TASS)

Dù nhấn mạnh cam kết duy trì hòa bình, ba nước vẫn tồn tại những khác biệt đáng kể về các vấn đề quốc tế. Về Ukraine, Tổng thống Putin trực tiếp đề cập lợi ích chung trong giải quyết xung đột, trong khi Chủ tịch Tập Cận Bình không nêu đích danh vấn đề này trong phần phát biểu công khai.

Mỹ và Nga vẫn bất đồng về các điều kiện chấm dứt xung đột, còn Trung Quốc duy trì quan hệ chặt chẽ với Nga và không tham gia các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Moscow.

Vấn đề Iran cũng cho thấy những khác biệt trong cách tiếp cận. Tổng thống Trump đề cập mối quan tâm chung của Mỹ và Trung Quốc về duy trì dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược bị gián đoạn do xung đột. Tuy nhiên, Chủ tịch Tập Cận Bình không trực tiếp đề cập Iran trong phát biểu công khai, mà kêu gọi các bên liên quan giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán và biện pháp ngoại giao.

Theo Tạp chí Modern Diplomacy, cuộc gặp ba bên lần này được đánh giá là dấu mốc ngoại giao đáng chú ý khi quy tụ lãnh đạo ba quốc gia có ảnh hưởng lớn đối với an ninh toàn cầu, răn đe hạt nhân, thị trường năng lượng và các thể chế quốc tế.

Với ông Trump, thỏa thuận tạo cơ hội thúc đẩy đối thoại ngoại giao với cả Bắc Kinh và Moscow. Trong khi đó, ông Tập Cận Bình có thêm cơ hội khẳng định vai trò của Trung Quốc trên trường quốc tế, còn ông Putin có dịp tăng cường hiện diện ngoại giao, qua đó cho thấy Nga không bị cô lập như một số nhận định.

Tuy nhiên, việc tuyên bố chung có chuyển hóa thành hợp tác thực chất hay không vẫn phụ thuộc vào khả năng ba nước thu hẹp bất đồng, nhất là khi lợi ích an ninh và kinh tế của mỗi bên va chạm.

Văn kiện mở ra khuôn khổ đối thoại về kiềm chế hạt nhân, cải tổ LHQ và giải quyết xung đột bằng ngoại giao, nhưng chưa cho thấy ba cường quốc đã đạt được đồng thuận chiến lược về những điểm nóng quốc tế. Do đó, thỏa thuận này đánh dấu một bước mở đầu về mặt ngoại giao hơn là bằng chứng về một liên minh chiến lược mới.

Tóm lại, câu hỏi trọng tâm là liệu Washington, Bắc Kinh và Moscow có thể biến cam kết chung của họ trong việc ngăn chặn bất ổn toàn cầu thành hành động cụ thể hay không, đặc biệt là khi lợi ích an ninh và kinh tế của mỗi bên xung đột với nhau.