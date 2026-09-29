Kết quả chưa trọn vẹn cho Thu Trang và Tiến Luật

Theo số liệu từ Box Office Việt Nam, ngày 28/09, Quý Tử Vượt Giàu do Thu Trang và Tiến Luật đóng chính không ghi nhận vé bán ra. Như vậy, sau gần một tháng ra rạp, tác phẩm đạt tổng doanh thu hơn 59 tỷ đồng và chính thức khép lại hành trình tại rạp.

Trước đó, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng từng chia sẻ với truyền thông rằng Quý Tử Vượt Giàu cần đạt khoảng 80 tỷ đồng doanh thu mới bắt đầu có lãi. Với hơn 59 tỷ đồng khi kết thúc thời gian chiếu, bộ phim còn cách khá xa cột mốc này. Đây là kết quả chưa trọn vẹn với ê-kíp sau những kỳ vọng đặt vào tác phẩm khi ra mắt.

Trong những cuối, Quý Tử Vượt Giàu đã giảm đáng kể sức hút tại phòng vé so với giai đoạn đầu công chiếu. Sau thời gian phát hành, lượng khán giả có nhu cầu thưởng thức tác phẩm dần thu hẹp, trong khi các phim mới liên tục xuất hiện tại rạp, khiến suất chiếu của những tác phẩm đã ra mắt trước đó được điều chỉnh giảm. Trước đó, đến giữa tháng 9, phim đã cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt khi doanh thu trong ngày chỉ đạt hơn 52 triệu đồng từ 726 vé và 537 suất chiếu.

Quý Tử Vượt Giàu của Thu Trang và Tiến Luật đang đứng trước thời điểm khép lại hành trình tại rạp.

Quý Tử Vượt Giàu ra mắt chính thức từ ngày 28/8, là một trong ba phim Việt cùng xuất hiện tại phòng vé dịp Quốc khánh 2/9. Tác phẩm do Nguyễn Quang Dũng đạo diễn, với Thu Trang và Tiến Luật lần đầu đóng cặp vợ chồng trên màn ảnh.

Câu chuyện xoay quanh Phát (Tiến Luật) và Diệp (Thu Trang), một cặp vợ chồng giàu có quyết định che giấu thân phận, tạo dựng cuộc sống khó khăn để con trai Phú Quý (Hạo Khang) có cơ hội trưởng thành và hiểu giá trị của lao động. Tuy nhiên, cách giáo dục đặc biệt này dần nảy sinh mâu thuẫn khi Phú Quý bắt đầu có lựa chọn riêng, trong khi cha mẹ vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào tương lai của con.

Bộ phim có lợi thế ở câu chuyện gia đình gần gũi, kết hợp yếu tố hài hước và những tình huống xoay quanh cách cha mẹ nuôi dạy con. Sự phối hợp của Thu Trang và Tiến Luật tạo điểm nhấn cho các phân cảnh gia đình, trong khi Hạo Khang cũng để lại dấu ấn trong vai Phú Quý. Thông điệp về khoảng cách giữa kỳ vọng của cha mẹ và mong muốn của con cái giúp tác phẩm có thêm nội dung để khai thác bên cạnh yếu tố giải trí.

Quý Tử Vượt Giàu có lợi thế ở câu chuyện gia đình gần gũi, kết hợp yếu tố hài hước và những tình huống xoay quanh cách cha mẹ nuôi dạy con.

Dù vậy, Quý Tử Vượt Giàu vẫn tồn tại một số hạn chế trong cách triển khai câu chuyện. Kịch bản được nhận xét tương đối an toàn, một số diễn biến chưa tạo nhiều bất ngờ, trong khi tuyến nhân vật phụ và phần giải quyết mâu thuẫn chưa được khai thác sâu. Cách xử lý phần cuối cũng được cho là khá nhanh, khiến thông điệp về gia đình chưa để lại dư âm mạnh như kỳ vọng.

Sau gần một tháng trình chiếu, Quý Tử Vượt Giàu đạt hơn 59 tỷ đồng và khép lại hành trình tại rạp. Đây là kết quả được ghi nhận trong bối cảnh phòng vé phim Việt quý III/2026 có sự cạnh tranh của nhiều tác phẩm như Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, Lên Hương và Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí ẩn mộ Vua Đinh. Với Thu Trang và Tiến Luật, bộ phim để lại cột mốc đặc biệt khi cả hai lần đầu đảm nhận vai vợ chồng trên màn ảnh. Tuy nhiên, doanh thu hơn 59 tỷ đồng là kết quả đáng buồn cho màn tái xuất của cặp đôi.