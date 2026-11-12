Kết quả chấm điểm tháng 10 về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Theo đó, có 108 cơ quan, đơn vị, địa phương được đánh giá, gồm 15 sở, ban, ngành và 93 UBND xã, phường. Điểm trung bình chung đạt 66,7 điểm, tăng 5,44 điểm so với tháng 9/2026. Trong đó, khối sở, ban, ngành đạt trung bình 63 điểm, tăng 2,9 điểm; khối UBND xã, phường đạt 70,4 điểm, tăng 7,98 điểm.

Về xếp loại, có 3 đơn vị đạt mức xuất sắc (từ 85 điểm trở lên), 48 đơn vị xếp loại tốt (từ 70 đến dưới 85 điểm), 55 đơn vị xếp loại khá (từ 50 đến dưới 70 điểm) và 2 đơn vị dưới 50 điểm.

Ở khối sở, ban, ngành, Văn phòng UBND thành phố dẫn đầu với 82,13 điểm; tiếp đến là Sở Khoa học và Công nghệ (80,48 điểm) và Sở Giáo dục và Đào tạo (80 điểm). . Đối với khối xã, phường, có 3 đơn vị đạt mức xuất sắc, gồm xã Nông Sơn (89,82 điểm), xã Bà Nà (88,72 điểm) và phường Hòa Khánh (87,72 điểm).

Trên cơ sở kết quả đánh giá, UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND xã, phường rà soát, phân tích nguyên nhân những tiêu chí chưa đạt hoặc có điểm thấp; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục nhằm cải thiện kết quả trong những kỳ đánh giá tiếp theo.