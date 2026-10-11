Kết quả của đại diện Việt Nam tại chung kết Mister Global 2026

Tối 10/10, chung kết Mister Global 2026 diễn ra tại Thái Lan, khép lại hành trình tranh tài của 40 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại diện Việt Nam Trương Trọng Hiếu không đạt được kết quả như kỳ vọng nhưng cuộc thi mang đến cho người mẫu nhiều trải nghiệm trong môi trường quốc tế.

Trương Trọng Hiếu tại chung kết Mister Global 2026.

Sau đêm chung kết, Trương Trọng Hiếu thừa nhận có chút tiếc nuối khi thành tích chưa như mong đợi. Tuy nhiên, anh cho biết không xem thứ hạng là thước đo duy nhất cho hành trình hơn 10 ngày tại Mister Global 2026. Với nam người mẫu, việc được đại diện Việt Nam tham gia một sân chơi quốc tế, giao lưu với các thí sinh và nhìn nhận những hạn chế của bản thân cũng là những giá trị đáng trân trọng.

Nhìn lại cuộc thi, Trọng Hiếu cho biết khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi được hô vang hai tiếng Việt Nam trên sân khấu quốc tế. Bên cạnh đó, phần trình diễn trang phục dân tộc Vũ Hóa Đồng Thăng cũng để lại dấu ấn đặc biệt với anh. Thông qua thiết kế mang những yếu tố văn hóa truyền thống, người mẫu có cơ hội giới thiệu hình ảnh quê hương đến bạn bè quốc tế.

Trong suốt quá trình dự thi, Trọng Hiếu phải thích nghi với lịch trình dày đặc, đồng thời chuẩn bị cho nhiều phần thi khác nhau. Anh cho biết sự đồng hành của ê-kíp cùng tình cảm từ khán giả trong nước là nguồn động viên để bản thân duy trì tinh thần và hoàn thành hành trình.

"Bước ra từ cuộc thi, Hiếu hiểu rõ bản thân còn nhiều điều phải học hỏi. Sân chơi này rèn luyện cho Hiếu bản lĩnh chịu áp lực và cách tận hưởng trọn vẹn hành trình thay vì chỉ chăm chú vào đích đến. Thời gian tới, Hiếu sẽ tập trung rèn luyện ngoại ngữ, kỹ năng trình diễn, thể lực để tiếp tục công việc người mẫu chuyên nghiệp và các dự án thời trang mới.

Một cánh cửa khép lại cũng là lúc Hiếu sẵn sàng mở lòng đón nhận những cơ hội lớn hơn ở phía trước", Trương Trọng Hiếu chia sẻ sau đêm chung kết.

Trương Trọng Hiếu cảm ơn khán giả đã ủng hộ trong thời gian qua.

Trương Trọng Hiếu sinh năm 2001, quê Lâm Đồng, sở hữu chiều cao 1,85 m. Anh từng hoạt động trong lĩnh vực thời trang, trình diễn tại Taiwan International Fashion Week và tham gia Manhunt Vietnam 2025, giành giải Manhunt Fitness Model. Thành tích này góp phần đưa người mẫu đến cơ hội đại diện Việt Nam tại Mister Global 2026.

Chung kết Mister Global 2026 diễn ra tối 10/10 tại Thái Lan với sự tham gia của 40 thí sinh. Trải qua các phần thi đồng diễn, giới thiệu bản thân, trình diễn bikini, vest và ứng xử, đại diện Thổ Nhĩ Kỳ là Dilhan Divrikli, 21 tuổi, được xướng tên ở ngôi vị cao nhất. Các danh hiệu á vương 1, 2, 3 và 4 lần lượt thuộc về đại diện Nigeria, Philippines, Hmong và Venezuela.

Chàng trai đến từ Thổ Nhĩ Kỳ được xướng tên trở thành Mister Global 2026.