Kết quả bóng đá nữ ASIAD 21/9: Việt Nam thoát hiểm, 8 đội giành vé tứ kết

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Việt Nam hòa Thái Lan, chính thức vào tứ kết

Trận đấu giữa nữ Việt Nam và nữ Thái Lan tại lượt cuối bảng E kết thúc với tỷ số 0-0. Đây là kết quả đủ để đội tuyển nữ Việt Nam giành vị trí thứ ba bảng E và tiếp tục hành trình tại ASIAD 2026.

Trước trận đấu, Việt Nam và Thái Lan đều chưa có điểm sau hai lượt trận. Tuy nhiên, sau khi Myanmar hòa Bangladesh 0-0, đội đứng thứ ba bảng F chỉ có 1 điểm. Vì vậy, một trận hòa trước Thái Lan giúp Việt Nam đạt 1 điểm cùng hiệu số tốt hơn Myanmar và giành một trong hai suất dành cho các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Ở trận đấu còn lại bảng E, Nhật Bản thắng Đài Bắc Trung Hoa 4-0, qua đó kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng. Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa lần lượt đứng nhất và nhì bảng E.

Kết quả bóng đá nữ ASIAD 2026 ngày 21/9

Các kết quả trên đã hoàn tất vòng bảng bóng đá nữ ASIAD 2026.

Bảng xếp hạng và các đội vào tứ kết

Bảng E

Đài Bắc Trung Hoa đã giành vé tứ kết từ trước lượt trận cuối. Việt Nam đứng thứ ba và đi tiếp nhờ có thành tích tốt hơn các đội đứng thứ ba còn lại.

Bảng F

Hàn Quốc hòa Triều Tiên 1-1 ở lượt cuối, trong khi Bangladesh và Myanmar cũng chia điểm 0-0.

Bảng G

Philippines giành 4 điểm sau vòng bảng và trở thành một trong hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất, qua đó giành vé vào tứ kết.

8 đội góp mặt ở tứ kết ASIAD 2026

Sau khi loạt trận ngày 21/9 khép lại, 8 đội vào tứ kết gồm: Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa, Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Uzbekistan, Philippines và Việt Nam. Theo thể thức, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp.

Đáng chú ý, Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á cùng Philippines vượt qua vòng bảng. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã trải qua vòng bảng khó khăn với hai thất bại trước Đài Bắc Trung Hoa và Nhật Bản, nhưng kết quả hòa Thái Lan ở trận cuối cùng đã giúp đội tuyển giành quyền vào vòng knock-out.

Vòng tứ kết bóng đá nữ ASIAD 2026 dự kiến diễn ra ngày 25/9, với bốn cặp đấu được xác định theo thứ hạng của ba bảng và nhóm hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.