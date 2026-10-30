Kết quả chính thức bầu cử Quốc hội Israel

Quang cảnh một phiên họp Quốc hội Israel tại Jerusalem. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn kết quả kiểm phiếu chính thức do Ủy ban Bầu cử trung ương Israel công bố đêm 29/10 cho biết khối do Thủ tướng Benjamin Netanyahu lãnh đạo đã giành 53 ghế trong Quốc hội khóa mới gồm 120 ghế, trong khi khối đối lập chủ trương thay thế ông giành 48 ghế.

Cả hai khối đều không đạt 61 ghế cần thiết để tự thành lập chính phủ đa số, khiến triển vọng thành lập chính phủ mới phụ thuộc vào các cuộc thương lượng liên minh và khả năng hợp tác với các đảng do người Arập lãnh đạo.

Hai đảng Arập là Liên danh Chung và Ra’am giành tổng cộng 19 ghế, mức cao kỷ lục trong lịch sử bầu cử Israel. Kết quả này đánh dấu sự gia tăng đáng kể vai trò của các đảng Arập trong cục diện chính trị nước này, đồng thời đặt ra bài toán khó đối với các phe phái trong nỗ lực thành lập chính phủ sau cuộc bầu cử ngày 27/10.

Trong khối của Thủ tướng Netanyahu, đảng Likud tiếp tục là lực lượng lớn nhất tại Quốc hội với 27 ghế. Các đảng Thống nhất Torah Do Thái giáo (UTJ) và Otzma Yehudit theo đường lối cực hữu mỗi đảng giành 7 ghế, trong khi Shas và đảng Chủ nghĩa Phục quốc Do Thái giáo mỗi đảng có 6 ghế.

Khối đối lập gồm đảng Yashar của cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Gadi Eisenkot, đảng B’Yachad của cựu Thủ tướng Naftali Bennett, đảng Yisrael Beytenu của ông Avigdor Liberman và đảng Dân chủ do ông Yair Golan lãnh đạo, giành tổng cộng 48 ghế.

Trong số này, đảng Yashar có 21 ghế, đảng B’Yachad 12 ghế, đảng Dân chủ 8 ghế và đảng Yisrael Beytenu 7 ghế.

Hai đảng cánh hữu nhỏ là đảng Nhân dân Israel và đảng Quân nhân dự bị-kinh tế không vượt qua ngưỡng tối thiểu 3,25% số phiếu ủng hộ để có đại diện tại Quốc hội.

Kết quả chính thức cho thấy cục diện khác với phần lớn các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử, vốn dự báo khối đối lập dẫn trước và đảng Yashar có thể trở thành đảng lớn nhất tại Quốc hội.

Việc Likud giành số ghế cao hơn dự kiến giúp ông Netanyahu duy trì vị trí dẫn đầu, nhưng chưa đủ để bảo đảm khả năng tiếp tục cầm quyền.

Sau khi kết quả được công bố, các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo các đảng nhằm tìm kiếm phương án thành lập chính phủ mới đã được thúc đẩy. Ông Eisenkot và ông Bennett đã gặp riêng trong ngày 29/10 để thảo luận về khả năng nhanh chóng thành lập một chính phủ mới. Trong khi đó, ông Golan gặp lãnh đạo đảng Ra’am Mansour Abbas và kêu gọi khối đối lập xem xét hợp tác với các đảng Arập.

Tuy nhiên, triển vọng này vấp phải những bất đồng đáng kể. Ông Liberman tuyên bố không tham gia chính phủ do ông Netanyahu lãnh đạo, đồng thời bác bỏ khả năng liên minh với các đảng Arập.

Ông cho biết chỉ xem xét một liên minh gồm các đảng phục quốc Do Thái, trong đó có Likud nhưng không có ông Netanyahu. Các lãnh đạo đối lập khác, ngoại trừ ông Golan, cũng bày tỏ quan điểm không muốn đưa các đảng Arập tham gia chính phủ.

Một phương án khác được đặt ra là thành lập chính phủ thiểu số, có thể vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội mà không cần nắm đa số tuyệt đối 61 ghế, nếu nhận được sự ủng hộ của các đảng Arập.

Tuy nhiên, sự phản đối của một số đảng đối lập đối với phương án này khiến khả năng hiện thực hóa còn nhiều trở ngại. Nếu các cuộc thương lượng không đạt kết quả, Israel có thể phải tổ chức bầu cử lại.

Theo quy định, Tổng thống Isaac Herzog sẽ tham vấn các đảng phái tại Quốc hội trước khi quyết định giao nhiệm vụ thành lập chính phủ. Ngày 28/10, ông Herzog kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị tiếp cận đàm phán liên minh với tinh thần cởi mở, nhấn mạnh Israel cần nỗ lực tránh một vòng bầu cử mới./.